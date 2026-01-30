HILIGHT
พี่หนุ่ม เปิดโหวตเสื้อลายใหม่ โห...บี๋ ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อ่านแล้วอดไม่ได้จริง ๆ

          หนุ่ม กรรชัย เปิดโหวตเสื้อลายใหม่ เตรียมแจกวาเลนไทน์ แรงบันดาลใจจากเคส ครูบี๋ โหนกระแส โห…บี๋ ชาวเน็ตหลายคนอดใจไม่โยงคำผวนไม่ได้จริง ๆ

พี่หนุ่ม เปิดโหวตเสื้อลายใหม่ โห...บี๋ ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อ่านแล้วอดไม่ได้จริง ๆ

พี่หนุ่ม เปิดโหวตเสื้อลายใหม่ โห...บี๋ ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อ่านแล้วอดไม่ได้จริง ๆ

          สร้างความฮือฮาอีกครั้ง สำหรับพิธีกรดัง พี่หนุ่ม กรรชัย หลังประกาศทำตามใจผู้ชม เตรียมทำเสื้อลายใหม่แจกในช่วงวาเลนไทน์ สกรีนเป็นคำว่า "โห...บี๋" ในสไตล์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำอุทาน "โห..." ในเคสของ "ครูบี๋" ที่เคยเป็นประเด็นร้อนแรงในรายการ "โหนกระแส" ก่อนหน้านี้

พี่หนุ่ม เปิดโหวตเสื้อลายใหม่ โห...บี๋ ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อ่านแล้วอดไม่ได้จริง ๆ

          โดยล่าสุด (30 มกราคม 2569) พี่หนุ่ม กรรชัย ก็ได้เล่าถึงเรื่องนี้ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ พร้อมเปิดเผยลายเสื้อ "โห...บี๋" แบบต่าง ๆ โดยมี 5 แบบ ตนตัดไป 2 เข้ารอบมา 3 แบบ ให้ผู้ชมเป็นคนเลือก โหวตเข้ามาว่าอยากได้แบบไหน เตรียมทำให้ผู้ชมด้วยความรัก

พี่หนุ่ม เปิดโหวตเสื้อลายใหม่ โห...บี๋ ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อ่านแล้วอดไม่ได้จริง ๆ

          ต่อมาในช่วงท้ายรายการ หนุ่ม กรรชัย ได้ประกาศว่าจะไม่ตัดแล้ว ให้ผู้ชมเลือกเลยจาก 5 แบบ เอาที่ผู้ชมชอบ จากนั้นผู้ชมก็โหวตแบบ A และ E กันรัว ๆ จนพี่หนุ่มตัดสินใจให้เลือกจาก 2 แบบนี้แทน และได้มีการเปิดให้ผู้ชมได้โหวตกันในรายการ "โหนกระแส" วันเดียวกันด้วย

พี่หนุ่ม เปิดโหวตเสื้อลายใหม่ โห...บี๋ ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อ่านแล้วอดไม่ได้จริง ๆ

          จากนั้นในโซเชียลได้มีการนำภาพเสื้อทั้ง 5 แบบ มาโชว์ให้ชาวเน็ตได้ดูกัน ว่าเลือกลายไหนดี ซึ่งหลายคนก็คอมเมนต์แซวกันเรื่อง "คำผวน" กันเพียบ อาทิ เหมือนท้าทายสกิลผวนคำของคนไทย, ห้ามผวนคำใช่ไหมคะ, พอเผลอผวนเท่านั้นแหละ..., ต้องผวนมั้ย, อย่าผวน ฯลฯ 

พี่หนุ่ม เปิดโหวตเสื้อลายใหม่ โห...บี๋ ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อ่านแล้วอดไม่ได้จริง ๆ

พี่หนุ่ม เปิดโหวตเสื้อลายใหม่ โห...บี๋ ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อ่านแล้วอดไม่ได้จริง ๆ

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

30 มกราคม 2569
