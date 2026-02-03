พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เย็นแบบนี้จะอยู่นานถึงวันไหน - วันเลือกตั้งให้เตรียมร่ม

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เย็นแบบนี้จะอยู่นานถึงวันไหน แต่วันเลือกตั้งไทย 8 ก.พ. คือเซอร์ไพรส์ฝนผิดฤดู เตรียมร่มไว้ด้วย
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2569 หลังจากช่วงนี้สภาพอากาศเย็นลงว่า
ในช่วงวันที่ 2-4 ก.พ. 69 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น
ส่วนในช่วงวันที่ 5-7 ก.พ. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังอ่อนลง
หลังจากนั้นในวันที่ 8 ก.พ. 69 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง
ทั้งนี้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันเลือกตั้งไทย ขอให้ประชาชนที่ไปเลือกตั้งเตรียมร่มให้พร้อม