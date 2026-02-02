ไรเดอร์ขนหัวลุก ไปส่งอาหารลูกค้า ที่อยู่กลายเป็นโรงงานร้าง หมายเลขห้องมีประวัติ

ไรเดอร์ขนหัวลุก ลูกค้าสั่งอาหารไปส่ง ที่อยู่กลายเป็นโรงงานร้าง สภาพสุดหลอน คนชี้หมายเลขห้อง 04-04 มีประวัติ
ภาพจาก TikTok @nuralfianahmad
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Stomp เผยเรื่องราวประสบการณ์ขนลุกของไรเดอร์ส่งอาหารของ Grab รายหนึ่ง ในประเทศสิงคโปร์ เมื่อเขาได้รับออร์เดอร์จากลูกค้าให้ไปส่งยัง "อาคารที่พัก" แห่งหนึ่ง ก่อนจะขึ้นไปพบกับความจริงที่ไม่คาดคิด เมื่อที่นั่นกลายเป็นตึกร้างซึ่งมีบรรยากาศชวนหลอน
เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 16.00 น. นูร์ อัลเฟียน ไรเดอร์วัย 34 ปี ได้รับออร์เดอร์อาหารจากร้าน Din Tai Fung ให้ไปส่งลูกค้าที่ห้องหมายเลข 04-04 ของอาคารในย่าน Depot Lane เขต Bukit Merah ทางตอนใต้ของสิงคโปร์ เขาจึงไปรับอาหารที่ร้าน และไปถึงยังจุดหมายที่อยู่ดังกล่าวในเวลาประมาณ 17.30 น.
ทว่าเมื่อไปถึงที่นั่น เขาพบว่า อาคารดังกล่าวเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกทิ้งร้าง ขณะอยู่ที่ลานจอดรถ เขาได้พบกับชายชราคนหนึ่งบอกกับเขาว่า "ไม่มีใครอยู่ในอาคารแล้ว คุณมาทำไม ? ที่นี่ไม่มีคนอยู่แล้ว" จากนั้นเมื่อเขาขึ้นไปยังชั้น 4 ตามหมายเลขห้อง 04-04 ที่ระบุในออร์เดอร์ เขาก็พบว่า ห้องดังกล่าวไม่มีคนอยู่ อีกทั้งยังมีกุญแจปิดล็อกไว้ด้านนอกอย่างแน่นหนา
อย่างไรก็ดี อัลเฟียนต้องทำหน้าที่ไรเดอร์ให้เรียบร้อยเหมือนทุกครั้ง เขาจึงวางอาหารไว้บนขอบระเบียง และถ่ายรูปการส่งมอบอาหารให้ลูกค้าผ่านแอปฯ เพื่อยืนยันว่า ออร์เดอร์นี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว แม้ว่าจะไม่มีการตอบกลับใด ๆ
คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำมาโพสต์ผ่านทาง TikTok @nuralfianahmad โดยแสดงให้เห็นว่า ไรเดอร์รายนี้ได้เดินขึ้นไปบนอาคาร และแพนกล้องไปตามทางเดินที่ว่างเปล่า พร้อมกับกล่าวว่า "ทั้งหมดนี้ถูกทิ้งร้างไปแล้ว" ทั้งนี้ เขาเผยว่า ตัวเองทำงานเป็นไรเดอร์ส่งอาหารของ Grab ได้ประมาณ 10 เดือนแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเจอสถานการณ์ชวนขนลุกแบบนี้
"ปกติแล้ว ถ้าผมไปส่งที่อยู่ผิด ทาง Grab จะติดต่อผมมา แต่คำสั่งนี้ไม่มีการติดต่อใด ๆ กลับมา ผมไม่รู้ว่าคนสั่งตั้งใจแกล้งผมหรือเปล่า หรือเขามีเจตนาอะไรที่ให้ผมไปที่นั่น" อัลเฟียน กล่าว
หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์ออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ต บางคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความไม่สบายใจแปลก ๆ "พี่ครับ คุณไม่ใช่คนแรกหรอก ลองไปดูประวัติของ ห้อง 04-04 สิ ต้องบอกว่าคุณโชคดีมาก" แต่ไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ขณะที่บางคนเข้าใจว่า "บางทีลูกค้าอาจลืมเปลี่ยนที่อยู่หลังจากย้ายออกไป" แต่บางรายเชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้ง โดยเข้าไปสั่งอาหารแต่ใส่ที่อยู่ให้ผิด ในขณะบางคนก็กล่าวติดตลกว่า "แม้แต่พลังงานบางอย่างที่นั่นก็ยังใช้บริการแอปฯ สั่งอาหาร"
