ฮือฮา ทายาทโรงแรมหรู น้องสาว ปารีส ฮิลตัน บินมาคลินิกไทย ย้ำฝีมือหมอไทยสุดเริด

ฮือฮาฝีมือหมอไทย นิกกี้ ฮิลตัน น้องสาว ปารีส ฮิลตัน บินมาทำทรีตเมนต์ถึงไทย เจอกับคุณหมอคนดัง ที่แม้แต่ คิม คาร์เดเชียน ยังต้องบินมาพบ
ภาพจาก Instagram nickyhilton
เรียกว่าความสามารถด้านการดูแลความงามของไทย ไปไกลระดับโลก จนแม้แต่คนดังระดับซุปตาร์ยังต้องเดินทางมาหาถึงที่ ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นภาพของ คิม คาร์เดเชียน ที่มาใช้บริการคลินิกเสริมความงามในไทยกันไปแล้ว พร้อมเอ่ยชมความเก่งของหมอไทย นพ.ดิสพงศ์ ปณิฐาภรณ์ หรือ คุณหมอโจ้ แห่ง The Demis Clinic
ภาพจาก Instagram nickyhilton
ล่าสุด (1 กุมภาพันธ์ 2569) กลายมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้ง เมื่อ นิกกี้ ฮิลตัน (Nicky Hilton) ทายาทธุรกิจโรงแรมฮิลตัน น้องสาวของ ปารีส ฮิลตัน (Paris Hilton) ได้โชว์ภาพขณะมาพบคุณหมอโจ้ ที่ The Demis Clinic พร้อมระบุว่า "ทรีตเมนต์ที่ดีที่สุด กับคุณหมอโจ้ และคลินิกที่เราไว้วางใจ"
ภาพจาก Instagram nickyhilton
ภาพจาก Instagram nickyhilton
ทั้งนี้ พบว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์กันไม่น้อย โดยหลายคนคอนเฟิร์มว่าสวยจริง รวมถึงยกนิ้วให้คุณหมอโจ้ หมอคนดังในวงการความงามที่ได้ดูแลเซเล็บระดับโลกอีกครั้ง
ภาพจาก Instagram nickyhilton
ภาพจาก Instagram nickyhilton
ภาพจาก Instagram nickyhilton