เขมรระเบิดลั่น-ส่องเลเซอร์ชี้เป้า ฐานภูผาเหล็ก ไทยยิงเตือน คาดเหตุจากเสียวินัย

กองทัพภาคที่ 2 เผยทหารกัมพูชา เดินเหยียบแฟร์สะดุด ระเบิดลั่นใส่ปฏิบัติการภูผาเหล็ก ทหารไทยต้องยิงเตือน ชี้เหตุเกิดกะทันหัน คาดทหารกัมพูชาเสียวินัย
วันที่ 30 มกราคม 2569 กองทัพภาคที่ 2 รายงานอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ พบว่าเมื่อเวลา 20.10 น.มีเหตุแฟร์สะดุด ป้องกัน บริเวณฐานปฏิบัติการทมอฉัตร ทำงาน เกิดการส่องสว่าง คาดว่าทหารกัมพูชามีการเดินผ่านช่องทางเข้าหากองกำลังฝ่ายไทย
เป็นผลให้ฝ่ายไทยยิงแจ้งเตือนตามเหตุการณ์ หลังจากนั้นเสียงปืนสงบ ทางผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณกะทันหัน ไม่มีการเตรียมการ จึงคาดว่าเกิดจากการเสียวินัยของทหารกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2