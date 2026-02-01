HILIGHT
เพจดังแฉไฮโซกำมะลอ ซี้อดีตนักการเมือง พบวีรกรรมจำนำของปลอม ยังเคลียร์ให้

 
            เพจดัง แฉไฮโซสาวกำมะลอ มีหมายจับ ซี้อดีตนักการเมือง แฉจำนำนาฬิกาปลอม ก่อนเรียกอดีตนักการเมืองช่วยเคลียร์ สุดกร่างด่า พนง.-ตำรวจ จนโดนคดี

เพจดังแฉไฮโซกำมะลอ ซี้อดีตนักการเมือง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

            วันที่ 31 มกราคม 2569 เพจ บิ๊กเกรียน  ออกมาเปิดพฤติกรรมเกี่ยวกับไฮโซสาวกำมะลอ ซึ่งมีหมายจับ และซี้อดีตนักการเมือง โดยระบุว่า "ขุดเจอพฤติกรรมจากเว็บองค์กรต่อต้าน คอรัปชั่น ไฮโซสาวกำมะลอ ซี้อดีตนักการเมือง มีหมายจับ และคดีโกงเงินโครงการหลวง"

            พร้อมระบุว่า จากปฐมบท ไฮโซกำมะลอ อ้างเป็นเจ้าของบริษัทรับงานโครงการรัฐ-โครงการหลวง เป็นพัน ๆ ล้าน แต่นำนาฬิกาแบรนด์เนมไปจำนำหลายเรือน เจ้าของร้านตรวจพบปลอม 3 เรือน

            ต่อมา ไปเรียกอดีตนักการเมืองมาเคลียร์ แล้วเอะอะโวยวาย สบถคำหยาบ ค. ใส่เจ้าของร้าน-พนักงานผู้หญิง อ้างว่าสลับของปลอมและยังด้อยค่าตำรวจ จนอดีตนักการเมืองถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาท และทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว ตกใจ โดยขู่เข็ญ ซึ่งศาลนัดสืบพยาน วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2569

เพจดังแฉไฮโซกำมะลอ ซี้อดีตนักการเมือง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

            โดย บิ๊กเกรียน ได้เปิดคลิปบันทึกภาพช่วงเวลาที่อดีตนักการเมืองดัง สบถด่าใส่ผู้หญิงและตำรวจ ซึ่งมีการบอกพนักงานหญิงว่าอย่าตอแxล หัวหมอ กล่าวหาว่าพนักงานแจ้งความเท็จกับเจ้าพนักงาน พร้อมด่าตำรวจว่าให้พูดกับประชาชนดี ๆ 

            นอกจากนี้ยังอวดอ้างว่าตนเองเป็นคนออกกฎหมาย เป็น สส. มา 5-6 สมัย พร้อมท้าทายว่า "เอาเจ้าของมาคุยก็ได้ ใหญ่แค่ไหน กูจะปิดแม่งก็ได้ คอยดู" และ "โลกนี้มึงจำไว้ เจ้าของมึงต้องกลัวกู มึงจำไว้"

เพจดังแฉไฮโซกำมะลอ ซี้อดีตนักการเมือง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

            ทางเพจยังระบุว่า คนสนิทอดีตนักการเมืองรายนี้ มีหมายจับถึง 5 คดี ทั้งคดีเช็ค คดีปลอมและร่วมการใช้เอกสารปลอม พร้อมชี้ว่าเรื่องนี้โยงพิรุธรับเหมาโครงการรัฐมูลค่าเป็นพันล้าน




อัปเดตล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:18:14
