แชร์ทริกรับมือ แมลงเม่าบุกบ้าน ตอนค่ำช่วงนี้แห่มากันเพียบ ลองจัดการได้ด้วยวิธีง่าย ๆ

          ชาวเน็ตแชร์ทริก รับมือฝูงแมลงเม่าตอมไฟ ช่วยให้บ้านสะอาดขึ้นโดยไม่ต้องกวาด ด้าน อ.เจษฎา เผยสาเหตุทำไมช่วงนี้เจอเพียบ

          ช่วงนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศอาจต้องรับมือกับ แมลงเม่า ที่บินว่อนเข้าหาแสงไฟทั้งบนถนนไปจนถึงในบ้านเรือน ตั้งแต่เวลาราว 19.00 น. ถึงประมาณ 21.00 น. ซึ่งสร้างความรำคาญ อีกทั้งยังมักจะร่วงหล่นเต็มพื้น บางบ้านต้องปิดไฟมืดสนิทเพื่อหนีปัญหาแมลงเม่า

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant เผยว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกในระยะตัวเต็มวัยที่พร้อมผสมพันธุ์ ซึ่งจะออกมาบินพร้อมกันเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย โดยเฉพาะช่วงที่อากาศเริ่มชื้นหลังฝนทิ้งช่วง ประกอบกับแสงไฟสีขาวในเมืองที่ดึงดูดให้พวกมันบินเข้ามาใกล้พื้นที่อยู่อาศัย แต่โดยรวมนอกจากสร้างความรำคาญแล้วไม่ถือว่าเป็นอันตราย แนะนำให้ปิดไฟและปิดประตู-หน้าต่างบริเวณบ้านในช่วงหัวค่ำเพื่อป้องกัน

          ขณะที่โลกออนไลน์ได้แชร์คลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pongskorn Saipetch ซึ่งแบ่งปันไอเดียสุดเจ๋งในการรับมือปัญหาแมลงเม่าที่ตอมดวงไฟนอกบ้าน ซึ่งหากไม่อยากต้องเหนื่อยเก็บซากแมลงเม่าเยอะ ๆ ที่พื้น ให้ใช้วิธีนำซองพลาสติกใสไปติดไว้ใกล้ ๆ แสงไฟ เมื่อปล่อยไว้สักพักแมลงเม่าจะเข้าไปในถุงเองแทบทั้งหมด

          ส่วนสาเหตุที่วิธีนี้ได้ผล คาดว่าเป็นเพราะแมลงเม่านั้นตามแสงไฟที่สะท้อนกับถุงสีใส จึงพากันเข้าไปดูด้านในทั้งหมด ช่วยเบาแรงที่ต้องเก็บกวาดซากแมงเม่าได้มากเลยทีเดียว


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant


แชร์ทริกรับมือ แมลงเม่าบุกบ้าน ตอนค่ำช่วงนี้แห่มากันเพียบ ลองจัดการได้ด้วยวิธีง่าย ๆ โพสต์เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:08:09
