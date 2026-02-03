สารวัตรหนุ่ม ทวงความยุติธรรมให้ครูปอ ปมถูก ผอ. เรียกพบ ก่อนออกมาแล้วเกิดเหตุสลด

HILIGHT
           สารวัตรต้น ทวงความยุติธรรมให้ ครูปอ หลังถูก ผอ. เรียกพบก่อนเกิดเหตุสลด พร้อมแฉโรงเรียนขนของครูไปกองหน้าป้อมยาม 

           กลายเป็นประเด็นสะเทือนใจและตั้งคำถามถึงระบบการศึกษาอีกครั้ง กรณีวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 สารวัตรต้น โพสต์ข้อความอาลัยรักถึง ครูปอ หรือ ครูพอลล่า แฟนสาว ครูสอนภาษาอังกฤษดีเด่น ที่เสียชีวิตกะทันหัน ภายหลังถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกเข้าพบ พร้อมประกาศทวงความยุติธรรมให้คนรัก และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน

           โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ถึงที่รัก ปอ ครูพอลล่า หลับให้สบายนะครับ พักผ่อนตามที่ต้องการ เราเคารพการตัดสินใจของเธอ เราสัญญาว่าจะเข้มแข็งและผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ วันเวลาคงจะเยียวยาจิตใจที่แตกสลายดวงนี้ได้ ขอบคุณที่รักกันนะครับตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ขอบคุณที่ดูแลกันในทุก ๆ วัน

           ผมขออนุญาตชี้แจงผ่านตรงนี้ ที่รักของผมไม่ได้มีโรคทางจิตเวชหรือซึมเศร้าแต่อย่างใด เขาเป็นคนมองโลกในแง่บวก สดใส ร่าเริง และเป็นที่รักของทุกคน เรื่องเดียวที่เขาทิ้งข้อมูลให้ผมทราบ คือ เรื่องงานทางการเงินที่ได้รับมอบหมาย

           และในวันเกิดเหตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงเรียกเข้าไปพบ ก่อนที่เขาจะหุนหันพลันแล่นออกมาจากโรงเรียน และหาวิธีทำร้ายตัวเองในภายหลัง โดยไม่ได้มีการเตรียมการไว้แต่อย่างใด ผมมีหลักฐานยืนยันตรวจสอบได้

           ผมขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษาไทยออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว อย่านิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น อย่าให้คนดี ๆ ต้องมาตายฟรี ๆ เพราะพวกบ้าอำนาจที่ข่มขู่บีบบังคับให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยต้องทำตามในสิ่งที่ตนเองต้องการ

           นอกจากนี้ สารวัตรต้น ยังโพสต์ภาพข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของครูปอถูกนำออกมากองไว้หน้าป้อมยามโรงเรียน พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและความเป็นมนุษย์ของการกระทำดังกล่าว

           สารวัตรต้น เปิดเผยเพิ่มเติมว่า แฟนเคยบ่นถึงปัญหาในการทำงานอยู่บ้าง แต่ไม่คิดว่าจะรุนแรง เนื่องจากปกติเป็นคนสดใส ร่าเริง มีความสามารถด้านการบริหารจัดการและการสอน เป็นครูภาษาอังกฤษดีเด่น อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้แฟนเคยแชร์เรื่องราวสะเทือนใจของครูมัท ที่เขียนจดหมายลาก่อนจะจบชีวิต โดยระบุถึงความเหนื่อยล้าจากภาระงานด้านการบริหารการเงินในโรงเรียน


สารวัตรหนุ่ม ทวงความยุติธรรมให้ครูปอ ปมถูก ผอ. เรียกพบ ก่อนออกมาแล้วเกิดเหตุสลด อัปเดตล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2569
