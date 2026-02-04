ดราม่า ตลาดเซฟวันโก บางนา เปิดวันแรกทำรถติดอ่วม - ซุง อิง รีบแก้ปัญหา เช่าที่จอดรถเพิ่ม

ดราม่า ตลาดเซฟวันโก บางนา เปิดวันแรกทำรถติดหลายชั่วโมง ล่าสุด ซุง-อิง เร่งแก้ไข เช่าที่จอดรถตึกฝั่งตรงข้ามเพิ่ม 1,000 คัน หวังคลี่คลายปัญหา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SaveoneGo
เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ ตลาดเซฟวันโก บางนา (สาขาที่ 3) ของ ซุง ศตาวิน นักธุรกิจและอินฟลูฯ ชื่อดัง ซึ่งประเดิมให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้ออาหารของกินวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 ซึ่งตรงกับวันเงินเดือนออกพอดี แต่จากกระแสตอบรับที่แรงเกินคาด กลับกลายเป็นฝันร้ายของคนบางนา เมื่อการจราจรบนถนนบางนาตราดและพื้นที่โดยรอบตลาด ติดขัดหนักยาวหลายกิโลเมตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin
นอกจากความคึกคักที่ดึงดูด ให้ผู้คน ย่านนั้นแวะไปซื้อของ กลับ ตามมาด้วยดราม่า ที่ชาวบางนาบางส่วนต้องเจอกับปัญหารถติดสะสมนานเป็นชั่วโมง โดยในโลกออนไลน์นั้นมีภาพของรถสะสมยาวเหยียดไปตลอดทั้งเส้น จนเกิดเสียงวิจารณ์สนั่นโซเชียล บางคนถึงกับวิจารณ์การจัดการตลาดว่าทำให้ผู้คนที่ต้องสัญจรได้รับผลกระทบหนัก จากเดิมที่ใช้เวลาเดินทางเพียง 30–60 นาที กลับต้องติดอยู่บนถนนนานถึง 3–4 ชั่วโมง ทีเดียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin
เบื้องต้นพบว่า หนึ่งในสาเหตุที่รถติดนานผิดปกติ เพราะพิกัดของตลาดตั้งอยู่บริเวณจุดรวมของถนนสายหลักสองเส้น คือ บางนาตราด และ ศรีนครินทร์ ซึ่งปกติก็ติดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อบวกกับปริมาณรถที่พากันเข้าไปวนจอดที่ตลาดวันเปิดตัวแล้วไม่มีที่จอด ทำให้การจราจรติดเพิ่มเป็น หลายเท่าตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin
หลังเกิดเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ ล่าสุด (3 กุมภาพันธ์ 2569) ซุง ศตาวิน และ อิง อธีตะ หุ้นส่วนตลาด ลงคลิปอัปเดตการแก้ไขปัญหา โดยทำการไปเช่าที่จอดรถเพิ่มที่ตึก Ample Tower (ตึก SB Design เก่า) ฝั่งตรงข้าม รองรับได้อีก 1,000 คัน บริเวณชั้น 4–5 เป็นอีก ทางเลือก สำหรับคนที่จะมาเดินตลาด โดยสามารถจอดแล้วเดินข้ามสะพานลอยลงหน้าตลาดได้ เพื่อเลี่ยงปัญหารถติดสะสมเส้นหน้าตลาด ซึ่งต้องติดตามต่อไปว่าสุดสัปดาห์นี้การจราจรบริเวณดังกล่าวจะคล่องตัวกว่าในช่วงเปิดตัวหรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin