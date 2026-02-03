ได้ข่าวลูกชายถูกลอตเตอรี่ แม่ดีใจรีบโทร. ขอส่วนแบ่ง รู้ความลับช็อกจนพูดไม่ออก

แม่ได้ข่าวลูกชายถูกลอตเตอรี่ รีบโทรศัพท์ไปขอส่วนแบ่ง ก่อนรู้ความลับช็อกพลิกกลับตาลปัตร จากดีใจกลายเป็นจุกอกจนพูดไม่ออก
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวของชายชาวเวียดนาม ซึ่งใช้ชื่อว่า เกือง อายุ 32 ปี เขาเป็นพนักงานบริษัท แต่งงานมีครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เมื่อไม่นานมานี้ ที่งานเลี้ยงบริษัท เขาได้รับของขวัญเป็นลอตเตอรี่ 2 ใบ เขาก็รับมันมาเก็บไว้ในกระเป๋าโดยไม่ได้คิดอะไร จนกระทั่งวันรุ่งขึ้น หลังจากตรวจผลรางวัลออกมา ปรากฏว่าเขากลับได้รับ "โชคดี" อย่างที่คาดไม่ถึง
เกืองถูกลอตเตอรี่ทั้ง 2 ใบ ใบละ 50 ล้านดอง รวมเป็น 100 ล้านดอง (ราว 121,000 บาท) หลังจากหักภาษีแล้ว เขาได้รับเงินรางวัลมาจำนวน 90 ล้านดอง (ราว 109,000 บาท) สำหรับคนอื่นอาจจะดูเหมือนไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่นัก แต่สำหรับเขา "เงินก้อนนี้" มีความจำเป็นต่อชีวิตของเขาและครอบครัวเป็นอย่างมาก เขารู้สึกมีความสุขและดีใจจนยากที่จะอธิบาย
เพื่อนที่ทำงานของเกืองรู้เรื่องที่เขาถูกรางวัลลอตเตอรี่ ก่อนที่ข่าวจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแค่หลายคนในบริษัทรับรู้ แต่ยังรวมไปถึงญาติห่าง ๆ ของเขาที่รู้จักกับคนที่บริษัทนี้ และสุดท้าย แม่ของเขาก็ได้ข่าว จึงรีบโทรศัพท์มาหาเขาในตอนเย็นวันนั้น ด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นและดีใจมาก
แม่ถามเกืองว่า เขาถูกรางวัลลอตเตอรี่จริงเหรอ จากนั้นแม่ก็ไม่อ้อมค้อมและบอกกับลูกชายว่า "ตอนนี้แม่แก่แล้ว ไม่มีเงินเก็บเลย ให้เงินแม่ 50 ล้านดอง ไปเก็บไว้เถอะ"
ตอนนั้นที่เกืองได้ยินคำพูดแม่ เขารู้สึกจุกในลำคอ ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแม่ แต่เขารู้ว่าไม่สามารถตกลงให้เงินก้อนนี้กับแม่ได้ เขาพยายามบอกแม่ว่า ภรรยาของเขาจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนี้ และขอให้แม่เข้าใจ แต่แม่กลับโกรธขึ้นมาทันที หาว่าเขาเห็นแก่ตัว เปลี่ยนไปเป็นคนนิสัยไม่ดีตั้งแต่แต่งงาน คิดถึงแต่ภรรยา ไม่คิดถึงแม่ แม้กระทั่งถูกลอตเตอรี่ก็คิดจะให้แต่ภรรยาทั้งหมด
เกืองกล่าวกับแม่ว่า "ภรรยาของผมเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง โชคดีที่ตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น โอกาสในการรักษาจึงดี แต่การรักษายังคงต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก"
หลังจากที่ได้ยินเรื่องราวจากลูกชาย ปลายสายเงียบไปอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนที่จะมีเสียงถอนหายใจออกมา และแม่พูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่า "แม่ไม่รู้..." หลังจากนั้นแม่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินอีกเลย แต่ได้ถามถึงสุขภาพของภรรยาเขา และบอกให้เขาดูแลภรรยาให้ดี
หลังจากวางสายจากแม่ เกืองนั่งนิ่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่มืดมิดเป็นเวลานาน เขาอธิบายความรู้สึกนี้ไม่ถูก เขาไม่ได้คิดโทษแม่แต่อย่างใด เข้าใจดีว่า เป็นเรื่องปกติที่ลูกจะแบ่งเงินรางวัลลอตเตอรี่ให้แม่ แต่ในฐานะสามีและหัวหน้าครอบครัว เขาไม่สามารถใช้เงินนี้ตามความรู้สึกได้ แต่ต้องเก็บไว้ใช้เพื่อความรับผิดชอบ
