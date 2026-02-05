OMG ! ประมูล "เส้นขน" อดีตดาว AV ตัวท็อป ได้ราคาสุดอึ้ง ขนาดเจ้าตัวยังตกใจ

อดีตดาว AV ตัวท็อป เปิดเรื่องราวการประมูล "เส้นขน" ทางอออนไลน์ ได้ราคาสุดอึ้ง เกินครึ่งล้าน ขนาดเจ้าตัวยังตกใจ
ทั้งนี้ ยูอะ มิคามิ ยังได้เปิดเผยเรื่องราวที่น่าตกตะลึงเกี่ยวกับ "มูลค่าของเธอ" เธอเล่าว่า ก่อนหน้านี้เธอเคยเห็นการประมูลแลกเปลี่ยนการ์ดซึ่งมี "เส้นขน" ของเธอผ่านทางออนไลน์ โดยราคาเริ่มต้นที่ 1,000 เยน (ราว 200 บาท) แต่ปิดจบการขายไปที่ราคาสูงถึง 3 ล้านเยน (ราว 608,000) ซึ่งทำให้เธอตกใจมากอย่างที่ไม่คาดคิด
"ฉันไม่รู้เลยว่าขนของฉันมีค่าขนาดนี้" ยูอะ มิคามิ กล่าว
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยเรื่องราวของ มิคามิ ยูอะ (Mikami Yua) อดีตไอดอลและนักแสดงสาว AV ชื่อดัง หนึ่งในนางเอก AV สุดฮอตเบอร์ต้น ๆ ซึ่งได้รับความนิยมจนกลายเป็นขวัญใจของแฟน ๆ จำนวนมาก และแม้ว่าเธอจะยุติบทบาทในวงการไปแล้ว แต่ก็ยังได้รับความสนใจและเป็นที่ชื่นชอบอยู่ตลอด บนอินสตาแกรมของเธอมีผู้ติดตามมากกว่า 4 ล้านฟอลโลเว่อร์
โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ยูอะ มิคามิ ได้ไปปรากฏตัวในรายการ Ariyoshi Quiz วาไรตี้ของญี่ปุน ของทางช่อง TV Asahi ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เธอจะถูกถามถึงรายได้ของเธอ ในช่วงที่เป็นดาราเอวี แต่เธอเลือกที่จะปฏิเสธการตอบคำถามนี้ โดยเน้นย้ำว่า ผู้จัดการและคนรอบข้างจะคอยเตือนเธอเสมอว่า ห้ามเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเด็ดขาด
อย่างไรก็ดี ยูอะ มิคามิ ได้เปิดใจเกี่ยวกับการใช้เงินบางส่วนของเธอว่า หลังจากที่เธอประกาศเกษียณในปี 2566 เธอได้ตัดสินใจให้ของขวัญชิ้นใหญ่กับตัวเอง เป็นนาฬิกาหรูมูลค่า 10 ล้านเยน (ราว 2 ล้านบาท)
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror
ขอบคุณภาพจาก Instagram yua_mikami