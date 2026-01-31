ฉาว ทนายแอบถ่ายสาวในปั๊ม ซุ่มในส้วมกลางดึก เก็บภาพเป็นพัน เหยื่อมีทั้งเด็ก-นศ.

ฉาว ทนายแอบถ่ายสาวในห้องน้ำปั๊ม บางแสน ช็อกหลักฐานคาเครื่องเป็นพันรูป เหยื่อเพียบทั้งเด็ก - นักศึกษา พบมีบัตรทนาย ชุดทนายยังอยู่คารถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
วันที่ 31 มกราคม 2569 เพจ เจ๊ม้อย v+ รายงานกรณีอื้อฉาวล่าสุดของวงการทนาย หลังมีผู้เสียหายออกมาแฉเรื่อง "ทนายแอบถ่ายสาวในห้องน้ำปั๊ม" โดยเกิดเหตุที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านบางแสน จ.ชลบุรี ผู้เสียหายจับได้และยึดโทรศัพท์ไว้ พบว่าภายในเครื่องมีภาพแอบถ่ายพันกว่ารูป เหยื่อมาทั้งเด็กและนักศึกษา หลายคนมาก ๆ
- ผู้เสียหายเผยว่า ขณะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแห่งหนึ่งที่บางแสน ก็เหลือบไปเห็นเงาศีรษะคนข้าง ๆ กำลังโยกไปมา พอสังเกตดูดี ๆ ก็พบว่าผมสั้นเหมือนผู้ชาย
- เธอตกใจจึงรีบไปบอกแฟนที่อยู่ข้างนอกว่า มีคนอยู่ข้าง ๆ แต่ไม่ยอมออกมาสักที
- เมื่อเข้าไปดูก็พบชายคนหนึ่ง ทุกคนจึงนำออกมาคุยนอกปั๊ม เมื่อเปิดโทรศัพท์ดูก็แทบช็อก เมื่อพบว่ามีคนโดนชายคนนี้แอบถ่ายเยอะมาก ทำมานานกว่า 1 เดือน
- คนที่แอบถ่ายเป็นทนาย มีบัตรทนาย ในรถก็มีชุดทนาย ผู้เสียหายเกรงไม่ได้รับความเป็นธรรม
- ในโทรศัพท์มีรูปเหยื่อเยอะมาก ทั้งเด็ก นักศึกษา พันกว่ารูป แถมบางรูปก็ลบออกไปแล้ว โดยพบว่ามีพฤติกรรมมาแอบถ่ายตั้งแต่ช่วง 4 ทุ่ม ถึงตี 3 และถ่ายไว้หลายที่มาก ๆ แม้แต่มหาวิทยาลัยแถวกรุงเทพฯ ก็ยังมาแอบถ่าย
- ทางเพจยังเรียกร้องให้สภาทนายความเข้ามาจัดการเรื่องนี้