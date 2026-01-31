HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฉาว ทนายแอบถ่ายสาวในปั๊ม ซุ่มในส้วมกลางดึก เก็บภาพเป็นพัน เหยื่อมีทั้งเด็ก-นศ.


           ฉาว ทนายแอบถ่ายสาวในห้องน้ำปั๊ม บางแสน ช็อกหลักฐานคาเครื่องเป็นพันรูป เหยื่อเพียบทั้งเด็ก - นักศึกษา พบมีบัตรทนาย ชุดทนายยังอยู่คารถ

ทนายแอบถ่ายสาวในห้องน้ำปั๊ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

           วันที่ 31 มกราคม 2569 เพจ เจ๊ม้อย v+ รายงานกรณีอื้อฉาวล่าสุดของวงการทนาย หลังมีผู้เสียหายออกมาแฉเรื่อง "ทนายแอบถ่ายสาวในห้องน้ำปั๊ม" โดยเกิดเหตุที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านบางแสน จ.ชลบุรี ผู้เสียหายจับได้และยึดโทรศัพท์ไว้ พบว่าภายในเครื่องมีภาพแอบถ่ายพันกว่ารูป เหยื่อมาทั้งเด็กและนักศึกษา หลายคนมาก ๆ 
           
           - ผู้เสียหายเผยว่า ขณะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแห่งหนึ่งที่บางแสน ก็เหลือบไปเห็นเงาศีรษะคนข้าง ๆ กำลังโยกไปมา พอสังเกตดูดี ๆ ก็พบว่าผมสั้นเหมือนผู้ชาย 
           
           - เธอตกใจจึงรีบไปบอกแฟนที่อยู่ข้างนอกว่า มีคนอยู่ข้าง ๆ แต่ไม่ยอมออกมาสักที

           - เมื่อเข้าไปดูก็พบชายคนหนึ่ง ทุกคนจึงนำออกมาคุยนอกปั๊ม เมื่อเปิดโทรศัพท์ดูก็แทบช็อก เมื่อพบว่ามีคนโดนชายคนนี้แอบถ่ายเยอะมาก ทำมานานกว่า 1 เดือน 
           
           -  คนที่แอบถ่ายเป็นทนาย มีบัตรทนาย ในรถก็มีชุดทนาย ผู้เสียหายเกรงไม่ได้รับความเป็นธรรม  
           
           - ในโทรศัพท์มีรูปเหยื่อเยอะมาก ทั้งเด็ก นักศึกษา พันกว่ารูป แถมบางรูปก็ลบออกไปแล้ว โดยพบว่ามีพฤติกรรมมาแอบถ่ายตั้งแต่ช่วง 4 ทุ่ม ถึงตี 3 และถ่ายไว้หลายที่มาก ๆ แม้แต่มหาวิทยาลัยแถวกรุงเทพฯ ก็ยังมาแอบถ่าย 
           
           - ทางเพจยังเรียกร้องให้สภาทนายความเข้ามาจัดการเรื่องนี้

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฉาว ทนายแอบถ่ายสาวในปั๊ม ซุ่มในส้วมกลางดึก เก็บภาพเป็นพัน เหยื่อมีทั้งเด็ก-นศ. โพสต์เมื่อ 31 มกราคม 2569 เวลา 17:05:13 1,253 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย