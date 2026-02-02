HILIGHT
เจอไข่ปริศนาอยู่ในผักบุ้งร้านก๋วยเตี๋ยว มาได้ยังไง ต่อให้ผักไม่มีสารพิษก็น่ากลัว

          เจอไข่ปริศนาอยู่ในผักบุ้งร้านก๋วยเตี๋ยว มาได้ยังไง แม้เป็นสัญลักษณ์ว่าผักไม่มีสารพิษ แต่เห็นแล้วชวนสยอง


ผักบุ้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Valentinawin7c

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Valentinawin7c โพสต์ถามว่า เป็นไข่แมลงอะไร เจอในผักบุ้งร้านก๋วยเตี๋ยว เกือบพลาดกินเข้าไปแล้ว

          อย่างไรก็ตาม งานนี้มีคนเฉลยว่า มันคือ ไข่ของมวนผักบุ้ง ไม่มีพิษ แต่เห็นแล้วชวนสยองจริง ๆ







ผักบุ้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Valentinawin7c



