ช็อก นักเพาะกายใหลตาย วัยเพียง 26 ปี ยังไม่ชัดสาเหตุ ชาวเน็ตชี้สัญญาณร่างกาย


          แฟน ๆ ช็อก อินฟลูนักเพาะกายดับ วัยเพียง 26 ปี พบใหลตาย ยังไม่ชัดสาเหตุ ชาวเน็ตชี้จุดผิดสังเกต ท่าทางซีดเซียวก่อนตาย

นักเพาะกาย เสียชีวิต
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 30 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 มีรายงานข่าวการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ ปี้เจียฉี อินฟลูเอนเซอร์นักเพาะกาย วัย 26 ปี จากเมืองหนิงโป ประเทศจีน ที่สร้างความช็อกแก่แฟน ๆ และเพื่อนในวงการเพาะกายอย่างมาก โดยพบว่าเขาเสียชีวิตขณะหลับ หลังมีภาวะขาดน้ำและผ่านการลดไขมันอย่างเร่งด่วน ในช่วงก่อนแข่งเพาะกาย 
          
          สำหรับ ปี้เจียฉี เป็นที่รู้จักในฐานะนักเพาะกายคนดัง อินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงโค้ชฟิตเนส ที่ผ่านมาเขามักอัปโหลดภาพขณะออกกำลังกายอย่างหนัก พยายามปั้นหุ่นให้อยู่ในสภาพพร้อมแก่การแข่งขันเพาะกาย ด้วยไลน์กล้ามเนื้อช่วงบนของเขา ทำให้เขาเป็นนักเพาะกายที่ได้รับความนิยมจากแฟน ๆ มาก 
          
          ก่อนเสียชีวิต เขายังโพสต์ภาพเซลฟี่เมื่อต้นเดือนมกราคม ที่ผ่านมา พร้อมแคปชั่นติดตลกแซวหัวของตัวเองว่า "บวมเหมือนซาลาเปา" 
          
นักเพาะกาย เสียชีวิต
ภาพจาก Weibo

          รายงานเผยว่า ปี้เจียฉี เพิ่งจะย้ายไปบ้านใหม่ และการจากไปของเขาก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิด แม้แต่เจ้าตัวเองก็ยังมีแผนเตรียมเลี้ยงฉลองกับเพื่อน หลังการแข่งขันเสร็จสิ้น 
          
          ด้านเพื่อนคนหนึ่ง เผยบนเว่ยป๋อว่า ปี้เจียฉีเพิ่งจะย้ายบ้าน และยังมีแผนนัดเพื่อน ๆ ไปเล่นไพ่นกกระจอกกับกินมื้อเย็นด้วยกัน แต่เนื่องจากตารางไม่ตรงกัน ทำให้ยังไม่ได้เจอกัน 
          
          พร้อมกันนั้นเพื่อนยังเผยภาพของปี้เจียฉี ขณะนั่งเล่นไพ่นกกระจอกมาด้วย แต่กลับมีแฟน ๆ ตั้งข้อสังเกตว่า สภาพร่างกายของปี้เจียฉีในภาพนี้ คล้ายส่งสัญญาณความผิดปกติก่อนตายของเขา โดยพบว่าท่านั่งของเขานั้นดูแปลก ๆ เหมือนจะซบไปกับเก้าอี้ อีกทั้งริมฝีปากก็ค่อนข้างม่วง ทำให้เขาดูซีดเซียว ลักษณะคล้ายคนขาดออกซิเจน 

นักเพาะกาย เสียชีวิต
ภาพจาก Weibo
          
          ด้วยท่าทางที่ดูอ่อนเพลียหนักนี้ ทำให้แฟน ๆ คาดการณ์ถึงสาเหตุต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง จะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง 

นักเพาะกาย เสียชีวิต
ภาพจาก Weibo

นักเพาะกาย เสียชีวิต
ภาพจาก Weibo

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, Mothership 

