สะพรึงหลังร้าน ! พนง. ล้างอาหารเหลือกลับมาใช้ใหม่ เน้นประหยัด ไม่เน้นสุขอนามัย

พนักงานร้านอาหารในมาเลเซีย ล้างอาหารเหลือทิ้ง นำกลับมาใช้ใหม่ เน้นประหยัด ไม่เน้นสุขอนามัย เผยความสะพรึงหลังร้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEREMBAN
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป เผยว่า มีภาพเหตุการณ์น่าตกใจจากหลังร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย กลายเป็นประเด็นดราม่าก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีคนพบว่าพนักงานของร้านได้นำอาหารเหลือทิ้งมาล้างทำความสะอาดเพื่อรีไซเคิล เตรียมนำกลับมาเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าในวันถัดไป สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนเป็นวงกว้าง
ตามรายงานเผยว่า คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกได้ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน ของวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา โดยพยานที่อยู่บริเวณลานจอดรถของศูนย์การค้า Palm Mall ในรัฐเนกรีเซมบีลัน ทางชายฝั่งตะวันตกของมาเลเซีย ก่อนคลิปจะถูกนำไปเผยแพร่และแชร์ต่อกันบนโซเชียลมีเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEREMBAN
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEREMBAN
โดยแสดงให้เห็นว่า พนักงานชายของทางร้านรายหนึ่งกำลังยืนอยู่ที่บริเวณอ่างล้างจาน จากนั้นได้นำอาหารที่เหลือในจานของลูกค้าไปล้างน้ำ ซึ่งประกอบไปด้วย เต้าหู้ ไก่ และเนื้อแกะ เมื่อล้างเสร็จก็แยกอาหารแต่ละชนิดใส่ถาดใหม่ ทางผู้ที่ถ่ายคลิปวิดีโอระบุว่า ได้เข้าไปสอบถามทางพนักงานรายนี้ ก่อนที่จะได้รับคำตอบว่า "กำลังเตรียมอาหารสำหรับลูกค้าในวันรุ่งขึ้น"
ทั้งนี้ ในตอนแรกมีเพื่อนของพนักงานรายนี้ได้พยายามแก้ต่างว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่อาหารเหลือ แต่สุดท้ายเมื่อจำนนต่อหลักฐานก็ยอมรับในการกระทำ แต่ยังคงอ้างว่า พฤติกรรมเช่นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร อย่างไรก็ดี ทางพยานที่เห็นเหตุการณ์ยอมรับไม่ได้ จึงนำคลิปวิดีโอที่ไว้ไปไปแชร์ในกลุ่มชุมชนออนไลน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEREMBAN
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEREMBAN
ต่อมา ทางสำนักงานสาธารณสุขรัฐเนกรีเซมบีลัน ได้ออกมาเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขกำลังเข้าตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าว หลังจากได้รับแจ้งเหตุการณ์ โดยย้ำว่า ทางสำนักงานให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน
ซูไรดา โมฮาเหม็ด ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขรัฐฯ กล่าวว่า "เราขอแนะนำให้ประชาชนใช้ช่องทางที่ถูกต้องในการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการ หากพบว่าข้อกล่าวหาในโซเชียลมีเดียเป็นความจริง จะมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาด"
ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership