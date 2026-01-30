HILIGHT
สภาพ... เด็กชายเล่นซนอยากจะแปลงร่าง ทำกุญแจล็อกติดรูจมูก แถมเป็นแบบใส่รหัส

          เด็กชายเล่นซนอยากจะแปลงร่าง ทำกุญแจล็อกติดจมูก แถมเป็นแบบใส่รหัส ทำไงก็เอาไม่ออก พ่อแม่ต้องพาไปให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วย  

เด็กชายจีนเล่นซน อยากจะแปลงร่างเป็นราชาปีศาจวัวกระทิง
ภาพจาก Weibo

          เด็กซนคือเด็กฉลาด ด้วยความอยากรู้อยากเห็น และการชอบสำรวจเรียนรู้สิ่งใหม่ เป็นสัญญาณของพัฒนาการที่สร้างสรรค์ อย่างไรก็ดี คำนี้อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเสมอไป เพราะหลายครั้งของเด็กซน มักลงเอยด้วยการเจ็บตัว หรือเผชิญกับเรื่องที่แม้แต่พ่อแม่ก็คาดไม่ถึง 

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เผยภาพและเรื่องราวเหตุการณ์ประหลาดชวนอึ้ง เมื่อเด็กชายรายหนึ่งตกอยู่ในสภาพที่ไม่คาดคิด มีกุญแจล็อกติดอยู่ที่ด้านในรูจมูกของเขา แถมยังเป็นกุญแจล็อกแบบใส่รหัส ทำให้มันติดแหง็กอยู่ตรงนั้น กลายเป็นภาพไวรัลที่ถูกแชร์ออกไปพร้อมกับเสียงขำขัน 

เด็กชายจีนเล่นซน อยากจะแปลงร่างเป็นราชาปีศาจวัวกระทิง
ภาพจาก Weibo

          เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองหวยฮว่า ในมณฑลหูหนาน ประเทศจีน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เด็กชายรายดังกล่าวคาดว่ากำลังเล่นแปลงร่างแบบสนุก ๆ พยายามจะเลียนแบบราชาปีศาจวัวกระทิง โดยไปหยิบเอากุญแจล็อกแบบใส่รหัสมาเล่น แต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไร จนทำให้กุญแจล็อกติดอยู่ที่ด้านในรูจมูก กลายมาเป็นสภาพเช่นนี้ 

          หลังจากภาพถ่ายของเด็กชายถูกแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์ ก็ได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว แม้จะสงสารแต่อดไม่ได้ที่จะหัวเราะ ชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแซวติดตลก นำภาพของเขาไปเปรียบเทียบว่าดูคล้ายกับวัว แต่ไม่ใช่ราชาปีศาจวัวกระทิง แต่เป็นวัวที่ถูกเจาะจมูก 

เด็กชายจีนเล่นซน อยากจะแปลงร่างเป็นราชาปีศาจวัวกระทิง
ภาพจาก Weibo

          โดยรายงานเผยว่า หลังจากเกิดความผิดพลาด เด็กชายพยายามดึงกุญแจล็อกออกด้วยตัวเองอยู่หลายครั้ง แต่ไม่สำเร็จและเกิดอาการเจ็บ จึงได้ร้องเรียกให้พ่อแม่เข้ามาช่วย พวกเขาตกใจมากที่เห็นลูกอยู่ในสภาพนั้น และก็ไม่สามารถดึงมันออกได้เช่นกัน เพราะกลัวว่าลูกชายจะเจ็บมาก สุดท้ายพวกเขาจึงพาลูกชายไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ 

          ทางเจ้าหน้าที่เมื่อเห็นผู้ที่มาขอความช่วยเหลือ ก็รู้สึกตกตะลึงเช่นเดียวกัน แม้ว่าพวกเขาจะมีภารกิจไปช่วยเหลือผู้คนมาจำนวนมาก แต่เคสของเด็กชายรายนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อน และนับเป็นภารกิจที่ "ท้าทายมาก"  

เด็กชายจีนเล่นซน อยากจะแปลงร่างเป็นราชาปีศาจวัวกระทิง
ภาพจาก Weibo

          ทางเจ้าหน้าที่ให้เด็กชายนั่งลง หลังจากตรวจสอบกุญแจล็อกดังกล่าว พวกเขาก็ตัดสินใจว่าการดึงหรือออกแรงมากเกินไป อาจทำให้เด็กชายได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง หรือแม่กุญแจล็อกอาจทะลุผนังกั้นจมูกของเขาได้ ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะตัดกุญแจล็อกด้วยเครื่องมือกรรไกรขนาดใหญ่ 

          จนในที่สุด ทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยตัดกุญแจล็อกดังกล่าวออกได้สำเร็จ โดยที่เด็กชายไม่ได้รับบาดเจ็บ โดยเด็กชายนั่งสงบนิ่งตลอดการช่วยเหลือ และจะสัญญาว่าจะไม่เอาอะไรใส่เข้าไปในจมูกอีกแล้วหลังจากนี้  

ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral 


