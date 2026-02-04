พ่อโอดลูกชายไม่ส่งการบ้าน ถูกครูสั่งลุกนั่ง 800 ครั้งจนหมอห้ามเดิน กล้ามเนื้อสลาย ?

พ่อโอดลูกชายไม่ส่งการบ้าน ถูกครูทำโทษให้ลุกนั่ง 800 ครั้ง เดินไม่ได้ ครอบครัวลำบากกันหมด จะรับผิดชอบยังไง แถมมีคนอื่นก็โดน คาดเป็นครูคนเดียวกัน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เล่าเรื่องลูกชายถูกครูลงโทษลุกนั่ง 800 ครั้งเนื่องจากไม่ส่งงาน จนกล้ามเนื้อสลาย มีข้อความทั้งหมด ดังนี้
สภาพหลังจากถูกครูทำโทษลุกนั่ง 800 ครั้งเนื่องจากไม่ส่งงาน ไปหาหมอตรวจเจาะเลือด ค่าไตปกติ ค่ากล้ามเนื้อต้องรอผลอีก 3 วัน หมอให้พักผ่อนโดยให้น้อง นอนยกขาสูงไว้ งดเดิน 3 วัน แล้วต้องดื่มน้ำวันละ 3 ลิตรนี่คือการรักษาเบื่องต้น แล้วงานที่ค้างส่งไว้ก็จะพยายามทำให้เสร็จนะครับ แม้ว่าจะทุลักทุเลเป็นอย่างมากก็ตามนั้นแหละครับ
ลงโทษเด็กลงโทษได้แต่ขอให้มันสร้างสรรค์กว่านี้ได้ไหม มันมีผลกระทบมากหลายอย่างเลย พ่อก็ไม่ได้ขายของ น้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียน แม่ก็เจ็บปวดใจอยู่ไกลก็ทำอะไรไม่ได้ ทำโทษอย่างอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ทำ ให้ไปล้างห้องน้ำก็ยังดีห้องน้ำได้สะอาด ให้ไปเก็บขยะรอบโรงเรียนโรงเรียนก็จะได้สะอาด ลุกนั่งได้แต่ปวดขาแล้วมันจำหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าไตวายขึ้นมารับผิดชอบไหมครับรับยังไง กล้ามเนื้อสลายเฉียบพลันพิการทำยังไงรับผิดชอบยังไง เอาอนาคตเด็กไปทิ้งกับการไม่ส่งงานแบบนี้มันถูกต้องเหรอ
สงสารลูกเหลือเชื่อจริง ๆ มันทำได้ยังไงตั้ง 800 นึกภาพตอนเพื่อน ๆ ยืนดูน้องโดนทำโทษจะมีใครสงสารน้องบ้างไหม น้องไม่ส่งงานก็แจ้งมาทางผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองไม่ตอบสนอง ค่อยให้ติด 0 หรืออะไรก็ว่ากันไป ร่วมด้วยช่วยกันครับ ว่าแต่ไปหาโรงพยาบาล พยาบาลคัดกรองบอกว่าอาทิตย์ก่อนมีน้องผู้หญิง 2 โรงเรียนเดียวกันก็โดนมาแบบนี้แหละ เรายังสงสัยว่าครูคนเดียวกันมั้ย
นอกจากนี้ พ่อยังโพสต์เพิ่มเติมว่า "กินยาไปนะลูกทั้งปวดทั้งตึง ยาอย่างเยอะป๊ามันแค่พ่อค้าน้ำเต้าหู้ แต่จะไม่ยอมให้ใครมาทำให้ลูกป๊าเจ็บแบบนี้โดยไม่ได้รับผลจากการกระทำแน่นอน อยู่ดูแลกันไปของก็ยังไม่ต้องขาย ลุกนั่งจนเป็นแชมป์โลกแล้วมั้งครูคนนึงได้กล่าวไว้"
