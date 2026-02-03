HILIGHT
ขับรถเข้าบ้าน เจองูยักษ์อยู่ตรงประตู แวบแรกคิดว่า งูเข้าบ้าน ความจริงนั้นไม่ใช่

          ขับรถเข้าบ้าน เจองูอยู่ตรงประตู แวบแรกคิดว่า งูเข้าบ้าน ก่อนฉุกคิดได้จนเป็นไวรัล 4 แสน งูออกจากบ้านนี่หน่า ขนลุกทันที

งูเข้าบ้าน
ภาพจาก TikTok @prtpee

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 TikTok @prtpee มีการลงคลิปไวรัล 4 แสนครั้ง เมื่อมีงูยักษ์เลื้อยผ่านหน้าบ้านตัวเอง ขณะที่กำลังเปิดประตูเตรียมเข้าบ้าน พร้อมกับข้อความว่า "แว๊บแรกคิดว่างูเข้าบ้าน"

งูเข้าบ้าน
ภาพจาก TikTok @prtpee

          ด้านคนดูคลิปต่างซูมดูตาม สงสัยว่า ก็งูนี่หน่า ไม่ใช่สัตว์อื่น ทำไมมีแคปชั่นแบบนี้ได้ ก่อนที่จะมีคนฉุกใจคิดได้ว่า ตอนแรกคิดว่างูเข้าบ้าน แต่ความจริงงูออกจากบ้านไง

งูเข้าบ้าน
ภาพจาก TikTok @prtpee

งูเข้าบ้าน
ภาพจาก TikTok @prtpee

          งานนี้ได้แต่สงสัยปนหวาดเสียวว่า งูไปทำอะไรในบ้านมาก่อนหน้านี้ แค่คิดก็ขนลุกแล้ว

ขอบคุณภาพจาก TikTok @prtpee

