เด็กหญิงวัย 13 เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย พบเนื้องอกเต็มช่องท้อง ต้นเหตุเพราะพ่อ !

เคสสะเทือนใจ เด็กหญิงวัย 13 ปี ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย ช่องท้องเต็มไปด้วยเนื้องอก ต้นเหตุคือพ่อของเธอเอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเคสทางการแพทย์ที่น่าตกใจในประเทศจีน เด็กหญิงอายุ 13 ปี ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย ระหว่างการผ่าตัด พบว่าเซลล์มะเร็งของเธอได้แพร่กระจายไปยังหลายส่วนของร่างกาย และช่องท้องของเธอเต็มไปด้วยเนื้องอก โดยแพทย์ได้ชี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรค มีต้นเหตุมาจากพ่อของเธอเอง
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เด็กหญิงอาศัยอยู่ในมณฑลเหอหนาน ทางตอนกลางของประเทศจีน เธอได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หลังจากมีอาการปวดท้องผิดปกติ ก่อนที่ครอบครัวจะได้รับแจ้งข่าวร้าย เมื่อเด็กหญิงได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย จากนั้น เธอถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลมะเร็งในมณฑลเหอหนาน
แพทย์ผู้ทำการรักษาเปิดเผยว่า ในระหว่างการผ่าตัด พบว่าอาการของเด็กหญิงรายนี้ร้ายแรงมาก โดยเซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังหลายส่วนของร่างกาย ทั้งนี้ หลังจากเปิดช่องท้องแล้วพบว่า มีเนื้องอกขนาดต่าง ๆ คล้ายกับเมล็ดถั่ว กระจายอยู่ทั่วช่องท้อง ทำให้ไม่สามารถผ่าตัดได้ ทางเลือกเดียวคือต้อง "ปิดช่องท้อง" แพทย์ยอมรับว่าในกรณีเช่นนี้ การผ่าตัดและการรักษาให้หายขาดนั้นเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าโกรธอย่างยิ่ง
โดยแพทย์เผยว่า เด็กหญิงรายนี้ไม่มีประวัติการสูบบุหรี่ แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เธอป่วยมะเร็งคือ การได้รับ "ควันบุหรี่มือสอง" เนื่องจากเธออาศัยอยู่ในบ้านที่พ่อของเธอสูบบุหรี่ และพ่อของเด็กหญิงไม่เคยหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกได้รับควันบุหรี่ที่บ้าน ทำให้เธอเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีควันบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และสูดดมควันบุหรี่มือสองในปริมาณมากเป็นเวลานาน
ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ควันบุหรี่มีสารอันตรายในปริมาณมาก การสูดดมควันบุหรี่เป็นเวลานาน แม้จะเป็นควันมือสองแต่ก็สามารถทำลายระบบต่าง ๆ ในร่างกายได้ โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ สถาบันทางการแพทย์ย้ำเตือนให้ประชาชนใส่ใจในเรื่องนี้ ผู้ปกครองที่มีเด็กในบ้านควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ในบ้าน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสุขภาพของเด็กอย่างถาวร ไปจนถึงการสูญเสียในอนาคตอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday