หญิงคบแฟน 8 ปี ปฏิเสธคำขอแต่งงาน 8 รอบ สุดท้ายต้องช้ำ โดนเทไปแต่งคนใหม่

 
            หญิงคบแฟน 8 ปี ปฏิเสธคำขอแต่งงานถึง 8 รอบ ในใจนึกว่าหวังดี สุดท้ายโดนเทไปแต่งงานกับหญิงอื่น สุดชอกช้ำ เสียวัยสาวไปเปล่า ๆ บุกโวยถึงงานแต่ง

หญิงคบแฟน 8 ปี ปฏิเสธคำขอแต่งงาน 8 รอบ
ภาพจาก Sohu

             เรียกว่าเป็นเรื่องราวในชีวิตที่แทบจะเหมือนพลอตละครแนวตั้ง สำหรับหญิงจีนรายหนึ่ง ที่ปฏิเสธคำขอแต่งงานของแฟนหนุ่มถึง 8 ครั้ง ในช่วงเวลา 8 ปี หวังใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจเพื่ออนาคต แต่สุดท้ายเขากลับไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น กลายมาเป็นดราม่าของเจ้าตัวที่ชาวเน็ตไม่เข้าข้าง 

             เรื่องราวดังกล่าวได้รับการเปิดเผยผ่านรายการให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ ของสถานีโทรทัศน์หูหนาน ประเทศจีน เมื่อปี 2567 โดยเป็นเรื่องของ เสี่ยวเยว่ หญิงจีนวัย 38 ปี ที่บุกเข้าไปในงานแต่งงานหนึ่งด้วยความโกรธจัด เมื่อพบว่าเจ้าบ่าวซึ่งเป็นแฟนหนุ่มที่คบหากันมานานถึง 8 ปี ทิ้งเธอไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น 

หญิงคบแฟน 8 ปี ปฏิเสธคำขอแต่งงาน 8 รอบ
ภาพจาก Sohu

             ต่อหน้าแขกจำนวนมาก เสี่ยวเยว่ที่สวมชุดกระโปรงสีชมพู ประกาศว่า "เรารักกันมา 8 ปี ฉันต่างหากที่ควรจะได้เป็นเจ้าสาวอยู่บนเวที !" พร้อมโชว์ภาพถ่ายหลักฐานความสัมพันธ์อันยาวนาน 

             การปรากฏตัวของเธอทำให้แขกช็อกกันทั้งงาน แถมสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อเธอเริ่มร้องไห้โวยวาย อ้างด้วยว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกของเจ้าบ่าว แต่ทางเจ้าบ่าวกลับปฏิเสธ ยืนยันว่าไม่ได้แตะต้องผู้หญิงคนนี้มานานเป็นปีแล้ว จนท้ายที่สุดญาติฝั่งเจ้าบ่าวก็ต้องเข้ามาช่วยกันลากตัวหญิงคนนี้ออกไป 

             แต่เสี่ยวเยว่ยังไม่ยอมแพ้ ทำให้ต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องที่เกิดขึ้น โดยในรายการ เสี่ยวเยว่ ที่อยู่ในอาการเศร้าโศก เล่าว่าเธอกับฝ่ายชายคือ เสี่ยวซี มีความสัมพันธ์กันมานานถึง 8 ปี เธอหมดช่วงเวลาวัยสาวไปกับเขาแล้ว 

             "นายทำแบบนี้กับฉันได้ยังไง นายทำลายชีวิตฉันไปแล้ว จากนี้ฉันจะทำยังไง" เสี่ยวเยว่ ถาม

             แต่คำพูดของเธอกลับทำให้เสี่ยวซีตอบโต้ด้วยความโมโห ชี้ว่า "ในช่วง 8 ปีที่เราอยู่ด้วยกัน ตอนไหนกันที่ฉันไม่เคยนึกถึงความรู้สึกเธอ ? เธอนั่นแหละเคยพยายามเข้าใจฉันบ้างไหม ? ยิ่งไปกว่านั้น ฉันเคยขอเธอแต่งงานมาแล้ว 8 ครั้ง แต่เธอก็ปฏิเสธทุกครั้ง แล้วเธอยังมีสิทธิ์อะไรมากแทรกแซงความสัมพันธ์ในอนาคตของฉัน"

             เห็นได้ชัดว่าฝ่ายชายตัดใจและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้ว ทางคนกลางก็พยายามช่วยคุย เน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาถึงจุดที่เกินกว่าจะเยียวยา และแนะนำให้เธอยอมปล่อยเขาไป เพราะยื้อไว้ก็ไม่ได้อะไรกันทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งหลังจากช่วยคุยอยู่หลายรอบ สุดท้ายฝ่ายหญิงก็จำต้องยอมรับความจริง ว่าไม่มีวันที่จะได้คนรักกลับคืน โดยฝ่ายชายเองก็ยอมจ่ายเงินให้เธอจำนวนหนึ่ง แทนการชดเชยสำหรับความสัมพันธ์ที่จบลง 

หญิงคบแฟน 8 ปี ปฏิเสธคำขอแต่งงาน 8 รอบ
ภาพจาก Sohu


เหตุผลที่ปฏิเสธคำขอแต่งงาน 8 รอบ ใน 8 ปี 


             แม้ทั้งคู่จะไกล่เกลี่ยจนจบลงได้ คำถามคือ อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ฝ่ายหญิงปฏิเสธคำขอแต่งงานของอดีตคนรักถึง 8 ครั้ง ในเรื่องนี้ทางรายการเผยว่า ตอนที่ทั้งคู่คบหากัน เสี่ยวซีทำงานเป็นครู แม้เงินเดือนครูจะไม่สูงนัก แต่เขายังพยายามที่จะดูแลแฟนสาวอย่างดี 

             เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เสี่ยวซีก็หาแหวนมาขอแฟนสาวแต่งงาน เขาคาดหวังว่าเธอจะซึ้งกับเซอร์ไพรส์นี้ แต่สายตาของเธอกลับลังเล เพราะเสี่ยวเยว่คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม เธอตัดสินใจปฏิเสธเขา อ้างว่าทั้งคู่ควรรอจนกว่าจะมีเงินเก็บมากกว่านี้

             แม้จะถูกปฏิเสธ เสี่ยวซียังไม่ยอมแพ้ เขารู้สึกว่าแฟนสาวกำลังทดสอบตัวเอง จึงตั้งใจทำงานให้หนักขึ้น เก็บเงินซื้อบ้านและกลับมาขอเธอแต่งงานอีกครั้ง แต่ก็ยังถูกปฏิเสธซ้ำ ๆ จนท้ายที่สุดเขาก็ทนไม่ไหว คิดว่าฝ่ายหญิงไม่เคารพในตัวเขา ทำเหมือนการขอแต่งงานเป็นเรื่องเล่น ๆ

             ในขณะที่ฝั่งเสี่ยวเยว่นั้น เธอคิดว่าการทำแบบนี้จะสร้างแรงจูงใจให้แฟนหนุ่มมีความทะเยอทะยาน ตั้งใจทำงานเก็บเงินมากขึ้น เพื่อให้เขามีชีวิตดีดีกว่าเดิม โดยไม่ได้คิดถึงหัวอกแฟนหนุ่มที่ใจสลายจากคำปฏิเสธของเธอ 

หญิงคบแฟน 8 ปี ปฏิเสธคำขอแต่งงาน 8 รอบ
ภาพจาก Sohu

             ท้ายที่สุดชายหนุ่มที่รู้สึกผิดหวังกับแฟนสาว ก็ได้เจอกับผู้หญิงคนใหม่ที่มีนิสัยแตกต่างจากเสี่ยวเยว่ เธอมักจะให้คุณค่ากับจิตใจเขา และยังมีนิสัยอ่อนโยน ทั้งคู่เข้ากันได้เป็นอย่างดี จนในที่สุดจิตใจของเสี่ยวซีก็เปลี่ยนไป เมื่อเขารู้ตัวว่ารักผู้หญิงคนใหม่ เขาก็อยากแต่งงานกับเธอ 

             นั่นทำให้เขาตัดสินใจเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนี้ จนได้หมั้นหมาย ก่อนจะเตรียมพิธีแต่งงานกันโดยที่ทั้ง 2 ครอบครัวต่างก็แฮปปี้ โดยไม่คิดว่าเสี่ยวเยว่ที่มารู้เรื่องที่หลัง จะบุกเข้ามาก่อความวุ่นวายในงาน
 


ขอบคุณข้อมูลจาก Sohu





หญิงคบแฟน 8 ปี ปฏิเสธคำขอแต่งงาน 8 รอบ สุดท้ายต้องช้ำ โดนเทไปแต่งคนใหม่ โพสต์เมื่อ 31 มกราคม 2569 เวลา 14:24:19 1,243 อ่าน
