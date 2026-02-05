HILIGHT
ยูทูบเบอร์ประกาศขายบ้าน พร้อมของแถมสุดว้าว เผยหาเงินไปสร้างเกม ทำคนหลุดโฟกัสเพียบ

 
           Bay Riffer ประกาศขายบ้านที่พัทยา ระดมทุนสร้างเกมในฝัน แต่ชาวเน็ตกลับหลุดโฟกัส แห่ขอซื้อของแถมที่เตรียมยกให้เจ้าของใหม่ 

ยูทูบเบอร์ประกาศขายบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanakrit Chueawong

           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ธนกฤต เชื้อวงษ์ หรือ เบย์ Bay Riffer สตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Thanakrit Chueawong ประกาศขายบ้านพักที่พัทยา จ.ชลบุรี เนื่องจากไม่ค่อยได้อยู่บ้านหลังนี้แล้ว

           นอกจากตัวบ้าน ยังมีของแถมคือห้องสะสมโมเดลและฟิกเกอร์ ซึ่งมีทั้งตัวละครจากอนิเมะ ภาพยนตร์ และเกมชื่อดังจำนวนมาก โดยเจ้าของบ้านเสนอว่าจะแถมทั้งหมดนี้ให้กับผู้ที่สนใจซื้อบ้านไปเลยแบบไม่คิดเงินเพิ่ม โดยสาเหตุส่วนหนึ่งที่ขายบ้านคือจะนำเงินไปพัฒนาเกม Rex Infernum โปรเจกต์เกมในฝันที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิต

ยูทูบเบอร์ประกาศขายบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanakrit Chueawong


           อย่างไรก็ดี หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีผู้คนจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์สอบถามขอซื้อต่อโมเดลและของสะสมในภาพ

           ด้าน เบย์ คอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "โพสต์ขายบ้าน ทำไมของเล่นออกรัว ๆ วะ แล้วผมจะเอาอะไรแถมเขาล่ะเนี่ย 55555555"

ยูทูบเบอร์ประกาศขายบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanakrit Chueawong

ยูทูบเบอร์ประกาศขายบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanakrit Chueawong

ยูทูบเบอร์ประกาศขายบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanakrit Chueawong

ยูทูบเบอร์ประกาศขายบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanakrit Chueawong


