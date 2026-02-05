HILIGHT
ภาคต่อดราม่าไดร์หาย รร. 5 ดาว ฟ้องหมิ่นฯ ลูกค้า อึ้งเรื่องเงียบปุ๊บ หมายมาทันที


          ภาคต่อดราม่าไดร์หาย ลูกค้าช็อก พนง. ขอค้นรถ-กระเป๋า ผ่านไป 3 เดือนนึกว่าจบแล้ว ช็อกเรื่องเงียบปุ๊บ หมายศาลมาปั๊บ ถูก รร. 5 ดาว ฟ้องหมิ่นฯ 


โรงแรมค้นกระเป๋าลูกค้า
ภาพจาก TikTok @k2thai

           จากดราม่ากรณีโรงแรม 5 ดาว ใน. จ.สุโขทัย เข้ามาขอเปิดกระเป๋าเดินทางลูกค้าเพื่อทำการตรวจค้น เนื่องจากไดร์เป่าผมหายไปจากห้องที่ลูกค้าเข้าพัก แม้ทางลูกค้ายืนยันว่าไม่ได้เอาไป และสุดท้ายก็ไม่เจอไดร์จริง ๆ ซึ่งต่อมาทางโรงแรมออกแถลงการณ์ ยืนยันว่าปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานของโรงแรม และเสียใจต่อความไม่สบายใจที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น 

โรงแรมค้นกระเป๋าลูกค้า


          อย่างไรก็ตาม หลังเวลาผ่านไปเกือบ 3 ล่าสุด (4 กุมภาพันธ์ 2569) ผู้ใช้ TikTok @k2thai ผู้บริหาร ที่ถูกทางโรงแรมเข้ามาขอตรวจค้นรถและกระเป๋า ได้ออกมาเผยคลิปอัปเดต ชี้ว่าตนคิดว่าเรื่องไดร์คงจะจบแล้ว และในคลิปเขาก็บอกว่าจะไม่ฟ้อง เขารับคำขอโทษ แต่พอเรื่องเงียบ มาวันนี้เรากลับกลายเป็นผู้ต้องหา ฐานหมิ่นประมาทฯ ทางโรงแรม เรียกว่าพอเรื่องเงียบปุ๊บเขาส่งหมายศาลมาเลย



           ผู้โพสต์ ระบุว่า รอบนี้เราไม่ยอมแล้ว คำขอโทษเราก็ไม่ได้รับ การเยียวยาทางใจเราก็ไม่ได้ แต่เราก็นิ่งไปเพื่อให้เรื่องมันจบ ๆ สุดท้ายพอเรื่องเงียบเขากลับมาฟ้องเรา 

           ทั้งนี้ ผู้โพสต์ยังฝากแชร์ให้คนอื่น ๆ ได้ทราบว่าโรงแรมแรมฟ้องเรา โดยยันยันว่าเดี๋ยวเราก็จะสู้เต็มที่ ตอนนี้อยู่ กทม. เดี๋ยวจะกลับไปดำเนินการที่สุโขทัย  


โรงแรมค้นกระเป๋าลูกค้า

โรงแรมค้นกระเป๋าลูกค้า



