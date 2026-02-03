HILIGHT
คนมักง่าย จอดรถทิ้งไว้สุดชิล โดนเตือนยังไม่แคร์ แค่ 3 สัปดาห์ ฝูงนกลงทัณฑ์ให้


          เจ้าของจอดรถทิ้งไว้สุดชิล ปล่อยไว้เกือบเดือน โดนเทศบาลเตือนยังไม่แคร์ คนเปิดสภาพหลังผ่านไป 3 สัปดาห์ ขี้นกเต็มคัน แค่เห็นก็สยองแล้ว

จอดรถทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ เจอขี้นกเต็ม ๆ
ภาพจาก Threads mohd_ramli_40

          หากอยู่ ๆ มีรถที่ไม่รู้จักมาจอดทิ้งไว้บริเวณหน้าร้านค้า ย่อมสร้างความสงสัยให้เหล่าร้านค้าและชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรถถูกจอดทิ้งไว้นานเกือบเดือน ไม่ว่าใครจะย่อมอยากรู้ ว่าเจ้าของรถเป็นใคร ทำไมถึงเอารถมาจอดทิ้งไว้
          
          แต่สำหรับรถคันหนึ่งที่จอดทิ้งไว้บริเวณหน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือ ในย่านดูเรียนตรุงกัล เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย ยิ่งชวนให้คนอยากรู้หนักขึ้นว่าใครเป็นเจ้าของรถ เมื่อได้เห็นสภาพของรถคันนี้ หลังมีคนนำมาจอดทิ้งไว้ใต้ต้นไม้เป็นเวลา 3 สัปดาห์
          
          โดยวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ MS News รายงานว่า ภาพของรถที่เต็มไปด้วยขี้นกปริมาณมหาศาลกองอยู่เต็มคัน ถูกโพสต์โดยผู้ใช้ Threads เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ด้วยความหวังว่าใครสักคนที่รู้ว่าเจ้าของรถเป็นใคร จะหาทางมาย้ายรถคันนี้ออกจากพื้นที่ เพราะมัน "สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น"
          
จอดรถทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ เจอขี้นกเต็ม ๆ
ภาพจาก Threads mohd_ramli_40

          เขาชี้ว่ารถถูกจอดทิ้งไว้ 3 สัปดาห์แล้ว โดยไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของคือใคร ทำให้ไม่มีใครทำอะไรกับมันได้ อีกทั้งเนื่องจากรถจอดอยู่ใต้ต้นไม้เป็นเวลานาน จึงเกิดเป็นภาพ "ศิลปะจากนก" ที่เหลือจะทน 
          
          แม้ว่าบนกระจกรถ ทางเทศบาลจะนำประกาศเตือนมาติดไว้ แจ้งให้เจ้าของย้ายรถออกไป มิเช่นนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย แต่ก็เห็นได้ชัดว่ารถยังคงอยู่กับที่ไม่ไปไหน และขี้นกก็ยิ่งเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะบริเวณหน้ารถ 
          
จอดรถทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ เจอขี้นกเต็ม ๆ
ภาพจาก Threads mohd_ramli_40

          ด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ โดยบางส่วนกังวลแทนเจ้าของรถ ว่าขี้นกอาจทำให้รถเกิดความเสียหายได้ โดยชี้ว่ารถหายยากคันนี้มีมูลค่าพอควร หากปล่อยเวลาจนเวลาผ่านไป ขี้นกอาจไปทำลายสีรถได้ 
          
          รวมถึงบางคนยังคาดเดาสาเหตุที่รถถูกจอดทิ้งไว้ โดยที่เจ้าของไม่มาเหลียวแล อย่างไรก็ตาม บางคนสงสัยว่าเหตุใดการจอดรถทิ้งไว้จึงสร้างปัญหา ในเมื่อบริเวณดังกล่าวเป็นจุดจอดรถสาธารณะ ซึ่งก็มีคนเข้ามาอธิบายว่าจะมีการจัดตลาดนัดที่นั่นในอีกไม่นาน อีกจุดดังกล่าวยังเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่คนอื่น ๆ ควรเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน

จอดรถทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ เจอขี้นกเต็ม ๆ
ภาพจาก Threads mohd_ramli_40

จอดรถทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ เจอขี้นกเต็ม ๆ
ภาพจาก Threads mohd_ramli_40

ขอบคุณข้อมูลจาก MS News 

