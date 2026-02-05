เด็ก 12 แม่ถูกเครนทับรถไฟ แต่เงินเยียวยา 1.7 ล้านโอนให้ตา แม้ปู่เป็นคนเลี้ยง

เด็ก 12 แม่ถูกเครนทับรถไฟดับ ได้เยียวยามา 1.7 ล้าน แต่ถูกโอนเข้าบัญชีตา ญาติฝั่งปู่พูดอะไรไม่ออก เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เล็ก ทางนั้นโอนให้แค่ 2 แสน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โหนกระแส
รายงานเเผยว่า สามีของนางสาวสุพิณนาเสียชีวิตไปนานแล้ว ส่วน น้องกร ลูกชายวัย 12 ปี ปู่เป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็ก แม้น้องกรจะเสียแม่ไปก็ยังจะได้รับเงินเยียวยา ซึ่งทางบริษัทและการรถไฟฯ จะจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้เสียชีวิต รายละ 1.7 ล้านบาท
ภาพจาก ช่อง 3
ด้าน นายบุญเรือง ลุงของน้องกร เผยว่า ตนกับปู่ของน้องกรเลี้ยงน้องมาตั้งแต่ยังเล็ก ก่อนจะทราบว่าเงินเยียวยาไปเข้าบัญชีตาของน้องกร โดยที่พวกตนไม่รู้เรื่อง ทั้ง ๆ ที่ทางการหรือผู้รับผิดชอบเรื่องเงินเยียวยาควรดูว่าผู้เสียชีวิตยังมีลูกที่เป็นภาระต้องเลี้ยงดู ตอนนี้เมื่อเงินไปฝั่งตาจนหมด และโอนมาให้เพียง 2 แสนบาท ทางนี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ก็ต้องเลี้ยงน้องต่อไป
ขณะที่ นางรังสิมา อายุ 50 ปี ป้าของน้องกร ยอมรับว่าสงสารหลาน เคยถามหลานว่าอยากไปอยู่กับตาที่เอาเงินทั้งหมดไปหรือไม่ น้องบอกว่าไม่ไป ซึ่งทางเราก็ไม่อยากให้ไปเช่นกัน เพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก และตนก็มักจะเป็นตัวแทนผู้ปกครองให้น้องเสมอ ไม่ว่าจะวันเด็กหรือวันแม่ หลานจะเรียกตนว่าแม่ตลอด
ที่ผ่านมาแม่น้องจะโอนเงินเป็นค่าเลี้ยงดูน้องตลอด ตอนนี้ไม่รู้ฝั่งนั้นจะให้เงินหรือไม่ แต่เราก็ต้องเลี้ยงน้องต่อไปจนโต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โหนกระแส
จากกรณีเครนก่อสร้างทางรถไฟถล่มทับรถไฟด่วนพิเศษ ในพื้นที่ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยหนึ่งในนั้นคือ นางสาวสุพิณนา หรือ พิน อายุ 28 ปี ที่เสียชีวิต โดยยังมีลูกชายอายุ 12 ปี ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
ภาพจาก ช่อง 3
แต่ล่าสุด (5 กุมภาพันธ์ 2569) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า สถานการณ์ของครอบครัวกลายเป็นฝันร้าย เมื่อเงินจำนวน 1.7 ล้านบาท ถูกจ่ายเข้าบัญชีของพ่อผู้เสียชีวิต หรือตาของน้องกร ทำให้ทางครอบครัวของปู่ที่เลี้ยงน้องมาพูดอะไรไม่ออก กระทั่งมีการประสานไปทางฝั่งตา จึงได้รับเงินโอนเข้ามาเพียง 2 แสนบาท
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3