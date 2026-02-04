แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน ทำ 4 ครอบครัวหมดตัว คนเมนต์พรึ่บ !

แม่ตั๊ก กรกนก ฟาดเดือด พี่สาวคนสนิท โกงเงิน 22 ล้าน ทำ 4 ครอบครัวหมดตัว ตกนรกทั้งเป็น ลั่นเห็นแก่สัมพันธ์ 7 ปีเลยยอมเงียบ แต่ตอนนี้จะไม่ทน ดอกไม่เอา แต่ต้นต้องได้คืน !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
เป็นชื่อที่ชาวเน็ตคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สำหรับ แม่ตั๊ก กรกนก แม่ค้าออนไลน์คนดัง ซึ่งเคยมีคดีเกี่ยวกับการขายทองก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม พบว่าเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 แม่ตั๊ก กรกนก ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยภาพขณะไปศาล พร้อมระบายความในใจถึงบุคคลที่โกงเงินตนกับพวกไป 22 ล้านบาท ทำให้ชีวิตพวกตนล้มละลาย ต้องขายทรัพย์สิน ซึ่งตอนนี้พวกตนขอลุกขึ้นมาสู้ หลังอดทนรอมานานถึง 3 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
โดยระบุว่า.... "3 ปีที่ผ่านมา _ ตั๊ก _ _ ไม่เคยออกมาพูด หรือทำให้เค้าเสื่อมเสียชื่อเสียงแม้แต่ครั้งเดียว เพราะเราเห็นแก่ความสัมพันธ์ตลอด 9 ปี ที่ดูแลเรามา เลยคิดว่า เงินที่โกงเราไป 22,000,000 เค้าคงมีความเมตตาที่จะคืนพวกเราบ้าง
เพราะแต่ละคนถึงกับต้องขายทรัพย์สิน ชีวิตล้มละลาย จะทำตัวเองให้ตุย จากภาวะซึมเศร้า เพราะหมดตัว ครอบครัวพัง จากการที่คุณเอาเงินของพวกเราไป เราอดทนมา 3 ปี วันนี้นัดแรก คุณขอเลื่อน คุณมีสิทธิเลื่อน แต่คุณต้องรับผิดชอบเงินทั้งหมดนี้ ให้ครบถ้วน (ดอกเบี้ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ) เพราะ 4 ครอบครัวที่คุณทำร้ายเค้าเหมือนตกนรกทั้งเป็นมานานมาก
คุณติดตาม ตั๊กอยู่ คุณรู้ว่าพวกเราใช้ลมหายใจสุดท้ายฮึดขึ้นสู้ อีกครั้ง และพวกเราก็จะไม่ยอมเงียบอีกต่อไป ถ้าคุณยังนิ่งนอนใจ และคิดว่าตั๊กใจดี เพราะตั๊กพูดและกอดคุณว่า 'จ่ายคืนและเราจบกันด้วยดี การใจดี คือการให้โอกาส' แล้วคุณเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นมั้ย"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
พร้อมกันนั้น แม่ตั๊ก กรกนก ยังโพสต์ข้อความอื่น ๆ เช่น "แล้วบอกเค้าว่า ผ่อนก็ได้ สรุปยังไม่ได้สักบาท" และ "คุณขอเราไว้ว่าอย่าทำให้คุณเสียชื่อเสียง จริง ๆ คุณไม่มีสิทธิขอเราเลยด้วยซ้ำ เราให้โอกาสคุณ นิ่งเงียบมา 3 ปี"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
รวมถึงอธิบายว่า เงิน 22 ล้านบาทนี้ คือยอดของ 4 คนที่โดนโกงไป คนที่เจ็บหนักที่สุดคือ 11 ล้านบาท และทุกคนหมดตัว ทั้งนี้ จะด่า จะว่า ตนรับได้หมด แต่อีก 3 คนที่โดนด้วยต่างคิดจบชีวิตมาหมดแล้ว และเรื่องการฟ้องนี้เธอเป็นคนดำเนินการช่วยทุกคน ขอให้เอาแบบพอดี ๆ พร้อมย้ำว่า "ในภาพคือทนายความ เดี๋ยวด่าไปด่ามา เขาจะไม่โอเคนะคะ เราต้องแยกแยะกันก่อน"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ต่อมาทางเพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ได้โพสต์สรุปกรณีดังกล่าว ชี้ว่าบุคคลที่ถูก แม่ตั๊ก กรกนก ออกมาแฉนั้นเป็น "พี่สาวคนสนิท" ที่แม้จะรักแต่ทนไม่ไหวจนต้องขอดับเครื่องชน ยันเงินต้นต้องได้คืน แบบดอกเบี้ยไม่เอา เพราะตอนนี้ทั้ง 4 ครอบครัวเหมือนตกนรกทั้งเป็นแล้ว
ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก...
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut