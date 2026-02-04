HILIGHT
ผดส. สาวช็อก เจอคนขับเอื้อมมือจับถึงเบาะหลัง เจอคำถามยิ่งขนลุก สื่อแฉเป็นครูด้วย

 
            ผู้โดยสารสาวเจอคนขับรถล่วงละเมิด เอื้อมมือมาจับถึงเบาะหลัง เจอคำถามยิ่งช็อก นั่งร้องไห้ตลอดทาง รายงานเผย คนขับเป็นครูด้วย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก JB吹水站

            วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์แชนแนลนิวส์เอเชีย เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์น่าตกใจถูกแชร์เป็นไวรัลร้อนบนโซเชียลมีเดีย เมื่อผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งในมาเลเซียเจอคนขับรถเอื้อมมือมาจับถึงด้านหลัง พร้อมทั้งถามด้วยประโยคคุกคามที่น่ารังเกียจ จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดทางตำรวจได้เข้ามาดำเนินการสอบสวนแล้ว 

            เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองยะโฮร์บาห์รู รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่บนเฟซบุ๊กชุมชน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเผยว่า หญิงสาวรายหนึ่งได้เรียกใช้บริการขับรถของ Grab เพื่อเดินทางจากเขต Taman Mount Austin ไปยังศูนย์การค้า R&F Mall แต่ในระหว่างทางผู้โดยสารหญิงกลับเจอพฤติกรรมล่วงละเมิดจากชายคนขับรถ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก JB吹水站

            จากคลิปวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่ผู้โดยสารหญิงรายนี้กำลังนั่งโดยสารอยู่ที่เบาะหลังฝั่งตรงข้ามคนขับ อยู่ ๆ ชายคนขับรถได้ปล่อยมือข้างหนึ่งจากพวงมาลัยแล้วเอื้อมมาคว้าจับบริเวณขาของเธอ ทางผู้โดยสารหญิงตกใจรีบหลบ แต่คนขับก็ยังเอื้อมมือมาไม่หยุด และถามว่า "คุณอายุเท่าไหร่ พูดภาษาจีนกลางได้ไหม ?" 

            ผู้โดยสารหญิงไม่ตอบคำถาม แต่พยายามใช้มือปัดป้องการล่วงละเมิดของคนขับ ในขณะที่พยายามถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน อีกมือของเธอกำผ้าคลุมเอาไว้แน่นด้วยท่าทางตึงเครียด แต่ปรากฏว่าคนขับรถก็ยังไม่หยุดพฤติกรรม และยังถามเธอด้วยว่า "เท่าไหร่ ? ไปเช่าห้องกับคุณราคาเท่าไหร่ ?" 

            ทั้งนี้ คนโพสต์ซึ่งเป็นพี่น้องของผู้โดยสารหญิงรายนี้ยังเผยว่า เธอร้องไห้ตลอดการเดินทาง เมื่อกลับถึงบ้านก็ขังตัวเองอยู่ในห้อง หลังจากทราบเรื่องทางครอบครัวได้ไปแจ้งความเอาผิดคนขับรถ และทางตำรวจได้เริ่มดำเนินการสอบสวนแล้ว 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก JB吹水站

ภาพจาก เฟซบุ๊ก JB吹水站

            หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนเป็นวงกว้าง และต่างเป็นกังวลถึงเรื่องความปลอดภัย ต่อมาทาง Grab Malaysia ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อผู้โดยสารหญิงรายดังกล่าว โดยระบุว่า คนขับรายดังกล่าวถูกห้ามใช้แพลตฟอร์มให้บริการแล้ว พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ในการสอบสวน 

            ทั้งนี้ รายงานของสื่อท้องถิ่นได้เปิดเผยว่า ชายคนขับรถดังกล่าวเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองยะโฮร์บาห์รู ซึ่งเบื้องต้นทางผู้บริหารของโรงเรียนกล่าวว่า กำลังรอการยืนยันเพิ่มเติมจากครูใหญ่ หากคนขับรถเป็นครูที่โรงเรียนดังกล่าวจริง ทางโรงเรียนจะส่งเรื่องไปยังกรมการศึกษาของรัฐยะโฮร์เพื่อดำเนินการต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก CNA

