ดราม่า แก๊งซูเปอร์คาร์ซิ่งเยือนน่าน พลาดร่วงข้างทางพังยับ 1 คัน ชาวบ้านรุมเมนต์สาปรัว ๆ

แก๊งซูเปอร์คาร์หรูรวมกลุ่มซิ่งเส้นทางภูเขาน่าน ก่อนจบไม่สวย รถเสียหลักไฟไหม้ทั้งคัน ด้านชาวบ้านแห่แฉขับสุดอันตราย
ภาพจาก ททท.สำนักงานน่าน - TAT Nan
วันที่ 30 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานน่าน - TAT Nan เผยภาพกลุ่มรถซูเปอร์คาร์หรูรวมตัวกันเดินทางมาท่องเที่ยวบนเส้นทางยอดนิยม ถนนหมายเลข 3 ทล.1081 ปัว – บ่อเกลือ ซึ่งเป็นถนนบนภูเขาที่ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์สวยงามและโค้งต่อเนื่อง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ แต่ก็เป็นเส้นทางที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ
ภาพจาก ททท.สำนักงานน่าน - TAT Nan
ภาพจาก ททท.สำนักงานน่าน - TAT Nan
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเย็นวันเดียวกัน เฟซบุ๊ก มูลนิธิเพชรเกษมน่าน รายงานว่า เมื่อเวลา 17.58 น. เกิดเหตุรถซูเปอร์คาร์คันหนึ่งเสียหลักลงข้างทาง ก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งคัน บริเวณถนนสายน่าน–ทุ่งช้าง ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ALS โรงพยาบาลท่าวังผา ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไป ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ภาพจาก มูลนิธิเพชรเกษมน่าน
ภาพจาก มูลนิธิเพชรเกษมน่าน
ภาพจาก มูลนิธิเพชรเกษมน่าน
ภาพจาก มูลนิธิเพชรเกษมน่าน
ภาพจาก มูลนิธิเพชรเกษมน่าน
ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ชาวเน็ตหลายรายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือเคยใช้เส้นทางดังกล่าว ระบุว่าในวันดังกล่าวรถกลุ่มนี้ขับด้วยความเร็วสูง แซงในที่คับแคบ และไม่คำนึงถึงสภาพถนนภูเขาที่มีทั้งโค้งชัน หลุมบ่อ และชาวบ้านใช้สัญจร บางคอมเมนต์ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลักษณะนี้ ขณะที่อีกส่วนสะท้อนความกังวลด้านความปลอดภัย โดยชี้ว่าเส้นทางดังกล่าวไม่ใช่สนามแข่ง และหากเกิดอุบัติเหตุอาจกระทบต่อผู้ใช้ถนนรายอื่น รวมถึงเด็กและผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมเรียกร้องให้ผู้ขับขี่คำนึงถึงความปลอดภัยและเคารพกฎจราจรมากกว่านี้