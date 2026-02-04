HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน ทำ 4 ครอบครัวหมดตัว คนเมนต์พรึ่บ !

           แม่ตั๊ก กรกนก ฟาดเดือด พี่สาวคนสนิท โกงเงิน 22 ล้าน ทำ 4 ครอบครัวหมดตัว ตกนรกทั้งเป็น ลั่นเห็นแก่สัมพันธ์ 7 ปีเลยยอมเงียบ แต่ตอนนี้จะไม่ทน ดอกไม่เอา แต่ต้นต้องได้คืน ! 

แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

           เป็นชื่อที่ชาวเน็ตคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สำหรับ แม่ตั๊ก กรกนก แม่ค้าออนไลน์คนดัง ซึ่งเคยมีคดีเกี่ยวกับการขายทองก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม พบว่าเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 แม่ตั๊ก กรกนก ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยภาพขณะไปศาล พร้อมระบายความในใจถึงบุคคลที่โกงเงินตนกับพวกไป 22 ล้านบาท ทำให้ชีวิตพวกตนล้มละลาย ต้องขายทรัพย์สิน ซึ่งตอนนี้พวกตนขอลุกขึ้นมาสู้ หลังอดทนรอมานานถึง 3 ปี 

แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

           โดยระบุว่า.... "3 ปีที่ผ่านมา _ ตั๊ก _ _ ไม่เคยออกมาพูด หรือทำให้เค้าเสื่อมเสียชื่อเสียงแม้แต่ครั้งเดียว เพราะเราเห็นแก่ความสัมพันธ์ตลอด 9 ปี ที่ดูแลเรามา เลยคิดว่า เงินที่โกงเราไป 22,000,000 เค้าคงมีความเมตตาที่จะคืนพวกเราบ้าง 

           เพราะแต่ละคนถึงกับต้องขายทรัพย์สิน ชีวิตล้มละลาย จะทำตัวเองให้ตุย จากภาวะซึมเศร้า เพราะหมดตัว ครอบครัวพัง จากการที่คุณเอาเงินของพวกเราไป เราอดทนมา 3 ปี วันนี้นัดแรก คุณขอเลื่อน คุณมีสิทธิเลื่อน แต่คุณต้องรับผิดชอบเงินทั้งหมดนี้ ให้ครบถ้วน (ดอกเบี้ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ) เพราะ 4 ครอบครัวที่คุณทำร้ายเค้าเหมือนตกนรกทั้งเป็นมานานมาก
 
           คุณติดตาม ตั๊กอยู่ คุณรู้ว่าพวกเราใช้ลมหายใจสุดท้ายฮึดขึ้นสู้ อีกครั้ง และพวกเราก็จะไม่ยอมเงียบอีกต่อไป ถ้าคุณยังนิ่งนอนใจ และคิดว่าตั๊กใจดี เพราะตั๊กพูดและกอดคุณว่า 'จ่ายคืนและเราจบกันด้วยดี การใจดี คือการให้โอกาส' แล้วคุณเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นมั้ย"

แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

           พร้อมกันนั้น แม่ตั๊ก กรกนก ยังโพสต์ข้อความอื่น ๆ เช่น "แล้วบอกเค้าว่า ผ่อนก็ได้ สรุปยังไม่ได้สักบาท" และ "คุณขอเราไว้ว่าอย่าทำให้คุณเสียชื่อเสียง จริง ๆ คุณไม่มีสิทธิขอเราเลยด้วยซ้ำ เราให้โอกาสคุณ นิ่งเงียบมา 3 ปี"

แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

           รวมถึงอธิบายว่า เงิน 22 ล้านบาทนี้ คือยอดของ 4 คนที่โดนโกงไป คนที่เจ็บหนักที่สุดคือ 11 ล้านบาท และทุกคนหมดตัว ทั้งนี้ จะด่า จะว่า ตนรับได้หมด แต่อีก 3 คนที่โดนด้วยต่างคิดจบชีวิตมาหมดแล้ว และเรื่องการฟ้องนี้เธอเป็นคนดำเนินการช่วยทุกคน ขอให้เอาแบบพอดี ๆ พร้อมย้ำว่า "ในภาพคือทนายความ เดี๋ยวด่าไปด่ามา เขาจะไม่โอเคนะคะ เราต้องแยกแยะกันก่อน"

แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

           ต่อมาทางเพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ได้โพสต์สรุปกรณีดังกล่าว ชี้ว่าบุคคลที่ถูก แม่ตั๊ก กรกนก ออกมาแฉนั้นเป็น "พี่สาวคนสนิท" ที่แม้จะรักแต่ทนไม่ไหวจนต้องขอดับเครื่องชน ยันเงินต้นต้องได้คืน แบบดอกเบี้ยไม่เอา เพราะตอนนี้ทั้ง 4 ครอบครัวเหมือนตกนรกทั้งเป็นแล้ว 

           ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก... 

แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แม่ตั๊ก ฟาดเดือด คนสนิทโกงเงิน 22 ล้าน ทำ 4 ครอบครัวหมดตัว คนเมนต์พรึ่บ ! โพสต์เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:37:53 5,388 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย