HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไขคำตอบ ยาพาราฯ ทำเสี่ยงต่อทารกในครรภ์เป็นออทิสติกจริงไหม หลังทรัมป์แถลงสะเทือน

          อ.เจษฎา ไขคำตอบ ยาพาราเซตามอล ทำเด็กในครรภ์เสี่ยงเป็นออทิสติกจริงไหม หลัง ประธานาธิบดี ทรัมป์ แถลงทำวงการยาสั่นสะเทือน

ยาพาราเซตามอล ทำเด็กในครรภ์เสี่ยงเป็นออทิสติกจริงไหม

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ให้ความรู้เกี่ยวกับกระแสถกเถียงเรื่อง "พาราเซตามอลกับออทิซึม" หลังผู้นำสหรัฐฯ และหน่วยงานรัฐส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ยาแก้ปวดชนิดนี้ในหญิงตั้งครรภ์กับภาวะออทิซึมในเด็ก จนสร้างความกังวลให้พ่อแม่และสตรีมีครรภ์จำนวนมาก

          โพสต์ดังกล่าวระบุว่า เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ออกมาแถลงข่าวพิเศษที่ทำเนียบขาว ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่าง "โรคออทิซึม" กับการที่สตรีมีครรภ์ใช้ยาแก้ปวด "ไทลินอล" ซึ่งมีสาร "อะเซตามิโนเฟน" และมีชื่อสามัญว่า ยาพาราเซตามอล ทั้งที่คำแนะนำของสมาคมต่าง ๆ ทางการแพทย์ที่อ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาวิจัยจำนวนมาก ยืนยันว่า ยาพาราเซตามอลปลอดภัยต่อสตรีมีครรภ์ รวมไปถึงบริษัท เคนวิว (Kenvue) ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาไทลินอล ก็ออกแถลงการณ์ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับทรัมป์ เพราะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การรับประทานอะเซตามิโนเฟน (พาราเซตามอล) ไม่ได้ทำให้เกิดโรคออทิซึม 

ต้นเรื่องนี้มาจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐฯ

          ผู้ที่มีภาวะออทิซึมจะแสดงความผิดปกติในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีรายงานว่าอุบัติการณ์ของภาวะออทิซึมเพิ่มขึ้นในบางประเทศในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2549 มีเด็ก 1 ใน 110 คน ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกเมื่ออายุ 8 ขวบ แต่ปัจจุบันตัวเลขนี้เพิ่มเป็น 1 ใน 31 คน ตามรายงานเมื่อเดือนเมษายน 2568 ที่ออกโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐฯ

          ตัวเลขดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลในวงกว้างว่ามีเด็กที่มีภาวะออทิสติกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะระบุว่า การขยายคำนิยามของออทิสติก และการคัดกรองที่ดีขึ้น น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตัวเลขนี้เพิ่มสูงขึ้น

          จนในเดือนพฤษภาคม 2568 นายโรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี้ จูเนียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯ ได้เปิดตัวโครงการริเริ่มวิทยาศาสตร์ข้อมูลออทิสติก มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ โดยสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์สืบสวนสาเหตุที่เป็นไปได้ของออทิสติกอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

          เคนเนดี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นผู้สนับสนุนแนวคิด "ต่อต้านวัคซีน" มานาน และทำให้เขาและทรัมป์มุ่งเป้าความสนใจไปที่อะเซตามิโนเฟน รวมถึงวัคซีน ว่าอาจเชื่อมโยงกับภาวะออทิซึม ทั้งที่งานวิจัยส่วนใหญ่ในรอบหลายสิบปีไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงที่สามารถทำซ้ำได้ระหว่างการฉีดวัคซีนกับภาวะออทิซึม นอกจากนี้เคนเนดี้ก็ยอมรับในการประกาศครั้งล่าสุดว่า ภาวะออทิซึมมีสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียว

องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ร่วมประกาศเตือน

          แม้ว่ายาพาราเซตามอลจะเป็นยาแก้ปวดที่สตรีมีครรภ์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด โดยประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตั้งครรภ์ทั่วโลกใช้ยานี้ แต่ล่าสุด องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ได้ประกาศว่าจะติดฉลากคำเตือนใหม่ให้กับยาอะเซตามิโนเฟน (พาราเซตามอล) โดยอ้างถึง "ความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้" ระหว่างภาวะออทิซึมในเด็ก กับการใช้ยาอะเซตามิโนเฟนในระหว่างตั้งครรภ์

          แถลงการณ์ของ FDA ระบุว่า จะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงฉลากยา เพื่อให้พ่อแม่และแพทย์ตระหนักถึงหลักฐานที่บ่งชี้ว่า การใช้ยาอะเซตามิโนเฟนโดยหญิงตั้งครรภ์อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะทางระบบประสาท เช่น ภาวะออทิซึมและ ADHD ในเด็ก ตามหลักการ "ป้องกันไว้ก่อน" เช่น หากไข้ไม่สูงก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้

          อย่างไรก็ตาม FDA ย้ำว่า แม้จะพบความสัมพันธ์ระหว่างยาอะเซตามิโนเฟนกับภาวะทางระบบประสาท แต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็น "ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ" และมีงานวิจัยอื่นที่ให้ผลขัดแย้งกัน นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่า ภาวะไข้สูงในหญิงมีครรภ์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบุตร และยาอะเซตามิโนเฟนเป็นเพียงยาแก้ปวดชนิดเดียวที่อนุญาตให้ใช้ได้ ขณะที่ยาแอสไพรินและไอบูโพรเฟนไม่ถูกแนะนำให้ใช้ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์

งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างพาราเซตามอลกับออทิซึม

          Helen Tager-Flusberg นักจิตวิทยาที่ศึกษาภาวะออทิซึมจาก Boston University ให้ความเห็นว่า งานวิจัยที่น่าเชื่อถือส่วนใหญ่ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ยาอะเซตามิโนเฟนในระหว่างตั้งครรภ์กับภาวะออทิซึม และยิ่งเป็นงานวิจัยที่ควบคุมปัจจัยรบกวนได้ดีก็ยิ่งมีโอกาสพบน้อยลงอีก

          Viktor Ahlqvist นักระบาดวิทยาจาก Karolinska Institute ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นผู้เขียนร่วมของการศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้ ให้ความเห็นว่า การหาความเชื่อมโยงเป็นเรื่องยาก เพราะยาพาราเซตามิโนเฟนมีจำหน่ายทั่วไป ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากแบบสอบถาม ไม่ใช่บันทึกทางการแพทย์โดยตรง

          การศึกษาของ Ahlqvist และคณะ ใช้ข้อมูลเด็กเกือบ 2.5 ล้านคน ที่เกิดในสวีเดนระหว่างปี ค.ศ. 1995-2019 พบว่า เด็กที่ได้รับยาอะเซตามิโนเฟนในครรภ์ มีอัตราออทิซึม 1.42 เปอร์เซ็นต์ เด็กที่ไม่ได้รับยา มีอัตราออทิซึม 1.33 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่เล็กน้อยมาก

          อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบคู่พี่น้องที่เกิดจากมารดาคนเดียวกัน ซึ่งมีพันธุกรรมร่วมกันครึ่งหนึ่งและเติบโตในสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน นักวิจัยก็ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างยาอะเซตามิโนเฟนกับภาวะออทิซึม

          ผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับการศึกษาขนาดใหญ่จากญี่ปุ่น ซึ่งตีพิมพ์ในปีนี้ และใช้ข้อมูลเด็กกว่า 200,000 คน โดยไม่พบความเชื่อมโยงเช่นกัน

การห้ามใช้ยานี้จะอันตรายหรือไม่

          นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า มียาบรรเทาปวดที่ใช้ได้ระหว่างตั้งครรภ์เพียงไม่กี่ชนิด และพาราเซตามอลเป็นยาที่มีประวัติการใช้งานยาวนานและปลอดภัยที่สุด การแนะนำให้หลีกเลี่ยงพาราเซตามอลโดยสิ้นเชิงอาจเป็นอันตราย เพราะจะเพิ่มความวิตกกังวลให้หญิงตั้งครรภ์โดยไม่จำเป็น และไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน พาราเซตามอลยังถือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ายาแก้ปวดอื่น ๆ เกือบทั้งหมดในระหว่างตั้งครรภ์

แล้วออทิซึมเพิ่มขึ้นเพราะอะไร

          ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การเพิ่มขึ้นของอุบัติการณ์ออทิซึมในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากการวินิจฉัยที่ดีขึ้นและเกณฑ์การวินิจฉัยที่กว้างขึ้น ไม่ใช่จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจริง

          นอกจากนี้ยังมีความตระหนักรู้มากขึ้น ทำให้ผู้ปกครองพาเด็กมาตรวจมากขึ้น และมีผู้ใหญ่จำนวนมากขึ้นที่เข้ารับการวินิจฉัยเช่นกัน

มียาอื่นแทนพาราเซตามอลหรือไม่

          ปัจจุบันยังไม่มียาที่ทดแทนพาราเซตามอลได้ดี โดยเฉพาะยาแก้ปวดที่ซื้อได้ทั่วไป เช่น ไอบูโพรเฟน ซึ่งถูกแนะนำให้หลีกเลี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ โดยเฉพาะหลังสัปดาห์ที่ 20

          ดังนั้น หากกังวลเรื่องการใช้พาราเซตามอลเป็นเวลานาน ควรปรึกษาแพทย์ และหากจำเป็นต้องใช้ ควรใช้ในขนาดต่ำที่สุดที่ได้ผล และใช้ในระยะเวลาสั้นที่สุด เพราะการไม่รักษาไข้หรืออาการปวดของมารดาเลยอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์และพัฒนาการของเด็กได้เช่นกัน
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไขคำตอบ ยาพาราฯ ทำเสี่ยงต่อทารกในครรภ์เป็นออทิสติกจริงไหม หลังทรัมป์แถลงสะเทือน โพสต์เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:31:03
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย