สาวถูกถุงสว่านฟาดหัว ที่ป้ายรถเมล์หน้าห้างดัง คนตีอ้างถูกทำก่อน..ที่ดูไบ ได้เหรอ ?

ช็อก นั่งอยู่หน้าป้ายรถเมล์ดี ๆ ก็โดนตีหัว แชร์ว่อนสภาพเลือดอาบ อ้างถูกตีมาก่อนที่ดูไบ เหตุเกิดหน้าห้างดัง คนแชร์สนั่น ถามความปลอดภัยอยู่ที่ไหน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จุด.สน.บางโพงพาง
เป็นเหตุการณ์ช็อกที่ถูกแชร์ต่อกันอย่างมากบนโลกออนไลน์ กรณีสาวคนหนึ่งถูกหญิงวิกลจริตทำร้ายร่างกาย บริเวณป้ายรถเมล์หน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ใจกลางเมือง นำมาสู่การตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัย
โดยวานนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2569) เฟซบุ๊ก อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จุด.สน.บางโพงพาง ได้เปิดภาพขณะทางกู้ภัย เข้าไปช่วยปฐมพยาบาลให้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บ ระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียหาย ถูกหญิงวิกลจริตตีที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บ บริเวณป้ายรถโดยสาร หน้าห้างสรรพสินค้าย่านเพลินจิต
นอกจากนี้ยังมีคลิปขณะผู้เห็นเหตุการณ์เข้าไปถามหญิงวิกลจริต ถึงสาเหตุที่ลงมือ ผู้ก่อเหตุอ้างว่าอีกฝ่ายมาตีตัวเองมาก่อน ที่ดูไบ พร้อมท้าทายให้เอาตำรวจมาหาได้เลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้
โดยเจ้าหน้าที่ได้รับเหตุว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บถูกตีบริเวณหน้าผากด้านซ้าย ด้วยกระเป๋าที่มีสว่านไร้สายอยู่ภายใน สอบถามผู้บาดเจ็บ ทราบว่าก่อนหน้านี้มีปากเสียงกัน มีการด่าทอ ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะโมโห เอากระเป๋ามาตีหน้าตน และเดินหนีไปทางแยกเพลินจิต
เมื่อสอบถามรูปพรรรณสันฐาน เจ้าหน้าที่จึงติดตามไปจนพบและจับกุมตัวได้บริเวณแยกเพลินจิต ส่วนผู้เสียหายทางกู้ชีพได้นำส่งโรงพยาบาลตำรวจแล้ว ทางตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนหน้า สน.ลุมพินี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี