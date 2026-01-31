HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฝันร้ายกลางฟ้า เครื่องบินส้วมตันทั้งลำ บนไฟลต์ยาว ว่อนภาพลูกเรือต้องใช้มือตัก


          ฝันร้ายกลางฟ้า เครื่องบินส้วมตันทั้งลำ ชักโครกไม่ได้ แถมเป็นไฟลต์ยาว ว่อนภาพลูกเรือใช้มือตักของเสีย เคลียร์ส้วมให้ผู้โดยสารใช้

ฝันร้ายกลางฟ้า เครื่องบินส้วมตันทั้งลำ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          วันที่ 30 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Says รายงานว่า เหล่าลูกเรือของสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ส (Philippine Airlines) เที่ยวบิน PR113 ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นเหมือนฝันร้ายกลางอากาศ เมื่อสุขาทุกห้องบนเครื่องบิน เกิดเหตุอุดตันพร้อมกันทั้งลำ อีกทั้งกัปตันยังยืนกรานจะไปต่อจนถึงจุดหมาย ทำให้กลุ่มลูกเรือต้องเข้ามาช่วยกันใช้มือตักของเสียออกจากโถส้วม เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้สุขาได้ จนกว่าจะถึงปลายทาง 
          
          โดยลูกเรือหลายคนเปิดเผยว่า เหตุการณ์ระบบชักโครกขัดข้องเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บนเครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER เที่ยวบิน PR113 ซึ่งเดินทางจากลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ มุ่งหน้าไปยังอากาศยานนานาชาตินินอย อากีโน ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยใช้เวลาเดินทาง 15 ชั่วโมง
          
          อย่างไรก็ตาม ขณะที่เครื่องบินอยู่กลางมหาสมุทร ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดลงจอดที่ใกล้ที่สุดบนเกาะกวม ปรากฏว่าสุขาทุกห้องบนเครื่องบินเกิดปัญหาอุดตัน ไม่สามารถกดชักโครกได้ นี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางบิน แต่กัปตันยังตัดสินใจที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงมะนิลา ตามกำหนดการเดิม
          
ฝันร้ายกลางฟ้า เครื่องบินส้วมตันทั้งลำ
ภาพจาก InsiderPH

          ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สารพัดของเสียในส้วมเอ่อล้นออกมา ลูกเรือจำเป็นต้องหาอุปกรณ์มาช่วยกันตักระบายของเสีย เพื่อให้ผู้โดยสารคนอื่น ๆ ยังสามารถใช้งานห้องส้วมต่อไปได้ แม้วิธีการนี้จะขัดแย้งต่อมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งไม่มีระเบียบปฏิบัติของสายการบินใดบนโลกที่สนับสนุนวิธีนี้ก็ตาม
          
          ในคลิปที่ลูกเรือเป็นคนถ่ายและส่งให้ InsiderPH จะเห็นภาพของลูกเรือที่ช่วยกันตัดของเสียจากโถส้วม เทลงไปยังอ่างล้างมือที่อยู่ข้าง ๆ
          
ฝันร้ายกลางฟ้า เครื่องบินส้วมตันทั้งลำ
ภาพจาก InsiderPH

          อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่หลังประตูที่ถูกปิดสนิท ทำให้ไม่มีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการจากผู้โดยสาร และสุดท้ายเที่ยวบินดังกล่าวก็ลงจอดที่กรุงมะนิลาได้อย่างปลอดภัย เสร็จสิ้นการบิน 15 ชั่วโมงตามกำหนดการ 
          
          ต่อมา กลุ่มลูกเรือได้รายงานเหตุการณ์นี้ไปยังสหภาพแรงงาน ของสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ส ซึ่งทางสหภาพฯ ได้วิจารณ์ความล้มเหลวในการดำเนินงานและบริหารจัดการของสายการบิน พร้อมชี้ว่าทางสายการบินให้ความสำคัญกับผลกำไรและความตรงต่อเวลา เหนือสวัสดิภาพของผู้โดยสารและลูกเรือ รวมถึงมีการวิจารณ์การตัดสินใจของกัปตันและผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ 
          
          ยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติมใด ๆ ต่อเหตุการณ์นี้ นำมาซึ่งความกังวลว่าอาจจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์คล้ายกันในอนาคต 
          
          ทั้งนี้ หลังมีรายงานออกไป ทางสายการบินได้ออกแถลงการณ์ ยืนยันว่ามีเหตุขัดข้องในห้องน้ำของเที่ยวบิน PR113 เส้นทาง ลอสแอนเจลิส-มะนิลา เมื่อวันที่ 11 มกราคม จริง ซึ่งเที่ยวบินนั้นได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง และสถานีบนกวมก็พร้อมที่จะรับเครื่องบิน และให้การสนับสนุนผู้โดยสารกับลูกเรือ 
          
          แต่หลังจากการประเมินทางเทคนิคและปฏิบัติการโดยลูกเรือ เที่ยวบินจึงเดินทางต่อไปยังมะนิลา โดยจากรายงานสุดท้ายของลูกเรือ พบว่าห้องน้ำสามารถทำงานได้ตามปกติระหว่างการลงจอด ทั้งนี้ ทางสายการบินตระหนักว่าสถานการณ์นี้ทำให้ผู้โดยสารกับลูกเรือเกิดความไม่สะดวกสบาย และขอขอบคุณในความอดทนและความเข้าใจ
          
          โดยจากนี้ทางสายการบินจะประสานไปยังสมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก Says, InsiderPH 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฝันร้ายกลางฟ้า เครื่องบินส้วมตันทั้งลำ บนไฟลต์ยาว ว่อนภาพลูกเรือต้องใช้มือตัก อัปเดตล่าสุด 31 มกราคม 2569 เวลา 20:25:52
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย