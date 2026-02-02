HILIGHT
สรุปดราม่ารักอลเวง ผอ. - ครู - ดาบตำรวจ รักพังเพราะความเมา ฟ้องกันนัวจบยังไง

          สรุปดราม่ารักอลเวง ผอ. - ครู - ดาบตำรวจ ฟ้องกันนัวจนพี่หนุ่ม กรรชัย ปวดหัวกลางโหนกระแส สุดท้ายจบตรงที่ทุกฝ่ายยอมถอย พร้อมคำคมจากพี่หนุ่ม

หนกระแสวันนี้
ภาพจาก โหนกระแส

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 รายการ โหนกระแส มีการเชิญ ผอ., ครูต่าย อดีตภรรยา ผอ. และดาบตำรวจ แฟนใหม่ของครูต่าย มาร่วมรายการโหนกระแส หลังจาก ผอ. เลิกรากับภรรยาและถูกฟ้องร้อง ทั้งที่คบกันมา 10 ปี มีรายละเอียดดังนี้

หนกระแสวันนี้
ภาพจาก โหนกระแส

ฝั่ง ผอ. พูดก่อน


          - ผอ. รู้จักกับภรรยาตอนปริญญาตรี พอเรียนจบก็คบกัน แต่งงานกันปี 2558 มีลูกด้วยกัน โดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ตนพยายามขอภรรยา แต่เธอก็ไม่ยอม ไม่รู้เหตุผล

          - ครูต่าย ภรรยาที่มาร่วมรายการด้วย เผยสาเหตุที่ไม่จดทะเบียน เพราะเขามีประเด็นเรื่องผู้หญิงเรื่อย ๆ ซึ่งไทม์ไลน์ที่ขอ ผ่านช่วงแต่งงานไประยะหนึ่งแล้ว ไม่ได้ขอทันทีหลังแต่งงาน

          - ผอ. เล่า ช่วงปี 2568 ภรรยามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ทะเลาะกันมีปากเสียง โดนภรรยาตบ 4 ครั้ง พาลูกไปนอนบ้านแม่ยาย ตนก็ไปหาเขาเรื่อย ๆ กระทั่งวันหนึ่งพบว่า ต่ายไปกินข้าวกับใครสักคน มันผิดปกติมาก เพราะเขาไม่ค่อยไปคนเดียว ไปไหนมักมีแม่ยายไปด้วยเสมอ สุดท้ายพบว่าภรรยาอยู่กับผู้ชายสองต่อสอง ภายหลังมีคนบอกว่าคือดาบตำรวจ

          - ในมุม ผอ. ภรรยาสัญญาว่าจะไม่คุยกับผู้ชายคนนั้น แต่ก็จับได้ว่า ยังคุยแชตกันอยู่เหมือนเดิม

          - ครูต่ายมีการแจ้งความตนข้อหาหมิ่นประมาทฐานโฆษณา เนื่องจาก ตนโพสต์รูปในวันที่จับได้ที่ผับลงโซเชียลเน็ตเวิร์ก จากนั้นฝั่งดาบตำรวจก็แจ้งความฐานหมิ่นประมาทมาอีกหมาย

หนกระแสวันนี้
ภาพจาก โหนกระแส


ฝั่งครูต่ายขอเล่าบ้าง


          - ที่ ผอ. พูดทั้งหมด ครูต่ายบอกว่า ไม่จริงเลย

          - ตน กับ ผอ. แต่งงานกันวันที่ 20 เมษายน 2558 ตนย้ายไปอยู่กับเขาตรงที่พักข้างโรงเรียน ในช่วงท้องเขาไม่เหลียวแล ชอบหายตัวไป ไม่ดูแลลูก บ้านไม่กลับ ดื่มเหล้า 40 ดีกรี เป็นแบบนี้มาเรื่อย ๆ ตลอด

          - ประเด็นหลักที่ทะเลาะกันบ่อยคือ เรื่องเขาชอบดื่มสุรา แต่ในปี 2565 แรงสุดเพราะตนถูก ผอ. ทำร้ายร่างกาย ต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้

          - หลังจากนั้น ผอ. ขอปรับปรุงตัว ตนจึงพาไปดื่มน้ำสาบานว่าจะเลิกเหล้า สุดท้าย ผอ. ขอพระว่า เลิกไม่ได้ ขอดื่มไวน์แทน แต่ถึงอย่างไร ตนก็ให้โอกาสเขา การให้โอกาสไม่เป็นผล เพราะเขาก็เป็นแบบเดิม ไม่สนใจครอบครัว

          - แต่ ผอ. ก็ยังบอกว่า บางครั้งก็กินเหล้ากับภรรยาด้วย เธอเป็นคนซื้อเบียร์มาให้เอง ทำเอาหนุ่ม กรรชัย พิธีกรงง ครูต่ายจึง ชี้แจงว่า ถ้าเป็นเบียร์ รับได้ แต่ที่รับไม่ได้คือ การแอบกินเหล้าขาว ไม่ไปโรงเรียน เอาคนอื่นมาดื่มเหล้าที่บ้าน ไม่ทำงานทำการ ลูกก็ไม่เลี้ยง จนเริ่มทนไม่ไหว

          - ครูต่าย แฉ เขามีเรื่องผู้หญิง แถมโพสต์ลงโซเชียล "ค่าดอง 2 แสน ทอง 2 บาท" ผอ. บอก เป็นการโพสต์เล่นเฉย ๆ

หนกระแสวันนี้
ภาพจาก โหนกระแส

ระยะเวลาการเลิก


          - ผอ. บอกจุดประสงค์ที่แท้จริง อยากให้ถอนฟ้อง และคุยเรื่องดูแลลูก แต่ทางสองคนบอก ไม่ได้

          - ผอ. บอกเลิกในเดือนพฤษภาคม 2568 แต่ครูต่ายบอกว่า เลิกในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ส่วนการคุยกับดาบตำรวจ เจอกันมิถุนายน 2568 และเริ่มคุยกันกรกฎาคม 2568 ครูต่ายยืนยันว่า ไม่ได้คบซ้อน เพราะบอก ผอ. แล้ว

          - หนุ่ม กรรชัย ยอมรับว่า อยากให้คู่นี้เจรจามากกว่า เพราะยิ่งดำเนินคดียิ่งเสียหายทั้งคู่ จากประสบการณ์การขึ้นศาลบ่อย มันไม่สนุกกันทั้งคู่ แต่ครูต่ายกับดาบตำรวจ ยืนยันจะดำเนินคดีต่อ

          - ทนายพัฒน์ ยืนยันว่า ผอ. โพสต์ก็รุนแรง แต่เขาก็ขอโทษแล้ว ยอมถอยแล้ว

          - เจรจากันอยู่นาน สุดท้ายได้ข้อสรุปว่า ผอ. จะถอนเรื่องที่ฟ้องทั้งหมด โพสต์ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น รวมถึงทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจ เพื่อชี้แจง ทำให้เรื่องจบ รวมถึงมีเงื่อนไข 5 ข้อ ดังนี้

          1. จ่ายเงิน 1 แสนในวันเสาร์นี้

          2. ค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ 1 หมื่น

          3. ทำให้ครูต่ายเป็นผู้บริสุทธิ์

          4. ไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีก

          5. ไม่เข้าบ้านของตน ถ้าเข้าถือเป็นการบุกรุก

          นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ตกลงกันเพิ่มเติมรวมถึงกำหนดเดดไลน์เอาไว้

หนกระแสวันนี้
ภาพจาก โหนกระแส

หนกระแสวันนี้
ภาพจาก โหนกระแส

หนกระแสวันนี้
ภาพจาก โหนกระแส

หนกระแสวันนี้
ภาพจาก โหนกระแส



