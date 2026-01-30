ปธน. เกาหลีใต้ เดือด ประกาศลั่นภาษาเขมร เตือนอย่ามายุ่งกับคนเกาหลี ไม่ได้ขู่เล่น ๆ

อีแจมยอง ปธน. เกาหลีใต้ เดือด โพสต์ X ประกาศลั่นเป็นภาษาเขมร เตือนอย่ามาทำร้ายคนเกาหลี ไม่ได้ขู่เล่น ๆ แต่จะทำถึงที่สุด
ภาพจาก X @jaemyung_lee
นอกจากนี้ อีแจมยอง ยังได้แชร์บทความข่าวของเกาหลีใต้ที่รายงานข่าวว่า แก๊งอาชญากรรมชาวจีนที่อยู่ในกัมพูชาหยุดรับสมัครชาวเกาหลีแล้ว เนื่องจากเกรงว่าจะถูกตำรวจเกาหลีปราบปราม
รายงานระบุว่า อีแจมยอง มีคำสั่งให้ทางการเกาหลีเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่มุ่งเป้ามายังชาวเกาหลี โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่ชัดเจน หลังจากเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เขาได้ประกาศในระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลว่าจะทำลายแก๊งอาชญากรข้ามชาติ หากพวกเขาก่ออันตรายต่อชาวเกาหลีใต้
ทางทีมสืบสวนร่วมระหว่างเกาหลีและกัมพูชาได้เริ่มปฏิบัติการนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อโกงในกัมพูชา 136 คน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวเกาหลี 73 คน ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ และถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อดำเนินคดี ซึ่งถือเป็นการส่งตัวผู้ต้องสงสัยทางอาญาจากประเทศเดียวกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
วันที่ 30 มกราคม 2569 อีแจมยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางบัญชี X เป็นภาษาเขมร แสดงความไม่พอใจ และประกาศเตือนไปยังขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศกัมพูชาที่ยังคงพยายามหลอกลวงชาวเกาหลีใต้ ในขณะที่ทางการเกาหลีกำลังเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ที่เชื่อมโยงกับกัมพูชา
โดยประธานาธิบดี อีแจมยอง ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาเขมร ซึ่งมีความหมายว่า "ถ้าพวกคุณกล้าทำร้ายคนเกาหลี พวกคุณจะถูกทำลายจนพังพินาศ... นี่ไม่ใช่คำขู่เล่น ๆ ! ถ้าเกาหลีใต้บอกว่าจะทำ ก็จะทำจนถึงที่สุด !"
ขอบคุณข้อมูลจาก The Korea Herald, The Korea Times