อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เผยคลิปสุดท้าย สัญญาณโรคไม่ดีนัก

          อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย กัดฟันสู้เพื่อมาพบ เอแคลร์ จือปาก แม้เพิ่งให้คีโม เพื่อนแจ้งข่าวเศร้า 2 เดือนก่อนมาพบตามสัญญา 

อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

          จากเรื่องราวของ น้องจุ๊บแจง ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากการปรากฏตัวในงานเอแคลร์เฟสติวัล หรืองานวันเกิด เอแคลร์ จือปาก เมื่้อปี 2568 ซึ่งแฟนคลับสาวรายนี้เผยในตอนนั้นว่า เธอเพิ่งอายุ 23 ปี และตั้งใจเตรียมตัวมา 3-4 เดือน เพื่อจะมาร่วมงานวันเกิดของเอแคลร์ บุคคลที่เธอชื่นชอบ 

อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปุณรัศมิ์ เสถียรวรนันท์

          ตอนที่ขึ้นเวที น้องจุ๊บแจง เผยว่า เธอเพิ่งให้คีโมมาวันที่ 21 มีนาคม ออกจากโรงพยาบาลวันที่ 22 มีนาคม และตั้งใจดูแลตัวเอง กินยา กินข้าว เพื่อที่จะได้มาร่วมงานวันเกิดของเอแคลร์ ในวันที่ 29 มีนาคม ซึ่งความมุ่งมั่นของหญิงสาวทำให้เอแคลร์อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ ถึงกับบอกว่าบุญใดที่เคยสะสมมา อยากขอยกให้เธอคนนี้ได้หายจากโรคมะเร็ง 
 
          ในวันนั้น น้องจุ๊บแจง ยังให้คำสัญญากับเอแคลร์ พร้อมด้วยเพื่อนแฟนคลับทุกคน ว่าหากตัวเองหาย ในปีหน้าหรือก็คือปี 2569 เธอจะกลับมาร่วมงานอีกครั้ง

อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ภาพจาก TikTok @jupjang_g

          อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 หรือเพียง 2 เดือนก่อนถึงวันเกิดของเอแคลร์ พบว่าเพื่อนของ น้องจุ๊บแจง ได้โพสต์ข้อความเศร้า แจ้งข่าวการจากไปของน้องจุ๊บแจง โดยระบุว่า "แล้วไหนบอกว่าปีนี้จะไปวันเกิดเอแคลร์ด้วยกันอีก แล้วปีนี้ใครจะเลือกชุดให้ ไหนบอกว่าจะไปแอ้มแจงนาว คนที่เก่ง คนที่เริสเลยแหละเป็นของแกนะ MVP ตลอดไป"

อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย


          ทั้งนี้ ทางด้านเอแคลร์ก็ได้ทราบข่าวผ่านทางกลุ่มแฟนคลับแล้ว โดยมีคนเผยภาพแจ้งว่า ทางเอแคลร์ได้แจ้งความประสงค์ อยากขอร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ 1 วัน รวมถึงมีการโพสต์ผ่านเพจ จือปาก ว่า "ไหนสัญญากันไว้แล้วไง ว่า #28มีนา จะกลับมาเจอกันอีก"

อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย


อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย



          อนึ่ง น้องจุ๊บแจง ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ระยะที่ 4 หรือระยะสุดท้าย แต่แม้จะต้องต่อสู้กับโรคร้ายแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้ ยังคงมุ่งมั่นทำคลิปลง TikTok ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่ง รวมถึงอัปเดตอาการให้ชาวเน็ตทราบเป็นระยะ ๆ 

อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ภาพจาก TikTok @jupjang_g

อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ภาพจาก TikTok @jupjang_g

          โดยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา น้องจุ๊บแจงเผยว่าล่าสุดมะเร็งลามไปที่ขั้วตับ ทำให้ร่างกายขับของเสียออกไม่ได้ จำต้องหยุดให้คีโมชั่วคราว หมอแจ้งให้เจาะสายระบายน้ำเหลืองออกจากตับ หากระบายได้ดีจึงกลับมาทำคีโมได้อีกครั้ง โดยทิ้งท้ายว่าจะมาอัปเดตเกี่ยวกับสิทธิการรักษาต่าง ๆ อีกครั้งใน EP ต่อไป แต่น่าเศร้าที่คลิปดังกล่าวกลับเป็นคลิปสุดท้าย... 

อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปุณรัศมิ์ เสถียรวรนันท์

อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปุณรัศมิ์ เสถียรวรนันท์

อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปุณรัศมิ์ เสถียรวรนันท์



อาลัย น้องจุ๊บแจง สาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เผยคลิปสุดท้าย สัญญาณโรคไม่ดีนัก โพสต์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:00:45 1,855 อ่าน
