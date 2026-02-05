HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ตาวัย 80 ฉุน พนง. เรียกลูกค้า ลั่นต้องเรียก ผู้มารับบริการ ด่าไร้มารยาท เป็นเด็กมาเรียกลูก !

 
           ตาวัย 80 ฉุน ถูกพนักงานเรียกลูกค้า ลั่นไม่มีมารยาท ต้องเรียกผู้มารับบริการ ตำหนิเป็นเด็กจะเรียกคนอายุเยอะว่าลูกไม่ได้ โซเชียลงงใจ เรียกลูกค้า ไม่สุภาพตรงไหน ?

ตาวัย 80 ฉุน พนง. เรียกลูกค้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ 

           เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ หลังจากวานนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2569) เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์คลิปของพนักงานหญิงรายหนึ่ง ขณะกำลังให้บริการลูกค้าชายวัยประมาณ 80 ปี แต่หลังจากเรียกอีกฝ่ายว่า "ลูกค้า" กลับทำให้อีกฝ่ายเกิดความไม่พอใจ มองว่าถูกด้อยค่า ก่อนจะกล่าวตำหนิและต่อว่า บอกไม่มีมารยาท จะมาเรียกตนว่าคุณลูกค้าได้ยังไง

ตาวัย 80 ฉุน พนง. เรียกลูกค้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ 

ตาวัย 80 ฉุน พนง. เรียกลูกค้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ 

โดยมีบทสนทนาดังนี้ 


           พนักงาน : สวัสดีค่ะ ของลูกค้าทำอะไรบ้างคะ 

           ลูกค้า  : คุณเรียกอะไร 

           พนักงาน : อะไรนะคะ

           ลูกค้า : คุณเรียกใคร 

           พนักงาน : เรียกลูกค้า ?

           ลูกค้า : อ้าวเรียกว่าเป็นลูกค้า ผมเป็นพ่อค้านะ คุณทำธุรกิจมันต้องมีมารยาท ไม่ใช่..ไม่ใช่เรียกผมเป็นลูกค้า ผมเป็นพ่อค้ามา 60 ปีเต็มแล้ว คุณอายุเท่าไหร่ 

           พนักงาน : 30 ค่ะ

           ลูกค้า : 30 กว่า ๆ ? ผมอายุจะ 80 แล้ว แล้วทำไมเรียกผมลูกค้าได้ไง ไม่ได้ ! เราทำธุรกิจ ผมจะสอนคุณ.. ไม่ใช่อยู่ ๆ ทุกคน เรียกลูกค้า 

ตาวัย 80 ฉุน พนง. เรียกลูกค้า

           ก่อนจะมีการยกตัวอย่างว่า ตัวเองไปซื้อที่ดินเพื่อจัดซื้อจัดขาย เขายังต้องเรียก 'ผู้จัดซื้อผู้จัดขาย' มาเรียกลูกค้าไม่ได้ พร้อมบอกว่า ถ้าคุณไปเปิดร้านใน 2 เดือนคงเจ๊งเลย ไม่มีใครมาซื้อกับคุณหรอก พร้อมสอนอีกว่าถ้าเด็ก ๆ เรียกลูกค้าได้ แต่นี่ตัวเองแก่จนอายุ 80 แล้ว มาเรียกลูกค้าไม่ได้ 

           ย้ำว่าต้องเรียก "ผู้มารับบริการ" ไม่ใช่เรียกลูกค้า ถ้าเรียกแบบนี้อีกครั้ง คราวหลังตนจะไปตรวจที่อื่นแล้ว 

           แถมยังบอกอีกว่าทำธุรกิจมันต้องมีมารยาทในการพูด ตัวเองก็สอน ดุมาหลายคนแล้ว ต้องเรียกว่า "ผู้มารับสินค้า" ไม่ใช่ลูกค้า ตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้ว จะให้เด็กมาเรียกเป็นลูกแบบนี้ไม่ได้ 



ตาวัย 80 ฉุน พนง. เรียกลูกค้า

           ซึ่งทางเพจระบุว่า ในมุมของฝั่งพนักงาน ก็มองว่า 'คุณลูกค้า' เป็นคำเรียกกลาง ๆ ที่ใช้ได้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ได้มีเจตนาไม่สุภาพแต่อย่างใด จึงอยากถามทุกคนว่าแบบนี้พนักงานผิดมากไหม คำว่า คุณลูกค้า ถือว่าเสียมารยาทหรือเปล่า 
 
           ทั้งนี้ ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์กัน โดยหลายคนมองว่า คุณลูกค้า ถือเป็นคำกลาง ๆ ที่ถือว่าสุภาพสุดแล้วด้วยซ้ำ แถมบางคนไปอบรมมาก็ถูกย้ำว่า ห้ามเรียกลูกค้าว่าคุณพ่อ คุณน้อง ให้เรียกคุณลูกค้าแทน 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตาวัย 80 ฉุน พนง. เรียกลูกค้า ลั่นต้องเรียก ผู้มารับบริการ ด่าไร้มารยาท เป็นเด็กมาเรียกลูก ! อัปเดตล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:57:16 1,772 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย