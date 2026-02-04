ไวรัลสัตว์ประหลาด คล้ายมังกรขาวโผล่สถานที่ลับ ความจริงปรากฏแล้ว ที่แท้คืออะไร

ไวรัลสัตว์ประหลาดคล้ายมังกรขาวโผล่สถานที่ลับในประเทศจีน ทำคนตกตะลึง ความจริงปรากฏแล้ว ที่แท้คืออะไร พร้อมข้อสังเกต
ภาพจาก TikTok @faunavision7
ภาพจาก TikTok @faunavision7
ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่ทางออนไลน์ โดยผู้ใช้บัญชี TikTok @faunavision7 ซึ่งอ้างว่ามีเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับมังกรขาวที่อาศัยอยู่อย่างลับ ๆ ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศจีน พร้อมทั้งตั้งคำถามว่าเชื่อไหม โดยในคลิปวิดีโอยังมีมนุษย์ปรากฏอยู่กับสัตว์ประหลาดตัวนี้ด้วย และดูเหมือนกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับมัน หลังจากนั้นคลิปวิดีโอนี้ก็ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 15 ล้านครั้ง
ทั้งนี้ มีผู้ใช้โซเชียลนำคลิปวิดีโอนี้ไปแชร์ต่อกันบนแพลตฟอร์มอื่นในหลาย ๆ เวอร์ชั่น เช่น Facebook , Instagram และ X มีทั้งใส่เสียงให้ดูลึกลับเหนือจินตนาการ และใส่ข้อความสร้างความตกตะลึงในคลิป ระบุว่า "พบมังกรขาวในประเทศจีน" และ "วิดีโอของมังกรขาวที่ถูกจับได้ในสถานที่ลับของรัฐบาลในประเทศจีน"
ภาพจาก TikTok @faunavision7
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการตรวจสอบพบว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวไม่ใช่คลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายขึ้นจริง แต่เป็นเพียงคลิปภาพจำลองสิ่งมีชีวิตที่สร้างโดย AI เพื่อความบันเทิงและจินตนาการ ซึ่งต่อมาในคลิปวิดีโอดังกล่าวบน TikTok ได้มีข้อความระบุขึ้นมาชัดเจนว่า "เป็นคลิปวิดีโอที่สร้างจาก AI" อย่างไรก็ตาม บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงระบุให้ทราบ
ภาพจาก TikTok @faunavision7
หนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นโดย AI คือบริเวณหนามที่แผงหลังคอ ซึ่งในตอนแรกปรากฏอยู่ แต่ไม่กี่วินาทีหลังจากที่มันขยับตัว หนามเหล่านั้นกลับหายไป ทั้งนี้ อีกจุดที่สังเกตเห็นได้ชัดคือ ตรงปลายหางของมัน ตอนต้นคลิปมีลักษณะเป็นปลายแฉก แต่กลับหายไปในตอนกลางกลายเป็นหางเรียวแหลม และช่วงสุดท้ายหางกลับกลายเป็นพุ่มที่มีขนฟู
นอกจากนี้ในฉากสุดท้ายที่สิ่งมีชีวิตนี้เริ่มเดิน ขาของมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติ บางช่วงขาหน้าซ้ายของมันดูเหมือนจะหายไป แม้ว่าจะมองเห็นขาของมันได้ยาก แต่ดูเหมือนว่ามังกรจะมีขาขวาหลายข้างจนผิดปกติ และมีขาอีกข้างหนึ่งวางผิดตำแหน่งอยู่ใต้ปีก และอยู่ห่างจากขาอื่น ๆ มากเกินไป
ภาพจาก TikTok @faunavision7
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Snopes เปิดรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลิปวิดีโอไวรัลสุดแปลกตา ซึ่งเผยให้เห็นสัตว์ประหลาดลักษณะคล้ายกับสัตว์ในตำนานอย่าง "มังกรขาว" ปรากฏตัวอยู่ในสถานที่ลับในหุบเขาแห่งหนึ่งที่ประเทศจีน สร้างความตกตะลึงและประหลาดใจให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก
ภาพจาก TikTok @faunavision7
จุดเริ่มต้นไวรัล
ภาพจาก TikTok @faunavision7
คลิปจำลองจาก AI
ภาพจาก TikTok @faunavision7
ข้อสังเกต
