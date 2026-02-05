HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สะพรึงหลังร้าน ! พนง. ล้างอาหารเหลือกลับมาใช้ใหม่ เน้นประหยัด ไม่เน้นสุขอนามัย

 
           พนักงานร้านอาหารในมาเลเซีย ล้างอาหารเหลือทิ้ง นำกลับมาใช้ใหม่ เน้นประหยัด ไม่เน้นสุขอนามัย เผยความสะพรึงหลังร้าน    

ล้างอาหารเหลือ กลับมาใช้ใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEREMBAN 

            วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป เผยว่า มีภาพเหตุการณ์น่าตกใจจากหลังร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย กลายเป็นประเด็นดราม่าก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีคนพบว่าพนักงานของร้านได้นำอาหารเหลือทิ้งมาล้างทำความสะอาดเพื่อรีไซเคิล เตรียมนำกลับมาเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าในวันถัดไป สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนเป็นวงกว้าง 

            ตามรายงานเผยว่า คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกได้ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน ของวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา โดยพยานที่อยู่บริเวณลานจอดรถของศูนย์การค้า Palm Mall ในรัฐเนกรีเซมบีลัน ทางชายฝั่งตะวันตกของมาเลเซีย ก่อนคลิปจะถูกนำไปเผยแพร่และแชร์ต่อกันบนโซเชียลมีเดีย 

ล้างอาหารเหลือ กลับมาใช้ใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEREMBAN 

ล้างอาหารเหลือ กลับมาใช้ใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEREMBAN 

            โดยแสดงให้เห็นว่า พนักงานชายของทางร้านรายหนึ่งกำลังยืนอยู่ที่บริเวณอ่างล้างจาน จากนั้นได้นำอาหารที่เหลือในจานของลูกค้าไปล้างน้ำ ซึ่งประกอบไปด้วย เต้าหู้ ไก่ และเนื้อแกะ เมื่อล้างเสร็จก็แยกอาหารแต่ละชนิดใส่ถาดใหม่ ทางผู้ที่ถ่ายคลิปวิดีโอระบุว่า ได้เข้าไปสอบถามทางพนักงานรายนี้ ก่อนที่จะได้รับคำตอบว่า "กำลังเตรียมอาหารสำหรับลูกค้าในวันรุ่งขึ้น" 

            ทั้งนี้ ในตอนแรกมีเพื่อนของพนักงานรายนี้ได้พยายามแก้ต่างว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่อาหารเหลือ แต่สุดท้ายเมื่อจำนนต่อหลักฐานก็ยอมรับในการกระทำ แต่ยังคงอ้างว่า พฤติกรรมเช่นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร อย่างไรก็ดี ทางพยานที่เห็นเหตุการณ์ยอมรับไม่ได้ จึงนำคลิปวิดีโอที่ไว้ไปไปแชร์ในกลุ่มชุมชนออนไลน์ 

ล้างอาหารเหลือ กลับมาใช้ใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEREMBAN 

ล้างอาหารเหลือ กลับมาใช้ใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEREMBAN 

            ผู้ใช้โซเชียลต่างเข้าไปแสดงความตกตะลึง หลายคนตำหนิพฤติกรรมดังกล่าวที่ไม่ถูกต้องและน่ารังเกียจ และที่สำคัญเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนจำนวนมาก พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดกับทางร้าน 

            ต่อมา ทางสำนักงานสาธารณสุขรัฐเนกรีเซมบีลัน ได้ออกมาเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขกำลังเข้าตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าว หลังจากได้รับแจ้งเหตุการณ์ โดยย้ำว่า ทางสำนักงานให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน

            ซูไรดา โมฮาเหม็ด ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขรัฐฯ กล่าวว่า "เราขอแนะนำให้ประชาชนใช้ช่องทางที่ถูกต้องในการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการ หากพบว่าข้อกล่าวหาในโซเชียลมีเดียเป็นความจริง จะมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาด" 


ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สะพรึงหลังร้าน ! พนง. ล้างอาหารเหลือกลับมาใช้ใหม่ เน้นประหยัด ไม่เน้นสุขอนามัย โพสต์เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:58:22 5,275 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย