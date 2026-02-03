หนุ่มงง แบงก์ขาดแบบนี้ ทำไมเซเว่น อีเลฟเว่น ไม่รับ น้องเปาเซเว่น ตอบเรื่องนี้แล้ว

น้องเปาเซเว่น ตอบแล้ว กรณีหนุ่มใช้แบงก์ 20 ขาดตรงตัวเลข พนักงานไม่ยอมรับ ชาวเน็ตชี้ เพื่อความสบายใจควรแก้ด้วยการเอาไปแลกธนาคารออมสิน
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 9253178 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 คุณ สมาชิกหมายเลข 9253178 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการเล่าเรื่องการใช้ธนบัตร 20 บาท สภาพเก่ายับเยิน มีรอยขาดไปครึ่งหนึ่ง แต่พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ได้รับ มีรายละเอียดดังนี้
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 9253178 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
ปกติไปแลกเงินธนาคาร พนักงานก็รับปกติ แต่แบงก์ที่มันขาดจนไม่มีตัวเลข ธนาคารจะบอกว่าแบงก์เสียถึงไม่รับ
วันนี้ไปใช้บริการเซเว่น อีเลฟเว่น ซื้อของ จ่ายเงิน พนักงานตอบมาว่า ไม่รับเพราะแบงก์มันขาด
เรา : เพราะอะไรถึงไม่รับครับ ปกติก็รับไม่ใช่เหรอครับ
พนักงาน : เลขมันไม่ครบธนาคารจะไม่รับ
เรา : ก็งงว่ามันไม่ครบตรงไหน เลยเอาเก็บมา แล้วใช้แบงก์อื่นแทน
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 9253178 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
แต่ที่สงสัยคือ เห็นแค่ขาดก็ยื่นคืนเราทันที โดยถามว่ามีแบงก์ใหม่ไหมครับ แล้วแบงก์นี้ก็ได้จากเซเว่น อีเลฟเว่น เหมือนกัน
ด้านน้องเปาเซเว่น ยูสเซอร์ของเซเว่น อีเลฟเว่น เข้ามาขออภัยเรื่องที่เกิดขึ้น และจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 9253178 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
ขณะที่ชาวเน็ตมองว่า แบงก์นี้ไม่ได้ชำรุดมาก แต่ทางที่ดีเอาไปแลกธนาคารออมสินได้ ไปรับแบงก์ใหม่น่าจะสะดวก ไม่เสี่ยงเท่าใช้แบงก์เก่า