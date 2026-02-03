HILIGHT
ได้ข่าวลูกชายถูกลอตเตอรี่ แม่ดีใจรีบโทร. ขอส่วนแบ่ง รู้ความลับช็อกจนพูดไม่ออก

          แม่ได้ข่าวลูกชายถูกลอตเตอรี่ รีบโทรศัพท์ไปขอส่วนแบ่ง ก่อนรู้ความลับช็อกพลิกกลับตาลปัตร จากดีใจกลายเป็นจุกอกจนพูดไม่ออก

ลอตเตอรี่
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวของชายชาวเวียดนาม ซึ่งใช้ชื่อว่า เกือง อายุ 32 ปี เขาเป็นพนักงานบริษัท แต่งงานมีครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เมื่อไม่นานมานี้ ที่งานเลี้ยงบริษัท เขาได้รับของขวัญเป็นลอตเตอรี่ 2 ใบ เขาก็รับมันมาเก็บไว้ในกระเป๋าโดยไม่ได้คิดอะไร จนกระทั่งวันรุ่งขึ้น หลังจากตรวจผลรางวัลออกมา ปรากฏว่าเขากลับได้รับ "โชคดี" อย่างที่คาดไม่ถึง 

          เกืองถูกลอตเตอรี่ทั้ง 2 ใบ ใบละ 50 ล้านดอง รวมเป็น 100 ล้านดอง (ราว 121,000 บาท) หลังจากหักภาษีแล้ว เขาได้รับเงินรางวัลมาจำนวน 90 ล้านดอง (ราว 109,000 บาท) สำหรับคนอื่นอาจจะดูเหมือนไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่นัก แต่สำหรับเขา "เงินก้อนนี้" มีความจำเป็นต่อชีวิตของเขาและครอบครัวเป็นอย่างมาก เขารู้สึกมีความสุขและดีใจจนยากที่จะอธิบาย  

          เพื่อนที่ทำงานของเกืองรู้เรื่องที่เขาถูกรางวัลลอตเตอรี่ ก่อนที่ข่าวจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแค่หลายคนในบริษัทรับรู้ แต่ยังรวมไปถึงญาติห่าง ๆ ของเขาที่รู้จักกับคนที่บริษัทนี้ และสุดท้าย แม่ของเขาก็ได้ข่าว จึงรีบโทรศัพท์มาหาเขาในตอนเย็นวันนั้น ด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นและดีใจมาก 

          แม่ถามเกืองว่า เขาถูกรางวัลลอตเตอรี่จริงเหรอ จากนั้นแม่ก็ไม่อ้อมค้อมและบอกกับลูกชายว่า "ตอนนี้แม่แก่แล้ว ไม่มีเงินเก็บเลย ให้เงินแม่ 50 ล้านดอง ไปเก็บไว้เถอะ

          ตอนนั้นที่เกืองได้ยินคำพูดแม่ เขารู้สึกจุกในลำคอ ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแม่ แต่เขารู้ว่าไม่สามารถตกลงให้เงินก้อนนี้กับแม่ได้ เขาพยายามบอกแม่ว่า ภรรยาของเขาจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนี้ และขอให้แม่เข้าใจ แต่แม่กลับโกรธขึ้นมาทันที หาว่าเขาเห็นแก่ตัว เปลี่ยนไปเป็นคนนิสัยไม่ดีตั้งแต่แต่งงาน คิดถึงแต่ภรรยา ไม่คิดถึงแม่ แม้กระทั่งถูกลอตเตอรี่ก็คิดจะให้แต่ภรรยาทั้งหมด 

          เกืองได้แต่ฟังอย่างเงียบ ๆ และยิ่งรู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดของแม่ จนในที่สุดเขาจึงตัดสินใจบอกความจริง ซึ่งเป็นความลับที่เขาไม่เคยบอกแม่ และไม่ต้องการที่จะบอกให้แม่รู้และเป็นกังวลใจ แต่ถ้าเขาไม่บอกตอนนี้ ความสัมพันธ์ครอบครัวอาจจะแย่ไปมากกว่าเดิม 

          เกืองกล่าวกับแม่ว่า "ภรรยาของผมเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง โชคดีที่ตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น โอกาสในการรักษาจึงดี แต่การรักษายังคงต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก"  

          หลังจากที่ได้ยินเรื่องราวจากลูกชาย ปลายสายเงียบไปอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนที่จะมีเสียงถอนหายใจออกมา และแม่พูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่า "แม่ไม่รู้..." หลังจากนั้นแม่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินอีกเลย แต่ได้ถามถึงสุขภาพของภรรยาเขา และบอกให้เขาดูแลภรรยาให้ดี 

          หลังจากวางสายจากแม่ เกืองนั่งนิ่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่มืดมิดเป็นเวลานาน เขาอธิบายความรู้สึกนี้ไม่ถูก เขาไม่ได้คิดโทษแม่แต่อย่างใด เข้าใจดีว่า เป็นเรื่องปกติที่ลูกจะแบ่งเงินรางวัลลอตเตอรี่ให้แม่ แต่ในฐานะสามีและหัวหน้าครอบครัว เขาไม่สามารถใช้เงินนี้ตามความรู้สึกได้ แต่ต้องเก็บไว้ใช้เพื่อความรับผิดชอบ

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha

