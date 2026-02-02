HILIGHT
เปิดโพสต์ไวรัล คนไทยแชร์ 1 ล้านครั้ง ไม่ได้หากันได้ง่าย ๆ เกิดมาเพิ่งเคยเห็น

  
          เปิดโพสต์ไวรัล คนแชร์ 1 ล้านครั้ง ไม่ได้หากันได้ง่าย ๆ จากเพจดัง เพราะคนสนใจเรื่องนี้มาก เป็นเรื่องการเลือกตั้ง 2569 ของไทย

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก miss.cabul/shutterstock.com

          ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน เฟซบุ๊กเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คนโพสต์น้อยลงมาก รวมถึงยังมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่น ๆ ให้เลือกใช้อีกตามไลฟ์สไตล์ตัวเอง ทั้งอินสตาแกรม เอ็กซ์ หรือ TikTok คนจึงไม่จำเป็นต้องเล่นอันเดียวเป็นหลักอีกต่อไป ดังนั้น การที่มีคนแชร์โพสต์ได้สูงถึงหลัก 1 ล้านจึงเป็นเรื่องที่พิเศษและไม่ง่าย

          โดยโพสต์ดังกล่าวที่มีคนแชร์ 1 ล้าน มาจาก เฟซบุ๊ก iLaw  โพสต์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตรงกับวันเลือกตั้งล่วงหน้าของไทย มีข้อความทั้งหมดดังนี้

          ด่วน !! เพิ่งได้ข้อมูลมา

          หลังเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ใช้สิทธิไปแล้วเกินครึ่ง พบว่ามีเจ้าหน้าที่หลายคนกรอกรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองผิด ซึ่งเป็นความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจอันเกิดจากความไม่เข้าใจระบบรหัสเขตอย่างดีพอ 

          การกรอกรหัสเขตผิด อาจส่งผลให้บัตรเลือกตั้งที่กากบาทใส่ซองแล้วเดินทางไปผิดเขต ถูกเปิดออกมานับในเขตอื่น บัตรสีชมพูซึ่งเหมือนกันทั้งประเทศจะถูกนับและใช้ได้ แต่บัตรสีเขียวที่เลือกสส. เขตจะถูกนับให้คะแนนคนอื่นในเขตที่บัตรเดินทางไปถึงแทน และสุดท้ายจำนวนบัตรในเขตที่บัตรไปถึงกับเขตที่ถูกต้องจะไม่ตรงกับจำนวนผู้ใช้สิทธิ หรือกลายเป็น "บัตรเขย่ง"

          ดูปัญหาการเขียนรหัสเขตผิดที่รวบรวมได้ในวันนี้ได้ที่นี่

          เราเพิ่งได้รับข้อมูลจาก กกต. ว่ารหัสที่จะใช้จ่าหน้าซองที่ถูกต้อง มีดังนี้

          ผู้ที่กำลังเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ควรตรวจสอบให้ดีว่าเจ้าหน้าที่เขียนรหัสหน้าซอง เป็นเขตเลือกตั้งของตัวเองหรือไม่ หากมีความผิดพลาดก็ต้องทักท้วงให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนนำไปหย่อนลงหีบ

          ใครพบปัญหาการเขียนรหัสเขตผิด หรือปัญหาอื่น ๆ ในการเลือกตั้งล่วงหน้าน้อกเขต ส่งข้อมูลมาทางนี้นะครับ คลิก 

เลือกตั้ง 2569

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก iLaw

เลือกตั้ง 2569

เลือกตั้ง 2569


