HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รู้หรือไม่ ทำไม มัลฟอย กลายเป็นสัญลักษณ์ ตรุษจีน 2569 คนติดกันพรึ่บ ความหมายลึกซึ้ง

          เทรนด์ชวนฉงน เมื่อ เดรโก มัลฟอย กลายมาเป็นสัญลักษณ์โชคดี ตรุษจีน 2569 คนติดภาพกันเต็มบ้าน ที่แท้มีความหมายลึกซึ้ง พาไปไขคำตอบ เกี่ยวข้องอะไรกัน

เดรโก มัลฟอย ตรุษจีน 2569
ภาพจาก Instagram t22felton

          ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลตรุษจีน 2569 ซึ่งในปีนี้ตรงกับปีนักษัตร มะเมีย หรือ ปีม้า ซึ่งลูกหลานชาวจีนหลาย ๆ บ้านต่างก็เริ่มประดับตกแต่งบ้านด้วยสัญลักษณ์มงคลต่าง ๆ ซึ่งตามปกติก็มักจะเป็นตัวอักษรมงคลสีทอง กับลวดลายตามปีนักษัตรนั้น ๆ 

          แต่ในปีนี้กลับเกิดภาพที่พิเศษยิ่งกว่าปีอื่น เมื่ออยู่ ๆ ที่จีนเกิดกระแสการนำภาพ "เดรโก มัลฟอย" ตัวละครจาก แฮร์รี่ พอตเตอร์ มาติดไว้ตามที่ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของปีนี้ ทำให้หลาย ๆ คนอดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะอะไร และเด็กหนุ่มจากบ้านสลิธีรินผู้นี้มาเกี่ยวอะไรกับตรุษจีน ?

เดรโก มัลฟอย ตรุษจีน 2569
ภาพจาก Taobao 

          ล่าสุด (2 กุมภาพันธ์ 2569) เว็บไซต์เดอะสเตรทไทม์ส พาไปไขปริศนาเรื่องนี้ หลังพบว่ามีชาวเน็ตมากมายทั้งบน Douyin และ Xiaohongshu ซึ่งเป็นโซเชียลยอดนิยมของชาวจีน ต่างโพสต์คลิปนำกระดาษแดงที่มีรูปของ เดรโก มัลฟอย มาติดไว้ตามประตู ผนังบ้าน หรือแม้แต่บนตู้เย็น 

เดรโก มัลฟอย ตรุษจีน 2569
ภาพจาก Taobao

เดรโก มัลฟอย ตรุษจีน 2569
ภาพจาก Taobao 

          ที่มาของเรื่องนี้ เกิดจากชื่อภาษาจีนของ "มัลฟอย" คือ 马尔福 หรือ หม่าเออร์ฝู โดยตัวอักษร 马 แปลว่าม้า ขณะที่ 福 แปลว่าโชคดี โชคลาภ ซึ่งประจวบเหมาะกับปีนี้ซึ่งตรงกับ ปีมะเมีย หรือ ปีม้า 

          ดังนั้น เมื่อมีการนำมาเล่นคำกับประโยค หม่าไหลฝู ก็จะสื่อความหมายออกมาว่า ต้อนรับโชคดีในปีม้า นั่นเอง 

เดรโก มัลฟอย ตรุษจีน 2569
ภาพจาก Taobao

          บางคนยังติดโปสเตอร์มัลฟอยแบบกลับหัวลง ล้อไปกับวัฒนธรรมที่ชาวจีนจะติดป้ายตัวอักษร 福 แบบกลับหัว เพื่อสื่อว่า "โชคดีมาถึงบ้านแล้ว" นั่นเอง 

          โดยโปสเตอร์มัลฟอยบนกระดาษแดงนี้ ถูกนำมาวางขายตามเว็บอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ในจีน แต่ก็มีหลายคนที่เลือกจะสั่งพิมพ์ภาพในสไตล์ของตัวเอง ซึ่งปรากฏการณ์ติดภาพมัลฟอยนี้ก็ได้กลายมาเป็นที่สนใจบนสื่อโซเชียลต่าง ๆ อย่างมาก โดยมีหลาย ๆ คนแซวกันนว่า "พ่อฉันจะต้องรู้เรื่องนี้แน่" และ "พ่อเขารู้เรื่องนี้หรือยังนะ ?"

เดรโก มัลฟอย ตรุษจีน 2569

          ทั้งนี้ แม้ไม่รู้ว่า ลูเซียส มัลฟอย พ่อของ เดรโก มัลฟอย รู้เรื่องนี้แล้วหรือยัง แต่ที่แน่ ๆ คือ ทอม เฟลตัน นักแสดงผู้รับบท เดรโก มัลฟอย รู้เรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมแชร์ภาพลงไอจีสตอรี่เองด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก The Straits Times 







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้หรือไม่ ทำไม มัลฟอย กลายเป็นสัญลักษณ์ ตรุษจีน 2569 คนติดกันพรึ่บ ความหมายลึกซึ้ง อัปเดตล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:11:56 1,156 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย