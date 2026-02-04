เจ้าบ่าวหมาด ๆ ดับปริศนาหลังแต่งงาน 2 เดือน สืบจนรู้ความจริงสะพรึง ใครลงมือ

เจ้าบ่าวหมาด ๆ ดับปริศนาหลังแต่งงาน 2 เดือน นึกว่าเป็นคดีจบชีวิต ก่อนสืบรู้ความจริง ช็อกตัวจริงคนร้าย ชีวิตคู่ไม่หอมหวาน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Sinchew รายงานคดีการเสียชีวิตสุดสะพรึงที่เกิดขึ้นในเมืองบาเรลี รัฐอุตตรประเทศ ของอินเดีย หลังจากชายวัย 33 ปี ซึ่งแต่งงานได้เพียง 2 เดือน ถูกพบเสียชีวิตปริศนาบริเวณกรงเหล็กที่หน้าต่างของห้องเช่า โดยตอนแรกตำรวจมองว่าน่าจะเป็นคดีฆ่าตัวตาย แต่หลังจากสืบสวนลึกลงไป กลับเผยความจริงสุดช็อกเกี่ยวกับคนร้าย ที่รวมหัวกันฆ่าเขา
จากรายงานของ NDTV เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตคบหากับหญิงคนหนึ่งตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน กระทั่งเวลาผ่านไป 9 ปี จึงได้เข้าพิธีแต่งงานตามแบบฮินดู เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยได้รับคำอวยพรจากทั้ง 2 ครอบครัว แต่ไม่คาดคิดว่าในวันที่ 26 มกราคม จะมีคนพบศพเจ้าบ่าวหมาด ๆ ที่ห้องเช่า
ตอนแรกทางตำรวจระบุว่าเป็นคดีฆ่าตัวตาย แต่น้องชายผู้เสียชีวิตตั้งข้อสงสัย และร้องขอให้มีการชันสูตร กระทั่งผลชันสูตรบ่งชี้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการถูกรอดคอ แนวทางของคดีจึงพลิกผันกลายเป็นเหตุฆาตกรรม โดยเป้าหมายในการสืบสวนของตำรวจ ก็คือภรรยาของผู้ตาย
ปรากฏว่าแม้สามีภรรยาคู่นี้จะคบหากันมานานถึง 9 ปี แต่ความสัมพันธ์กลับดิ่งลงเหวภายในไม่กี่สัปดาห์หลังแต่งงาน เนื่องจากปัญหาเรื่องเงิน
โดยทางสามีทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาที่สถาบันวิจัยแห่งหนึ่ง ขณะที่ฝ่ายภรรยาเป็นพนักงานขับรถแบบจ้างเหมา ของบริษัทขนส่ง แต่ฝ่ายชายกลับถอนเงิน 20,000 รูปี (ราว 6,800 บาท) จากบัญชีของภรรยาไปเล่นพนันออนไลน์ ก่อนจะเสียไปทั้งหมด ทำให้คู่แต่งงานใหม่ทะเลาะกันครั้งแล้วครั้งเล่า
กระทั่งวันเกิดเหตุ เมื่อภรรยาถามสามีเกี่ยวกับเงินในบัญชีของเธออีกครั้ง การโต้เถียงได้บานปลายไปสู่การใช้กำลัง ฝ่ายภรรยาจึงเรียกครอบครัวของเธอมาที่ห้างเช่า จากนั้นเมื่อพ่อแม่ และพี่ชายของเธอมาถึง ทั้ง 3 คนก็เข้ามาช่วยกันจับตัวสามี ก่อนบังคับให้เธอเป็นคนลงมือรัดคอสามีด้วยตัวเอง
หลังก่อเหตุ ทั้ง 4 คนพยายามอำพรางคดี ด้วยการนำผ้ามาแขวนศพไว้ตรงลูกกรงเหล็กของหน้าต่าง จัดฉากให้ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตาย ก่อนจะโทร. แจ้งตำรวจ
ทั้งนี้ ฝ่ายภรรยาได้รับสารภาพแล้ว โดยอ้างว่าปัญหาเรื่องเงินทำให้เกิดความไม่พอใจสะสมมาเรื่อย ๆ ประกอบกับความขัดแย้งที่เกินควบคุมในวันนั้น ทำให้เธอตัดสินใจรัดคอสามีด้วยความโกรธ ยืนยันว่าไม่ใช่การวางแผนล่วงหน้า
ทางตำรวจได้จับกุมพ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงแล้ว แต่พี่ชายของเธอยังอยู่ระหว่างการหลบหนี
ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew