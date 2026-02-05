เปิดปาก เด็ก 16 ถือค้อนบุกชิงทองที่หาดใหญ่ เล่าเหตุผลชวนตกใจ พบจ่อหนีไปอยู่ฝั่งลาว

รวบเยาวชน 16 ปี ถือค้อนบุกชิงทอง 33 บาท กลางห้างดังหาดใหญ่ สารภาพทำตามภารกิจเกม ตามคำแนะนำเพื่อนชาวลาว เตรียมชิ่งหนีออกนอกประเทศแต่จนมุมที่อุบลฯ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ผู้ต้องหาสารภาพว่า หลังชิงทองเสร็จได้ขี่รถที่ขโมยมาจอดทิ้งที่บ้านควนจง อำเภอนาหม่อม ก่อนเรียกรถผ่านแอปฯ ไปสนามบินหาดใหญ่ บินมาลงสนามบืนดอนเมือง กรุงเทพฯ ก่อนต่อรถทัวร์จากหมอชิต 2 ไปที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งใจไปอำเภอเขมราฐ เพื่อข้ามไป สปป.ลาว
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากคดี คนร้ายสวมชุดดำ ใส่หมวกกันน็อก ถือค้อน บุกเดี่ยวเข้าไปที่ ร้านห้างทองบูรพา ภายในห้างโลตัส สาขาหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยคนร้ายใช้ค้อนทุบกระจกตู้โชว์ กวาดสร้อยทองไปหลายเส้น รวม 33 บาท ก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาหลบหนีไปทางอำเภอนาหม่อม เหตุเกิดเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า หลังเกิดเหตุตำรวจแกะรอยเส้นทางหลบหนีคนร้ายอย่างต่อเนื่อง ก่อนนำกำลังจับกุมได้ที่ สถานีขนส่งอุบลราชธานี (บขส.) เวลา 18.45 น. ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ซึ่งพบว่าผู้ต้องหาเป็น ยาวชนชาย อายุ 16 ปี รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
ผู้ต้องหาสารภาพว่า หลังชิงทองเสร็จได้ขี่รถที่ขโมยมาจอดทิ้งที่บ้านควนจง อำเภอนาหม่อม ก่อนเรียกรถผ่านแอปฯ ไปสนามบินหาดใหญ่ บินมาลงสนามบืนดอนเมือง กรุงเทพฯ ก่อนต่อรถทัวร์จากหมอชิต 2 ไปที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งใจไปอำเภอเขมราฐ เพื่อข้ามไป สปป.ลาว
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากการตรวจสอบห้องพักของผู้ก่อเหตุที่อำเภอหาดใหญ่ พบทองจำนาน 30 เส้น ถูกใส่ในถุงผงซักฟอก ซึ่งอยู่ในกระเป๋าสะพายผู้หญิงที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าอีกที โดยคลุมด้วยเสื้อยืดสีดำอีกชั้น แต่ยังมีทองที่หาไม่เจออีก 3 เส้น ตำรวจต้องตรวจสอบต่อว่าหายไปไหน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ส่วนแรงจูงใจที่ก่อเหตุ เยาวชนอายุ 16 ปี ให้การว่า ก่อนหน้านี้ตนเล่นเกมชนิดหนึ่ง และพูดคุยกับเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกัน ซึ่งเป็นชาวลาว ได้แนะนำว่า ให้ทำภารกิจชิงทอง หากทำสำเร็จแล้วก็ต้องฝากทองไว้ก่อน แล้วค่อยส่งตามไปที่ สปป.ลาว โดยหลังก่อเหตุเจ้าตัวบอกกับคนรู้จักไว้ว่าจะไม่อยู่ที่หาดใหญ่แล้ว จะขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพฯ
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์, เดลินิวส์