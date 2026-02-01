เลือกตั้งล่วงหน้า พบปัญหา จนท. ใส่รหัสเขตผิด หวั่นเป็นบัตรเขย่ง บางจุดรอแก้หลังปิดหีบ

เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ใช้สิทธิไปแล้ว เพิ่งพบเจ้าหน้าที่หลายคน กรอกรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองผิด ยันไม่ได้ตั้งใจ บางพื้นที่ผิดเพียบ ต้องรอแก้หลังปิดหีบ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนทยอยไปใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า iLaw เผยพบปัญหาในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต โดยระบุว่า หลังเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ใช้สิทธิไปแล้วเกินครึ่ง พบว่ามีเจ้าหน้าที่หลายคนกรอกรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองผิด ซึ่งเป็นความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจอันเกิดจากความไม่เข้าใจระบบรหัสเขตอย่างดีพอ
การกรอกรหัสเขตผิด อาจส่งผลให้บัตรเลือกตั้งที่กากบาทใส่ซองแล้วเดินทางไปผิดเขต ถูกเปิดออกมานับในเขตอื่น บัตรสีชมพูซึ่งเหมือนกันทั้งประเทศจะถูกนับและใช้ได้ แต่บัตรสีเขียวที่เลือก สส. เขตจะถูกนับให้คะแนนคนอื่นในเขตที่บัตรเดินทางไปถึงแทน และสุดท้ายจำนวนบัตรในเขตที่บัตรไปถึงกับเขตที่ถูกต้องจะไม่ตรงกับจำนวนผู้ใช้สิทธิ หรือกลายเป็น "บัตรเขย่ง"
ทาง iLaw ย้ำเตือน ผู้ที่กำลังเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ควรตรวจสอบให้ดีว่าเจ้าหน้าที่เขียนรหัสหน้าซอง เป็นเขตเลือกตั้งของตัวเองหรือไม่ หากมีความผิดพลาดก็ต้องทักท้วงให้แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนนำไปหย่อนลงหีบ
ทั้งนี้ ใครพบปัญหาการเขียนรหัสเขตผิด หรือปัญหาอื่น ๆ ในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ส่งข้อมูลมาทางเว็บไซต์ www.vote62.com
รวมปัญหา เจ้าหน้าที่เขียนรหัสผิด
สำหรับกรณีปัญหาที่พบในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ตามที่ iLaw ได้รับแจ้ง มีดังนี้
- ผู้ใช้สิทธิรายหนึ่ง ระบุว่า ตนมีสิทธิเลือกตั้งที่เขต 8 จังหวัดบุรีรัมย์ และลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ตอนที่รับบัตรเลือกตั้งและซองบรรจุบัตร กปน.เขียนรหัสเขตว่า เป็นเขต 7 ซึ่งเมื่อมีคนทักท้วงว่า คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เขียนเขตผิด ตนจึงนำบัตรเลือกตั้งใส่ซองและเดินออกจากคูหาไปสอบถาม ท้ายสุดกปน.ก็ยอมรับว่า เขียนรหัสเขตผิด จึงขีดฆ่ารหัสเขต 7 และเป็นเขต 8 และเซ็นชื่อกำกับ และยืนยันว่าบัตรไม่เสีย
- อีกราย มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 9 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต แต่ขณะอยู่ในคูหา กลับสังเกตเห็นว่าบนหน้าซองสำหรับใส่บัตรเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่เขียนระบุเป็น เขต 8 ซึ่งต้องทักท้วง 2 รอบ เจ้าหน้าที่ผู้คุมหน่วยจึงยอมรับว่ามีความผิดพลาด และแก้ไขโดยขีดฆ่าเลข 8 ทิ้ง แล้วเขียนเลข 9 ไปเทน ทำให้เกิดความกังวลว่าจะกลายเป็นบัตรเสียหรือไม่
- มีกรณี กปน. อีกที่ใน จ.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่เขียนรหัสจังหวัดบนหน้าซองบัตรเลือกตั้งผิด เมื่อมีผู้ทักท้วง เจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่าถูก แต่จากการตรวจสอบซ้ำในเวลาต่อมา ทาง กปน. จึงยอมรับว่าได้ลงรหัสจังหวัดผิดพลาดจริง และมีการเขียนผิดไปแล้วเป็นจำนวนมาก
- เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการแก้ไขว่าจะดำเนินการเปิดหีบเพื่อนำซองบัตรเลือกตั้งออกมาแก้ไขรหัสจังหวัดให้ถูกต้องทั้งหมด ภายหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.
ขอบคุณข้อมูลจาก iLaw, iLaw