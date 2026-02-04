ไวรัลค่ายลูกเสือ ทอดไข่เจียวกลางป่า แต่ไม่มีที่ตีไข่ ใช้ของใกล้ตัว คนดูหลักล้าน

อัจฉริยะพลิกฝ่ามือ ไวรัลค่ายลูกเสือ ทอดไข่กลางป่า ไม่มีที่ตีไข่ แม้อุปกรณ์ไม่พร้อมก็ไม่มีอุปสรรค คนดู 1.3 ล้านครั้ง
ภาพจาก TikTok @thiswachiraya
เวลาเข้าค่ายลูกเสือ หนึ่งในกิจกรรมที่สนุกสุด ๆ คือ การทำอาหารในป่า เรียนรู้การดำรงชีพ ซึ่งอุปกรณ์ที่จะให้นั้นก็ไม่ได้สะดวกสบาย ไม่เพียบพร้อม มีเพียงเตาถ่านให้ใช้เท่านั้น
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 TikTok @thiswachiraya ครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง ลงคลิปที่เป็นไวรัล 1.3 ล้านครั้ง โดยนักเรียนจะทอดไข่เจียว แต่ไม่มีอุปกรณ์ตีไข่ ก็เลยใช้วิธีบ้าน ๆ เอามีดด้ามใหญ่ พลิกด้านแล้วคนแทน จีเนียสจริง ๆ
ด้านคนดูคลิปต่างชื่นชมเช่นกัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จังหวะเร่งรีบแบบนี้ หยิบอะไรมาใช้ได้ก็หยิบมาก่อน
ภาพจาก TikTok @thiswachiraya
ภาพจาก TikTok @thiswachiraya
ภาพจาก TikTok @thiswachiraya
ภาพจาก TikTok @thiswachiraya
ภาพจาก TikTok @thiswachiraya
เวลาเข้าค่ายลูกเสือ หนึ่งในกิจกรรมที่สนุกสุด ๆ คือ การทำอาหารในป่า เรียนรู้การดำรงชีพ ซึ่งอุปกรณ์ที่จะให้นั้นก็ไม่ได้สะดวกสบาย ไม่เพียบพร้อม มีเพียงเตาถ่านให้ใช้เท่านั้น
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 TikTok @thiswachiraya ครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง ลงคลิปที่เป็นไวรัล 1.3 ล้านครั้ง โดยนักเรียนจะทอดไข่เจียว แต่ไม่มีอุปกรณ์ตีไข่ ก็เลยใช้วิธีบ้าน ๆ เอามีดด้ามใหญ่ พลิกด้านแล้วคนแทน จีเนียสจริง ๆ
ด้านคนดูคลิปต่างชื่นชมเช่นกัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จังหวะเร่งรีบแบบนี้ หยิบอะไรมาใช้ได้ก็หยิบมาก่อน
ภาพจาก TikTok @thiswachiraya
ภาพจาก TikTok @thiswachiraya
ภาพจาก TikTok @thiswachiraya
ภาพจาก TikTok @thiswachiraya