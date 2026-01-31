ฝันร้ายกลางฟ้า เครื่องบินส้วมตันทั้งลำ บนไฟลต์ยาว ว่อนภาพลูกเรือต้องใช้มือตัก

ฝันร้ายกลางฟ้า เครื่องบินส้วมตันทั้งลำ ชักโครกไม่ได้ แถมเป็นไฟลต์ยาว ว่อนภาพลูกเรือใช้มือตักของเสีย เคลียร์ส้วมให้ผู้โดยสารใช้
วันที่ 30 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Says รายงานว่า เหล่าลูกเรือของสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ส (Philippine Airlines) เที่ยวบิน PR113 ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นเหมือนฝันร้ายกลางอากาศ เมื่อสุขาทุกห้องบนเครื่องบิน เกิดเหตุอุดตันพร้อมกันทั้งลำ อีกทั้งกัปตันยังยืนกรานจะไปต่อจนถึงจุดหมาย ทำให้กลุ่มลูกเรือต้องเข้ามาช่วยกันใช้มือตักของเสียออกจากโถส้วม เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้สุขาได้ จนกว่าจะถึงปลายทาง
โดยลูกเรือหลายคนเปิดเผยว่า เหตุการณ์ระบบชักโครกขัดข้องเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บนเครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER เที่ยวบิน PR113 ซึ่งเดินทางจากลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ มุ่งหน้าไปยังอากาศยานนานาชาตินินอย อากีโน ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยใช้เวลาเดินทาง 15 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม ขณะที่เครื่องบินอยู่กลางมหาสมุทร ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดลงจอดที่ใกล้ที่สุดบนเกาะกวม ปรากฏว่าสุขาทุกห้องบนเครื่องบินเกิดปัญหาอุดตัน ไม่สามารถกดชักโครกได้ นี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางบิน แต่กัปตันยังตัดสินใจที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงมะนิลา ตามกำหนดการเดิม
ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สารพัดของเสียในส้วมเอ่อล้นออกมา ลูกเรือจำเป็นต้องหาอุปกรณ์มาช่วยกันตักระบายของเสีย เพื่อให้ผู้โดยสารคนอื่น ๆ ยังสามารถใช้งานห้องส้วมต่อไปได้ แม้วิธีการนี้จะขัดแย้งต่อมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งไม่มีระเบียบปฏิบัติของสายการบินใดบนโลกที่สนับสนุนวิธีนี้ก็ตาม
ในคลิปที่ลูกเรือเป็นคนถ่ายและส่งให้ InsiderPH จะเห็นภาพของลูกเรือที่ช่วยกันตัดของเสียจากโถส้วม เทลงไปยังอ่างล้างมือที่อยู่ข้าง ๆ
อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่หลังประตูที่ถูกปิดสนิท ทำให้ไม่มีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการจากผู้โดยสาร และสุดท้ายเที่ยวบินดังกล่าวก็ลงจอดที่กรุงมะนิลาได้อย่างปลอดภัย เสร็จสิ้นการบิน 15 ชั่วโมงตามกำหนดการ
ต่อมา กลุ่มลูกเรือได้รายงานเหตุการณ์นี้ไปยังสหภาพแรงงาน ของสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ส ซึ่งทางสหภาพฯ ได้วิจารณ์ความล้มเหลวในการดำเนินงานและบริหารจัดการของสายการบิน พร้อมชี้ว่าทางสายการบินให้ความสำคัญกับผลกำไรและความตรงต่อเวลา เหนือสวัสดิภาพของผู้โดยสารและลูกเรือ รวมถึงมีการวิจารณ์การตัดสินใจของกัปตันและผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ
ยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติมใด ๆ ต่อเหตุการณ์นี้ นำมาซึ่งความกังวลว่าอาจจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์คล้ายกันในอนาคต
ทั้งนี้ หลังมีรายงานออกไป ทางสายการบินได้ออกแถลงการณ์ ยืนยันว่ามีเหตุขัดข้องในห้องน้ำของเที่ยวบิน PR113 เส้นทาง ลอสแอนเจลิส-มะนิลา เมื่อวันที่ 11 มกราคม จริง ซึ่งเที่ยวบินนั้นได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง และสถานีบนกวมก็พร้อมที่จะรับเครื่องบิน และให้การสนับสนุนผู้โดยสารกับลูกเรือ
แต่หลังจากการประเมินทางเทคนิคและปฏิบัติการโดยลูกเรือ เที่ยวบินจึงเดินทางต่อไปยังมะนิลา โดยจากรายงานสุดท้ายของลูกเรือ พบว่าห้องน้ำสามารถทำงานได้ตามปกติระหว่างการลงจอด ทั้งนี้ ทางสายการบินตระหนักว่าสถานการณ์นี้ทำให้ผู้โดยสารกับลูกเรือเกิดความไม่สะดวกสบาย และขอขอบคุณในความอดทนและความเข้าใจ
โดยจากนี้ทางสายการบินจะประสานไปยังสมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบต่อไป