เจอไข่ปริศนาอยู่ในผักบุ้งร้านก๋วยเตี๋ยว มาได้ยังไง ต่อให้ผักไม่มีสารพิษก็น่ากลัว

เจอไข่ปริศนาอยู่ในผักบุ้งร้านก๋วยเตี๋ยว มาได้ยังไง แม้เป็นสัญลักษณ์ว่าผักไม่มีสารพิษ แต่เห็นแล้วชวนสยอง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Valentinawin7c โพสต์ถามว่า เป็นไข่แมลงอะไร เจอในผักบุ้งร้านก๋วยเตี๋ยว เกือบพลาดกินเข้าไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม งานนี้มีคนเฉลยว่า มันคือ ไข่ของมวนผักบุ้ง ไม่มีพิษ แต่เห็นแล้วชวนสยองจริง ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Valentinawin7c
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Valentinawin7c
