มองเผิน ๆ นึกว่าดราม่าไม่เก็บจาน แต่ถ้าเพ่งดูดี ๆ รถทัวร์ลงเพราะเรื่องอื่น คุณเห็นไหม ?

ทัวร์ลงฉ่ำ มองเผิน ๆ นึกว่าดราม่าไม่เก็บจาน แต่ถ้าเพ่งดูดี ๆ คนตำหนิเรื่องอื่นมากกว่า คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
วันที่ 30 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์โต๊ะในร้านเคเอฟซีที่มีการวางขยะหลังกินอาหารเสร็จ จนมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ ซึ่งในตอนแรก คิดว่าจะเป็นดราม่าเรื่องไม่ยอมเก็บจาน แต่ถ้าเพ่งในรูปดี ๆ เป็นดราม่าเรื่องอื่นที่หนักกว่าไม่เก็บจาน
ในจานกระดาษจานหนึ่งมีซอสมะเขือเทศกับพริกเทไว้เต็มคาราเบล เหลือเพียบ จุดนี้เองทำให้มีคนดราม่า ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง แทนที่จะเทเท่าที่อยากกิน พอเหลือแบบนี้ ลูกค้าคนอื่นก็เดือดร้อน ร้านเปลี่ยนนโยบายขวดซอสประจำโต๊ะ ถึงแม้ร้านจะมีกำไรเยอะ แต่การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าก็เป็นสิ่งสำคัญ