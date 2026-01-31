HILIGHT
เขมรระเบิดลั่น-ส่องเลเซอร์ชี้เป้า ฐานภูผาเหล็ก ไทยยิงเตือน คาดเหตุจากเสียวินัย

 
            กองทัพภาคที่ 2 เผยทหารกัมพูชา เดินเหยียบแฟร์สะดุด ระเบิดลั่นใส่ปฏิบัติการภูผาเหล็ก ทหารไทยต้องยิงเตือน ชี้เหตุเกิดกะทันหัน คาดทหารกัมพูชาเสียวินัย

ชายแดนไทย กัมพูชา

            วันที่ 30 มกราคม 2569 กองทัพภาคที่ 2 รายงานอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ พบว่าเมื่อเวลา 20.10 น.มีเหตุแฟร์สะดุด ป้องกัน บริเวณฐานปฏิบัติการทมอฉัตร ทำงาน เกิดการส่องสว่าง คาดว่าทหารกัมพูชามีการเดินผ่านช่องทางเข้าหากองกำลังฝ่ายไทย



             จากนั้นเวลา 21.00 น. ได้ยินเสียงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. ไม่ทราบจุด ขึ้นตรวจการเห็นจุดตกบริเวณทิศตะวันออก บริเวณฐานปฏิบัติการภูผาเหล็ก หลังจากนั้นตรวจพบการส่องไฟคล้ายการค้นหาสิ่งของ และปรากฏเส้นเรืองแสงเป็นเส้นตรงคล้ายเลเซอร์ชี้เป้า ส่องตรงมายังบริเวณฐานปฏิบัติการภูผาเหล็ก

             เป็นผลให้ฝ่ายไทยยิงแจ้งเตือนตามเหตุการณ์ หลังจากนั้นเสียงปืนสงบ ทางผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณกะทันหัน ไม่มีการเตรียมการ จึงคาดว่าเกิดจากการเสียวินัยของทหารกัมพูชา

ชายแดนไทย กัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2

เขมรระเบิดลั่น-ส่องเลเซอร์ชี้เป้า ฐานภูผาเหล็ก ไทยยิงเตือน คาดเหตุจากเสียวินัย โพสต์เมื่อ 31 มกราคม 2569
