ดราม่า พาหมามาร้านหม้อไฟ ยื่นจานให้โซ้ย ทั้งที่ใช้ร่วมกับคน แบบนี้ได้เหรอ ?

ดราม่า พาหมามาร้านหม้อไฟ ให้หม่ำเนื้อจากจาน ทั้งที่ใช้ร่วมกับคน ร้านโดนถล่มจนต้องแจง แม้เป็น pet-friendly แต่ไม่ให้สัตว์ใช้จาน ยันทิ้งไปแล้ว
ในขณะที่ร้านอาหารหลายแห่ง เริ่มคลอดนโยบาย pet-friendly โดยอนุญาตให้บรรดาเจ้าของสัตว์เลี้ยง พาน้องหมาน้องแมวเข้าไปในร้านได้ ขณะที่ลูกค้านำสัตว์เลี้ยงมาด้วย แต่ถึงอย่างนั้นภาพที่ปรากฏในร้านหม้อไฟแห่งหนึ่งกลับทำให้เกิดดราม่า หลังเจ้าของปล่อยให้เจ้าตูบกินเนื้อที่อยู่บนจานของร้าน ทั้งที่เป็นจานที่ลูกค้าคนอื่น ๆ ใช้ร่วมกัน
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานว่า เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานของร้านอาหารนี้ เกิดขึ้นที่ร้านหม้อไฟ Shi Li Fang Hot Pot สาขาคาตงสแควร์ ในประเทศสิงคโปร์ หลังจากมีคนพบเห็นโพสต์บนไอจีหนึ่ง ที่มีคนพาฝูงสุนัขจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ตัวมาที่ร้าน และเอาเนื้อใส่จานของทางร้านให้พวกมันกิน
โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 แต่เพิ่งจะเป็นประเด็นในขณะนี้ จากโพสต์เผยให้เห็นฝูงสุนัขที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สีเขียว ล้อมโต๊ะอาหารที่มีเนื้อดิบวางอยู่เต็มจาน จากนั้นคนที่พาไปก็จัดการย่างเนื้อ ใส่จานมายื่นให้สุนัขกินและเลียจานเหล่านี้
ในแคปชั่นยังระบุว่า เจ้าตูบพวกนี้เพิ่งถูกพาไปเดินเล่น ก่อนจะมาแวะกินดินเนอร์ที่ร้านหม้อไฟ พร้อมระบุว่า "เจ้าของสั่งเนื้อไม่หมักมา 3 ที่ และย่างมันให้เรา"
ภาพที่ปรากฏกลายมาเป็นดราม่า เมื่อหลายคนออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว มองว่าแม้ทางร้านจะอนุญาตให้นำสัตว์เข้าได้ แต่การปล่อยให้สุนัขใช้จานร่วมกับคนแบบนี้ ดูจะไม่เหมาะสมและผิดสุขลักษณะอย่างมาก
ต่อมาโฆษกของทางร้าน Shi Li Fang Hot Pot ยืนยันกับสื่อว่า ทางร้านได้ทิ้งจาน ชาม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันที โดยเร็วที่สุดแล้ว และจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราร้าน ตลอดจนการจัดการร้านโดยรวม เพื่อป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน
นอกจากนี้ พบว่าทางร้านยังทำป้ายแจ้งเตือนลูกค้าที่มาใช้บริการไว้ด้วยว่า จานชามทั้งหมดของทางร้าน มีไว้เฉพาะให้คนที่มารับประทานอาหารใช้เท่านั้น โดยระบุว่า
"ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยทางอาหาร ภาชนะทั้งหมดที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ สงวนไว้ให้ผู้มารับประทานอาหารใช้งานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงใช้ จาน ชาม หรืออุปกรณ์ของร้าน ขอบคุณที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ
ขอบคุณข้อมูลจาก mothership