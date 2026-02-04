HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดราม่า ตลาดเซฟวันโก บางนา เปิดวันแรกทำรถติดอ่วม - ซุง อิง รีบแก้ปัญหา เช่าที่จอดรถเพิ่ม

          ดราม่า ตลาดเซฟวันโก บางนา เปิดวันแรกทำรถติดหลายชั่วโมง ล่าสุด ซุง-อิง เร่งแก้ไข เช่าที่จอดรถตึกฝั่งตรงข้ามเพิ่ม 1,000 คัน หวังคลี่คลายปัญหา

ดราม่าตลาดเซฟวันโกบางนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SaveoneGo

          เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ ตลาดเซฟวันโก บางนา (สาขาที่ 3) ของ ซุง ศตาวิน นักธุรกิจและอินฟลูฯ ชื่อดัง ซึ่งประเดิมให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้ออาหารของกินวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 ซึ่งตรงกับวันเงินเดือนออกพอดี แต่จากกระแสตอบรับที่แรงเกินคาด กลับกลายเป็นฝันร้ายของคนบางนา เมื่อการจราจรบนถนนบางนาตราดและพื้นที่โดยรอบตลาด ติดขัดหนักยาวหลายกิโลเมตร

ดราม่าตลาดเซฟวันโกบางนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin

ดราม่าตลาดเซฟวันโกบางนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin

          นอกจากความคึกคักที่ดึงดูด ให้ผู้คน ย่านนั้นแวะไปซื้อของ กลับ ตามมาด้วยดราม่า ที่ชาวบางนาบางส่วนต้องเจอกับปัญหารถติดสะสมนานเป็นชั่วโมง โดยในโลกออนไลน์นั้นมีภาพของรถสะสมยาวเหยียดไปตลอดทั้งเส้น จนเกิดเสียงวิจารณ์สนั่นโซเชียล บางคนถึงกับวิจารณ์การจัดการตลาดว่าทำให้ผู้คนที่ต้องสัญจรได้รับผลกระทบหนัก จากเดิมที่ใช้เวลาเดินทางเพียง 30–60 นาที กลับต้องติดอยู่บนถนนนานถึง 3–4 ชั่วโมง ทีเดียว

ดราม่าตลาดเซฟวันโกบางนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin

          เบื้องต้นพบว่า หนึ่งในสาเหตุที่รถติดนานผิดปกติ เพราะพิกัดของตลาดตั้งอยู่บริเวณจุดรวมของถนนสายหลักสองเส้น คือ บางนาตราด และ ศรีนครินทร์ ซึ่งปกติก็ติดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อบวกกับปริมาณรถที่พากันเข้าไปวนจอดที่ตลาดวันเปิดตัวแล้วไม่มีที่จอด ทำให้การจราจรติดเพิ่มเป็น หลายเท่าตัว

ดราม่าตลาดเซฟวันโกบางนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin

          หลังเกิดเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ ล่าสุด (3 กุมภาพันธ์ 2569) ซุง ศตาวิน และ อิง อธีตะ หุ้นส่วนตลาด ลงคลิปอัปเดตการแก้ไขปัญหา โดยทำการไปเช่าที่จอดรถเพิ่มที่ตึก Ample Tower (ตึก SB Design เก่า) ฝั่งตรงข้าม รองรับได้อีก 1,000 คัน บริเวณชั้น 4–5 เป็นอีก ทางเลือก สำหรับคนที่จะมาเดินตลาด โดยสามารถจอดแล้วเดินข้ามสะพานลอยลงหน้าตลาดได้ เพื่อเลี่ยงปัญหารถติดสะสมเส้นหน้าตลาด ซึ่งต้องติดตามต่อไปว่าสุดสัปดาห์นี้การจราจรบริเวณดังกล่าวจะคล่องตัวกว่าในช่วงเปิดตัวหรือไม่

ดราม่าตลาดเซฟวันโกบางนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดราม่า ตลาดเซฟวันโก บางนา เปิดวันแรกทำรถติดอ่วม - ซุง อิง รีบแก้ปัญหา เช่าที่จอดรถเพิ่ม อัปเดตล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:00:24 3,180 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย