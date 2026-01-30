HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ปธน. เกาหลีใต้ เดือด ประกาศลั่นภาษาเขมร เตือนอย่ามายุ่งกับคนเกาหลี ไม่ได้ขู่เล่น ๆ

          อีแจมยอง ปธน. เกาหลีใต้ เดือด โพสต์ X ประกาศลั่นเป็นภาษาเขมร เตือนอย่ามาทำร้ายคนเกาหลี ไม่ได้ขู่เล่น ๆ แต่จะทำถึงที่สุด 

ปธน. เกาหลีใต้ ประกาศเป็นภาษาเขมร
ภาพจาก X @jaemyung_lee

          วันที่ 30 มกราคม 2569 อีแจมยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางบัญชี X เป็นภาษาเขมร แสดงความไม่พอใจ และประกาศเตือนไปยังขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศกัมพูชาที่ยังคงพยายามหลอกลวงชาวเกาหลีใต้ ในขณะที่ทางการเกาหลีกำลังเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ที่เชื่อมโยงกับกัมพูชา

ปธน. เกาหลีใต้ ประกาศเป็นภาษาเขมร
ภาพจาก X @jaemyung_lee

          โดยประธานาธิบดี อีแจมยอง ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาเขมร ซึ่งมีความหมายว่า "ถ้าพวกคุณกล้าทำร้ายคนเกาหลี พวกคุณจะถูกทำลายจนพังพินาศ... นี่ไม่ใช่คำขู่เล่น ๆ ! ถ้าเกาหลีใต้บอกว่าจะทำ ก็จะทำจนถึงที่สุด !" 

          นอกจากนี้ อีแจมยอง ยังได้แชร์บทความข่าวของเกาหลีใต้ที่รายงานข่าวว่า แก๊งอาชญากรรมชาวจีนที่อยู่ในกัมพูชาหยุดรับสมัครชาวเกาหลีแล้ว เนื่องจากเกรงว่าจะถูกตำรวจเกาหลีปราบปราม

          รายงานระบุว่า อีแจมยอง มีคำสั่งให้ทางการเกาหลีเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่มุ่งเป้ามายังชาวเกาหลี โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่ชัดเจน หลังจากเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เขาได้ประกาศในระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลว่าจะทำลายแก๊งอาชญากรข้ามชาติ หากพวกเขาก่ออันตรายต่อชาวเกาหลีใต้ 

          ทางทีมสืบสวนร่วมระหว่างเกาหลีและกัมพูชาได้เริ่มปฏิบัติการนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อโกงในกัมพูชา 136 คน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวเกาหลี 73 คน ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ และถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อดำเนินคดี ซึ่งถือเป็นการส่งตัวผู้ต้องสงสัยทางอาญาจากประเทศเดียวกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา


ขอบคุณข้อมูลจาก The Korea Herald, The Korea Times


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปธน. เกาหลีใต้ เดือด ประกาศลั่นภาษาเขมร เตือนอย่ามายุ่งกับคนเกาหลี ไม่ได้ขู่เล่น ๆ โพสต์เมื่อ 30 มกราคม 2569 เวลา 17:04:13
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย