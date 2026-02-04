HILIGHT
อินฟลูฯ ดัง ถูกลูกน้องขโมย iPhone 12 เครื่อง ที่เตรียมแจกลูกค้า งัดหลักฐานโต้จัดฉาก

         อินฟลูฯ ขายของชื่อดัง ถูกพนักงานขโมย iPhone 12 เครื่องที่เตรียมแจกลูกค้า พร้อมโต้กลับดราม่าสร้างเรื่อง ยันมีหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริง เตรียมเอาผิดคนหมิ่นประมาท 

อินฟลูฯ ถูกลูกน้องขโมย iPhone 12 เครื่อง
ภาพจาก TikTok @thime19

         กลายเป็นเรื่องราวน่าตกใจในวงการขายของออนไลน์ กรณีวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ธาม พิชิตสุรกิจ หรือ ธาม The Face หนุ่มหล่อที่ผันตัวมาทำธุรกิจขายของออนไลน์ โดยจัดโปรโมชันสุ่มแจก iPhone ให้กับลูกค้าในไลฟ์ ออกมาลงคลิปเข้าแจ้งความ เนื่องจากมีพนักงานในบริษัทขโมย iPhone ไปทั้งหมด 12 เครื่อง

อินฟลูฯ ถูกลูกน้องขโมย iPhone 12 เครื่อง
ภาพจาก TikTok @thime19

         จากคลิปเป็นบรรยากาศหน้าโรงพักแห่งหนึ่ง เจ้าตัวระบุว่า วันนี้ผมมาที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความ เนื่องจากมีพนักงานในบริษัทขโมย iPhone ไปทั้งหมด 12 เครื่อง ผมจึงอยากแจ้งให้ลูกค้าทุกคนทราบว่า ผมขอเลื่อนการจัดส่ง iPhone ออกไปเล็กน้อย

         เมื่อวานนี้มีลูกค้าหลายคนที่ได้รับเครื่องไปแล้ว รวมถึงในช่วงโปรโมชั่น 2.2 ที่ผ่านมา แต่สำหรับส่วนที่เหลือ ผมขอเวลาล่าช้าออกไปอีก 7 วัน เพราะตอนนี้บริษัทไม่มี iPhone เหลืออยู่เลย ต้องขอเวลาไปจัดซื้อเพิ่มเติม และจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย

อินฟลูฯ ถูกลูกน้องขโมย iPhone 12 เครื่อง
ภาพจาก TikTok @thime19

         ต่อมา ธาม อัดคลิปชี้แจงเพิ่มว่า ผมถูกขโมย iPhone ไปจริง ๆ ทั้งหมด 12 เครื่อง นี่คือใบแจ้งความของผม ผมไม่มีเหตุผลที่จะโกหกเรื่องนี้ เพราะถ้าไม่จริง ผมก็คงโดนตำรวจจับไปแล้ว เมื่อวานผมไปแจ้งความไว้ 2 เรื่อง แต่ผมยังสับสนว่าใบที่อยู่ในมือผมตอนนี้คือใบไหน เพราะไม่เคยมีประสบการณ์แจ้งความกรณีถูกขโมยมาก่อน อย่างไรก็ตาม ผมไม่จำเป็นต้องมาอธิบายอะไรเพิ่มเติม เพราะนี่คือความจริง

อินฟลูฯ ถูกลูกน้องขโมย iPhone 12 เครื่อง
ภาพจาก TikTok @thime19

         ผมมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด และตัวผู้กระทำผิดก็ยอมรับสารภาพแล้ว ผมมีคลิปวิดีโอที่เขายอมรับผิดด้วย ขณะนี้คดีกำลังดำเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมาย จริง ๆ แล้วผมไม่มีความจำเป็นต้องแจก iPhone เลย การแจกเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาดูไลฟ์และซื้อสินค้าเท่านั้น แบรนด์ของผมขายของมาแล้วกว่า 4 ปี ขายไปมากกว่า 2 ล้านชิ้น ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมจัดกิจกรรมแจก iPhone ผมไม่มีเหตุผลที่จะต้องแจกของปลอมหรือเบี้ยวลูกค้าเพียงแค่ 12 เครื่อง ผมแจกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ไม่ได้ต้องการหลอกลวงใคร

         ผมไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น แต่จำเป็นต้องดำเนินคดีกับคนที่หมิ่นประมาท พราะทำให้ชื่อเสียงของผม แบรนด์ บริษัท ทีมงาน และภาพลักษณ์เสียหายอย่างร้ายแรง


อินฟลูฯ ดัง ถูกลูกน้องขโมย iPhone 12 เครื่อง ที่เตรียมแจกลูกค้า งัดหลักฐานโต้จัดฉาก โพสต์เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:14:57 2,105 อ่าน
