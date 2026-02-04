รู้หรือไม่ ทำไม มัลฟอย กลายเป็นสัญลักษณ์ ตรุษจีน 2569 คนติดกันพรึ่บ ความหมายลึกซึ้ง

เทรนด์ชวนฉงน เมื่อ เดรโก มัลฟอย กลายมาเป็นสัญลักษณ์โชคดี ตรุษจีน 2569 คนติดภาพกันเต็มบ้าน ที่แท้มีความหมายลึกซึ้ง พาไปไขคำตอบ เกี่ยวข้องอะไรกัน
ภาพจาก Instagram t22felton
แต่ในปีนี้กลับเกิดภาพที่พิเศษยิ่งกว่าปีอื่น เมื่ออยู่ ๆ ที่จีนเกิดกระแสการนำภาพ "เดรโก มัลฟอย" ตัวละครจาก แฮร์รี่ พอตเตอร์ มาติดไว้ตามที่ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของปีนี้ ทำให้หลาย ๆ คนอดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะอะไร และเด็กหนุ่มจากบ้านสลิธีรินผู้นี้มาเกี่ยวอะไรกับตรุษจีน ?
ภาพจาก Taobao
ภาพจาก Taobao
ภาพจาก Taobao
ดังนั้น เมื่อมีการนำมาเล่นคำกับประโยค หม่าไหลฝู ก็จะสื่อความหมายออกมาว่า ต้อนรับโชคดีในปีม้า นั่นเอง
ภาพจาก Taobao
โดยโปสเตอร์มัลฟอยบนกระดาษแดงนี้ ถูกนำมาวางขายตามเว็บอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ในจีน แต่ก็มีหลายคนที่เลือกจะสั่งพิมพ์ภาพในสไตล์ของตัวเอง ซึ่งปรากฏการณ์ติดภาพมัลฟอยนี้ก็ได้กลายมาเป็นที่สนใจบนสื่อโซเชียลต่าง ๆ อย่างมาก โดยมีหลาย ๆ คนแซวกันนว่า "พ่อฉันจะต้องรู้เรื่องนี้แน่" และ "พ่อเขารู้เรื่องนี้หรือยังนะ ?"
ภาพจาก Instagram t22felton
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลตรุษจีน 2569 ซึ่งในปีนี้ตรงกับปีนักษัตร มะเมีย หรือ ปีม้า ซึ่งลูกหลานชาวจีนหลาย ๆ บ้านต่างก็เริ่มประดับตกแต่งบ้านด้วยสัญลักษณ์มงคลต่าง ๆ ซึ่งตามปกติก็มักจะเป็นตัวอักษรมงคลสีทอง กับลวดลายตามปีนักษัตรนั้น ๆ
แต่ในปีนี้กลับเกิดภาพที่พิเศษยิ่งกว่าปีอื่น เมื่ออยู่ ๆ ที่จีนเกิดกระแสการนำภาพ "เดรโก มัลฟอย" ตัวละครจาก แฮร์รี่ พอตเตอร์ มาติดไว้ตามที่ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของปีนี้ ทำให้หลาย ๆ คนอดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะอะไร และเด็กหนุ่มจากบ้านสลิธีรินผู้นี้มาเกี่ยวอะไรกับตรุษจีน ?
ภาพจาก Taobao
ล่าสุด (2 กุมภาพันธ์ 2569) เว็บไซต์เดอะสเตรทไทม์ส พาไปไขปริศนาเรื่องนี้ หลังพบว่ามีชาวเน็ตมากมายทั้งบน Douyin และ Xiaohongshu ซึ่งเป็นโซเชียลยอดนิยมของชาวจีน ต่างโพสต์คลิปนำกระดาษแดงที่มีรูปของ เดรโก มัลฟอย มาติดไว้ตามประตู ผนังบ้าน หรือแม้แต่บนตู้เย็น
ภาพจาก Taobao
ภาพจาก Taobao
ที่มาของเรื่องนี้ เกิดจากชื่อภาษาจีนของ "มัลฟอย" คือ 马尔福 หรือ หม่าเออร์ฝู โดยตัวอักษร 马 แปลว่าม้า ขณะที่ 福 แปลว่าโชคดี โชคลาภ ซึ่งประจวบเหมาะกับปีนี้ซึ่งตรงกับ ปีมะเมีย หรือ ปีม้า
ดังนั้น เมื่อมีการนำมาเล่นคำกับประโยค หม่าไหลฝู ก็จะสื่อความหมายออกมาว่า ต้อนรับโชคดีในปีม้า นั่นเอง
ภาพจาก Taobao
บางคนยังติดโปสเตอร์มัลฟอยแบบกลับหัวลง ล้อไปกับวัฒนธรรมที่ชาวจีนจะติดป้ายตัวอักษร 福 แบบกลับหัว เพื่อสื่อว่า "โชคดีมาถึงบ้านแล้ว" นั่นเอง
โดยโปสเตอร์มัลฟอยบนกระดาษแดงนี้ ถูกนำมาวางขายตามเว็บอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ในจีน แต่ก็มีหลายคนที่เลือกจะสั่งพิมพ์ภาพในสไตล์ของตัวเอง ซึ่งปรากฏการณ์ติดภาพมัลฟอยนี้ก็ได้กลายมาเป็นที่สนใจบนสื่อโซเชียลต่าง ๆ อย่างมาก โดยมีหลาย ๆ คนแซวกันนว่า "พ่อฉันจะต้องรู้เรื่องนี้แน่" และ "พ่อเขารู้เรื่องนี้หรือยังนะ ?"
ทั้งนี้ แม้ไม่รู้ว่า ลูเซียส มัลฟอย พ่อของ เดรโก มัลฟอย รู้เรื่องนี้แล้วหรือยัง แต่ที่แน่ ๆ คือ ทอม เฟลตัน นักแสดงผู้รับบท เดรโก มัลฟอย รู้เรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมแชร์ภาพลงไอจีสตอรี่เองด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก The Straits Times