ไม่ธรรมดา รร. จัดประกวดเพาะกาย เด็ก ๆ โชว์ของเต็มพลัง โซเชียลฮือฮาปนเอ็นดู

 
          ไม่ธรรมดา โรงเรียนจัดประกวดเพาะกายชาย ให้เด็ก ๆ โชว์ของเต็มพลัง โซเชียลฮือฮาปนเอ็นดู กิจกรรมนักเรียนไม่เหมือนใคร 

รร.จัดประกวดเพาะกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิชาการ โรงเรียนธัญรัตน์

           เรียกเสียงฮือฮา สำหรับกิจกรรมการประกวดเพาะกายชาย ของกลุ่มนักเรียนมัธยม ซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้มีทุกที่ แต่มีจัดขึ้นแล้วที่โรงเรียนธัญรัตน์ ในพื้นที่รังสิต จ.ปทุมธานี 

           โดยทางเพจ วิชาการ โรงเรียนธัญรัตน์  มีการโพสต์ภาพการประกวดเพาะกายชาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ธัญรัตน์นิทรรศ ปีการศึกษา 2568 พร้อมระบุว่า "ภาพบรรยากาศ การประกวดเพาะกายชาย ประจำปีการศึกษา 2568 เนื่องในกิจกรรมธัญรัตน์นิทรรศ วันที่ 19 มกราคม 2569  ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนธัญรัตน์ 

รร.จัดประกวดเพาะกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิชาการ โรงเรียนธัญรัตน์

รร.จัดประกวดเพาะกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิชาการ โรงเรียนธัญรัตน์

           โรงเรียนธัญรัตน์พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกธัญรัตน์ ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ผ่านกิจกรรมดี ๆ ที่หลากหลาย เพราะเรารู้ดีว่า... 'นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในตนเองที่แตกต่างกันออกไป' ปีหน้าพบกับการประกวดเพาะกายชายกันใหม่ #สมาคมคนมีวินัยกลับไปฟิตร่างกายรอได้เลย"

           ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ชนะ พบว่าคือนักเรียนชั้น ม.5 ผู้สวมกางเกงลายช้าง สีฟ้า และผู้ที่ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 คือนักเรียนชั้น ม.6 ที่ใส่กางเกงลายช้าง สีชมพู ส่วนเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นนักเรียนชั้น ม.2 ที่สวมกางเกงสีกรมท่า 

           ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย โดยมีจำนวนไม่น้อยที่แอบเอ็นดูกลุ่มเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 

รร.จัดประกวดเพาะกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิชาการ โรงเรียนธัญรัตน์


ไม่ธรรมดา รร. จัดประกวดเพาะกาย เด็ก ๆ โชว์ของเต็มพลัง โซเชียลฮือฮาปนเอ็นดู โพสต์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08:55:19 2,782 อ่าน
