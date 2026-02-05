HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เด็ก 12 แม่ถูกเครนทับรถไฟ แต่เงินเยียวยา 1.7 ล้านโอนให้ตา แม้ปู่เป็นคนเลี้ยง

          เด็ก 12 แม่ถูกเครนทับรถไฟดับ ได้เยียวยามา 1.7 ล้าน แต่ถูกโอนเข้าบัญชีตา ญาติฝั่งปู่พูดอะไรไม่ออก เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เล็ก ทางนั้นโอนให้แค่ 2 แสน 

เด็ก 12 แม่ถูกเครนทับรถไฟดับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โหนกระแส

          จากกรณีเครนก่อสร้างทางรถไฟถล่มทับรถไฟด่วนพิเศษ ในพื้นที่ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยหนึ่งในนั้นคือ นางสาวสุพิณนา หรือ พิน อายุ 28 ปี ที่เสียชีวิต โดยยังมีลูกชายอายุ 12 ปี ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

          รายงานเเผยว่า สามีของนางสาวสุพิณนาเสียชีวิตไปนานแล้ว ส่วน น้องกร ลูกชายวัย 12 ปี ปู่เป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็ก แม้น้องกรจะเสียแม่ไปก็ยังจะได้รับเงินเยียวยา ซึ่งทางบริษัทและการรถไฟฯ จะจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้เสียชีวิต รายละ 1.7 ล้านบาท 

เด็ก 12 แม่ถูกเครนทับรถไฟดับ
ภาพจาก ช่อง 3 

          แต่ล่าสุด (5 กุมภาพันธ์ 2569) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า สถานการณ์ของครอบครัวกลายเป็นฝันร้าย เมื่อเงินจำนวน 1.7 ล้านบาท ถูกจ่ายเข้าบัญชีของพ่อผู้เสียชีวิต หรือตาของน้องกร ทำให้ทางครอบครัวของปู่ที่เลี้ยงน้องมาพูดอะไรไม่ออก กระทั่งมีการประสานไปทางฝั่งตา จึงได้รับเงินโอนเข้ามาเพียง 2 แสนบาท

          ด้าน นายบุญเรือง ลุงของน้องกร เผยว่า ตนกับปู่ของน้องกรเลี้ยงน้องมาตั้งแต่ยังเล็ก ก่อนจะทราบว่าเงินเยียวยาไปเข้าบัญชีตาของน้องกร โดยที่พวกตนไม่รู้เรื่อง ทั้ง ๆ ที่ทางการหรือผู้รับผิดชอบเรื่องเงินเยียวยาควรดูว่าผู้เสียชีวิตยังมีลูกที่เป็นภาระต้องเลี้ยงดู ตอนนี้เมื่อเงินไปฝั่งตาจนหมด และโอนมาให้เพียง 2 แสนบาท ทางนี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ก็ต้องเลี้ยงน้องต่อไป 

          ขณะที่ นางรังสิมา อายุ 50 ปี ป้าของน้องกร ยอมรับว่าสงสารหลาน เคยถามหลานว่าอยากไปอยู่กับตาที่เอาเงินทั้งหมดไปหรือไม่ น้องบอกว่าไม่ไป ซึ่งทางเราก็ไม่อยากให้ไปเช่นกัน เพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก และตนก็มักจะเป็นตัวแทนผู้ปกครองให้น้องเสมอ ไม่ว่าจะวันเด็กหรือวันแม่ หลานจะเรียกตนว่าแม่ตลอด

          ที่ผ่านมาแม่น้องจะโอนเงินเป็นค่าเลี้ยงดูน้องตลอด ตอนนี้ไม่รู้ฝั่งนั้นจะให้เงินหรือไม่ แต่เราก็ต้องเลี้ยงน้องต่อไปจนโต 



ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เด็ก 12 แม่ถูกเครนทับรถไฟ แต่เงินเยียวยา 1.7 ล้านโอนให้ตา แม้ปู่เป็นคนเลี้ยง โพสต์เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:19:26 1,684 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย