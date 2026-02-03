HILIGHT
ไฟไหม้อาคาร 3 ชั้น ซอยแจ้งวัฒนะ 14 เพลิงลามวอดทั้งหลัง พบเป็นบ้านญาติดาราดัง


           ระทึกกลางดึก ไฟไหม้อาคาร 3 ชั้น ซอยแจ้งวัฒนะ 14 วอดทั้งหลัง โครงสร้างพังถล่ม เบื้องต้นไร้ผู้บาดเจ็บ  พบเป็นบ้านญาติดาราดัง

ไฟไหม้แจ้งวัฒนะ 14
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 02.14 น. รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

          ที่เกิดเหตุเป็นลักษณะบ้านคอนกรีต 3 ชั้นหลังใหญ่ เพลิงลุกไหม้เต็มพื้นที่ ตั้งแต่ชั้น 1–3 และมีโครงสร้างพื้นของอาคารชั้น 2–3 พังถล่มลงมาทั้งหมด

ไฟไหม้แจ้งวัฒนะ 14
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand



          เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดับเพลิงกว่า 3 ชั่วโมง เบื้องต้นยังไม่พบผู้ติดค้างหรือได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้เพลิงสงบแล้ว มีรายงานว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นญาติกับ ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ อดีตดารานักแสดงชื่อดัง ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ไฟไหม้แจ้งวัฒนะ 14
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

ไฟไหม้แจ้งวัฒนะ 14
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

ไฟไหม้แจ้งวัฒนะ 14
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

ไฟไหม้แจ้งวัฒนะ 14
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

ไฟไหม้แจ้งวัฒนะ 14
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand


ขอบคุณข้อมูลจาก
สวพ.FM91, tnews 



