ตาวัย 80 ฉุน พนง. เรียกลูกค้า ลั่นต้องเรียก ผู้มารับบริการ ด่าไร้มารยาท เป็นเด็กมาเรียกลูก !

ตาวัย 80 ฉุน ถูกพนักงานเรียกลูกค้า ลั่นไม่มีมารยาท ต้องเรียกผู้มารับบริการ ตำหนิเป็นเด็กจะเรียกคนอายุเยอะว่าลูกไม่ได้ โซเชียลงงใจ เรียกลูกค้า ไม่สุภาพตรงไหน ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ หลังจากวานนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2569) เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์คลิปของพนักงานหญิงรายหนึ่ง ขณะกำลังให้บริการลูกค้าชายวัยประมาณ 80 ปี แต่หลังจากเรียกอีกฝ่ายว่า "ลูกค้า" กลับทำให้อีกฝ่ายเกิดความไม่พอใจ มองว่าถูกด้อยค่า ก่อนจะกล่าวตำหนิและต่อว่า บอกไม่มีมารยาท จะมาเรียกตนว่าคุณลูกค้าได้ยังไง
โดยมีบทสนทนาดังนี้
พนักงาน : สวัสดีค่ะ ของลูกค้าทำอะไรบ้างคะ
ลูกค้า : คุณเรียกอะไร
พนักงาน : อะไรนะคะ
ลูกค้า : คุณเรียกใคร
พนักงาน : เรียกลูกค้า ?
ลูกค้า : อ้าวเรียกว่าเป็นลูกค้า ผมเป็นพ่อค้านะ คุณทำธุรกิจมันต้องมีมารยาท ไม่ใช่..ไม่ใช่เรียกผมเป็นลูกค้า ผมเป็นพ่อค้ามา 60 ปีเต็มแล้ว คุณอายุเท่าไหร่
พนักงาน : 30 ค่ะ
ลูกค้า : 30 กว่า ๆ ? ผมอายุจะ 80 แล้ว แล้วทำไมเรียกผมลูกค้าได้ไง ไม่ได้ ! เราทำธุรกิจ ผมจะสอนคุณ.. ไม่ใช่อยู่ ๆ ทุกคน เรียกลูกค้า
ย้ำว่าต้องเรียก "ผู้มารับบริการ" ไม่ใช่เรียกลูกค้า ถ้าเรียกแบบนี้อีกครั้ง คราวหลังตนจะไปตรวจที่อื่นแล้ว
แถมยังบอกอีกว่าทำธุรกิจมันต้องมีมารยาทในการพูด ตัวเองก็สอน ดุมาหลายคนแล้ว ต้องเรียกว่า "ผู้มารับสินค้า" ไม่ใช่ลูกค้า ตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้ว จะให้เด็กมาเรียกเป็นลูกแบบนี้ไม่ได้
ซึ่งทางเพจระบุว่า ในมุมของฝั่งพนักงาน ก็มองว่า 'คุณลูกค้า' เป็นคำเรียกกลาง ๆ ที่ใช้ได้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ได้มีเจตนาไม่สุภาพแต่อย่างใด จึงอยากถามทุกคนว่าแบบนี้พนักงานผิดมากไหม คำว่า คุณลูกค้า ถือว่าเสียมารยาทหรือเปล่า
ทั้งนี้ ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์กัน โดยหลายคนมองว่า คุณลูกค้า ถือเป็นคำกลาง ๆ ที่ถือว่าสุภาพสุดแล้วด้วยซ้ำ แถมบางคนไปอบรมมาก็ถูกย้ำว่า ห้ามเรียกลูกค้าว่าคุณพ่อ คุณน้อง ให้เรียกคุณลูกค้าแทน