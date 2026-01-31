วงจรปิดร้านทอง จับจุดชวนเอ๊ะ คนร้ายก้ม - วางปืนทิ้งไว้ ซ้ำประตูเหล็กเปิดแง้มประจำ

เปิดจุดชวนเอ๊ะ ร้านทอง วงจรปิดจับชัดทำถุงใส่ทองหล่น 12 วินาที วางปืนทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์เฉย ๆ ไม่สนใจ แถมพบเปิดประตูแง้มไว้ประจำ ตำรวจไม่ปักใจเชื่อลงมือคนเดียว
จากเหตุคนร้ายพกอาวุธบุกเดี่ยวปล้นร้านทองชื่อดัง ภายในห้างแห่งหนึ่งย่านพระโขนง ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา โดยได้ทองรูปพรรณไป 149 บาท มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท และเงินสดประมาณ 170,000 บาท ก่อนจะหลบหนีไป ซึ่งทางตำรวจ สน.พระโขนง เร่งเช็กกล้องวงจรปิดพร้อมสืบหาเส้นทางหลบหนีนั้น
ล่าสุด (31 มกราคม 2569) เพจ ดาวแปดแฉก เปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในร้านทอง เผยพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ โดยพบว่าหลังจากคนร้ายมุดประตูร้านที่เปิดแง้มไว้เข้ามา มีช่วงเวลาหนึ่งที่คนร้ายทำถุงที่ใส่ทองรูปพรรณตกลงพื้น แล้วนั่งลงไปเก็บถุง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 12 วินาที
ในจุดนี้ ทางตำรวจตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่า คนร้ายวางอาวุธทิ้งไว้บนตู้กระจก เมหือนไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาวุธปืนที่นำมาข่มขู่ อีกทั้งเมื่อซูมภาพ จะเห็นรูปร่างของอาวุธปืนค่อนข้างแปลก ไม่เหมือนปืนลูกโม่หรือปืนออโตเมติกทั่วไป ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบหาข้อมูลของปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
นอกจากนี้ทางเพจยังระบุอีกว่า "ประตูเหล็กเปิดแง้มไว้ !!" โดยเมื่อทางตำรวจไล่ภาพวงจรปิดย้อนหลัง พบว่าประตูเหล็กปิดไม่สนิท เปิดแง้มไว้บ่อยครั้งในช่วงเวลาเก็บทองเข้าตู้นิรภัย พนักงานเตรียมกลับบ้าน
เท่าที่สังเกต คนร้ายเป็นผู้ชายแต่งตัวมิดชิดไม่รู้ว่าเป็นใคร มีสำเนียงคล้ายคนทางภาคอีสาน พูดภาษาไทยชัด ส่วนตัวเชื่อว่าคนร้ายเคยมาดูลาดเลาก่อนหน้านี้ และเมื่อคืนร้านทองปิดช้ากว่าปกติ คนร้ายจึงสบโอกาสลงมือ รวมเวลาก่อเหตุไม่ถึง 3 นาที
ด้าน พล.ต.ต. วิทวัฒน์ ชินคำ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 เผยว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 23.35 น. คนร้ายได้เข้าไปชิงทรัพย์ในร้านทองโดยสอบถามพบว่า ร้านทองปิดตั้งแต่ 20.00 น. ตอนเกิดเหตุพนักงานนำทองออกมาตรวจนับทองที่เหลือของแต่ละวัน แต่ปรากฏว่าประตูหน้าร้านปิดไม่สนิท คนร้ายจึงถือโอกาสมุดเข้ามาก่อเหตุ และใช้น้ำมันราดบริเวณหน้าร้าน
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบอาวุธปืนว่าเป็นชนิดใด หรือเป็นอาวุธจริงหรือไม่ นอกจากนี้มีข้อมูลว่าคนร้ายเข้ามาในห้างตั้งแต่เวลาประมาณ 22.00 น. ก่อนก่อเหตุก็เดินวนเวียนอยู่ในห้างประมาณ 1 ชั่วโมง
ในเรื่องประตูที่เปิดทิ้งไว้ ทางพนักงานยืนยันว่ามีการเปิดประตูในลักษณะแบบนี้อยู่แล้ว แต่ทางตำรวจไม่ได้ตัดประเด็นนี้ ต้องมีการสืบสวนต่อไป อีกทั้งแม้จะมีคนร้ายก่อเหตุเพียงคนเดียว แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อว่าก่อเหตุคนเดียว ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยตอนเกิดเหตุมีพนักงานในร้าน 4 คน เป็นผู้หญิงทั้งหมด และไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ร้านทอง
