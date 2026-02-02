HILIGHT
คู่รักวัยรุ่นใจเปลี่ยว อาศัยลานว่างล่างตึกเล่นสยิว หวาดเสียวติดช่องขยะ คิดว่าไม่มีคนเห็น

 
            คู่รักวัยรุ่นใจเปลี่ยว อาศัยลานว่างล่างตึกเล่นสยิว หวาดเสียวติดช่องขยะ คิดว่าไม่มีคนเห็น กลับกลายเป็นไวรัล คนวิจารณ์เดือด 

เซ็กส์ในที่สาธารณะ

            วันที่ 30 มกราคม 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานว่า มีผู้พบเห็นคู่รักวัยรุ่นคู่หนึ่งแอบใช้บริเวณลานว่างด้านล่างอาคารที่พักในสิงคโปร์ แอบทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในพื้นที่ชุมชน โดยที่คิดว่าไม่มีใครเห็น แต่ปรากฏว่ามีผู้พักอาศัยบังเอิญผ่านไปเห็นเข้า จึงสามารถบันทึกภาพและนำมาเผยแพร่จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโลกออนไลน์ 

            เหตุเกิดที่บริเวณลานชั้นล่างของอาคารที่พัก Block 609 บนถนนชัวชูคัง 62 ของประเทสสิงคโปร์ โดยผู้พักอาศัยรายหนึ่ง ซึ่งพบเห็นเหตุการณ์ เผยกับสื่อท้องถิ่นว่า เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. ของวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา ในขณะที่เธอกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้าน อยู่ ๆ แม่ของเธอได้เรียกเธอออกไปที่ระเบียง ก่อนที่จะสังเกตเห็นคู่รักวัยรุ่นคู่หนึ่งซึ่งน่าจะเป็นชาวจีน อายุช่วงประมาณ 20 กว่าปี กำลังกอดจูบอยู่ใกล้กับช่องทิ้งขยะ 

            หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ทำกิจกรรมทางเพศอย่างเร่าร้อน โดยใช้เวลาอยู่ตรงนั้นประมาณ 10 นาที จนกระทั่งเสร็จภารกิจ จะเห็นว่า ฝ่ายหญิงที่สวมเสื้อสีแดง ถอดกางเกงขาสั้นลงมาถึงต้นขา ยืนใช้หลังพิงกำแพงพร้อมกับหยิบกระดาษทิชชูที่ผู้ชายข้าง ๆ ยื่นให้ แล้วนำมาเช็ดทำความสะอาดบนร่างกายซ้ำ ๆ อยู่หลายครั้ง บริเวณหน้าท้องและขาหนีบ 

เซ็กส์ในที่สาธารณะ

            ทั้งนี้ แม้ว่าจะแอบทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ แต่ทั้งสองดูไม่รีบร้อน ผู้เห็นเหตุการณ์ เผยว่า พวกเขาใจเย็นมาก แทนที่จะรีบไป พวกเขากลับยังจูบกัน สูบบุหรี่ และค่อย ๆ จัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อย โดยทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นต่ออีกประมาณ 6 นาที ก่อนที่จะพากันเดินจากไป

            "ฉันไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อน แต่พฤติกรรมแบบนี้รับไม่ได้จริง ๆ ถ้าเด็ก ๆ เห็นเข้าจะเป็นยังไง" ผู้พักอาศัย กล่าวอย่างไม่พอใจ 

เซ็กส์ในที่สาธารณะ

            รายงานเผยว่า บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นจุดที่ค่อนข้างเงียบสงบ และบางมุมมีเสาบดบังสายตาจนกลายเป็นจุดบอด ทำให้ยากต่อการมองเห็น พวกเขาจึงอาจจะคิดว่าไม่มีคนเห็น แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ ตรงนั้นยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีคนเดินถนน และรถยนต์สัญจรไปมา

            เรื่องราวนี้สร้างความโกรธเคืองให้กับทางผู้พักอาศัยจำนวนมาก หลายคนกล่าวว่าไม่เคยคู่รักทั้งสองนี้ และคาดว่าเป็นชาวจีน พร้อมทั้งวิจารณ์ตำหนิว่า "พวกเขากล้ามาก ถ้าพวกเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ พวกเขาก็น่าจะกลับบ้านหรือไปโรงแรม ไม่ควรทำแบบนี้ในที่สาธารณะ" ด้านทนายความในสิงคโปร์ กล่าวว่า กระทำการอนาจารในที่สาธารณะอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 3 เดือน รวมทั้งปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ


ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership


คู่รักวัยรุ่นใจเปลี่ยว อาศัยลานว่างล่างตึกเล่นสยิว หวาดเสียวติดช่องขยะ คิดว่าไม่มีคนเห็น โพสต์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2569
