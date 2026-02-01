เพจดังแฉไฮโซกำมะลอ ซี้อดีตนักการเมือง พบวีรกรรมจำนำของปลอม ยังเคลียร์ให้

เพจดัง แฉไฮโซสาวกำมะลอ มีหมายจับ ซี้อดีตนักการเมือง แฉจำนำนาฬิกาปลอม ก่อนเรียกอดีตนักการเมืองช่วยเคลียร์ สุดกร่างด่า พนง.-ตำรวจ จนโดนคดี
วันที่ 31 มกราคม 2569 เพจ บิ๊กเกรียน ออกมาเปิดพฤติกรรมเกี่ยวกับไฮโซสาวกำมะลอ ซึ่งมีหมายจับ และซี้อดีตนักการเมือง โดยระบุว่า "ขุดเจอพฤติกรรมจากเว็บองค์กรต่อต้าน คอรัปชั่น ไฮโซสาวกำมะลอ ซี้อดีตนักการเมือง มีหมายจับ และคดีโกงเงินโครงการหลวง"
พร้อมระบุว่า จากปฐมบท ไฮโซกำมะลอ อ้างเป็นเจ้าของบริษัทรับงานโครงการรัฐ-โครงการหลวง เป็นพัน ๆ ล้าน แต่นำนาฬิกาแบรนด์เนมไปจำนำหลายเรือน เจ้าของร้านตรวจพบปลอม 3 เรือน
ต่อมา ไปเรียกอดีตนักการเมืองมาเคลียร์ แล้วเอะอะโวยวาย สบถคำหยาบ ค. ใส่เจ้าของร้าน-พนักงานผู้หญิง อ้างว่าสลับของปลอมและยังด้อยค่าตำรวจ จนอดีตนักการเมืองถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาท และทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว ตกใจ โดยขู่เข็ญ ซึ่งศาลนัดสืบพยาน วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2569
นอกจากนี้ยังอวดอ้างว่าตนเองเป็นคนออกกฎหมาย เป็น สส. มา 5-6 สมัย พร้อมท้าทายว่า "เอาเจ้าของมาคุยก็ได้ ใหญ่แค่ไหน กูจะปิดแม่งก็ได้ คอยดู" และ "โลกนี้มึงจำไว้ เจ้าของมึงต้องกลัวกู มึงจำไว้"
