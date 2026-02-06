HILIGHT
เปิดคลิปเสียง สาวพูดชัด แม่สั่งให้กูทำ หลังถูกจี้ปมเอาลูกคนอื่นมาหลอก - แม่โฟนอินโต้

 
            เปิดคลิปเสียง สาวอ้างแม่สั่งให้ทำ เอาลูกคนอื่นมาหลอกแม่ผัว ไม่ยืนยันเสียงใคร แต่ แม่แหวน โฟนอินโต้ อ้างไม่รู้เรื่อง ไม่เห็นเงิน ไม่ได้อยู่กับลูก

อุ้มลูกคนอื่น
ภาพจาก โหนกระแส 

            วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 นำเสนอประเด็นร้อนเกี่ยวกับ ฟิล์ม ชายหนุ่มวัย 19 ปี ที่ถูก แหวน (นามสมมติ) ซึ่งเป็นภรรยา หลอกว่าตั้งครรภ์ โดยไปตีสนิทกับแม่ลูกอ่อนรายหนึ่ง เพื่อนำเด็กมาหลอกว่าเป็นลูกของตัวเอง ซึ่งทางแม่เด็กไม่รู้เรื่อง จากนั้นภรรยาสร้างเรื่องว่าเด็กป่วยเป็นมะเร็งและเนื้องอกในสมอง เพื่อหลอกขอเงินค่ารักษาจากแม่ของฟิล์ม ที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ ความเสียหายสูงร่วม 7 - 8 แสนบาท 

            ยังมีการตั้งข้อสงสัยด้วยว่า แหวน ซึ่งเป็นเยาวชน ไม่น่าจะลงมือเองคนเดียวแต่น่าจะมีคนในครอบครัวรู้เห็นอีกต่อ แถมยังมีการเผยภาพแม่ของแหวน ที่นำเด็กไปอุ้ม ถ่ายรูปลงโซเชียลอีกด้วย

อุ้มลูกคนอื่น
ภาพจาก โหนกระแส 

            ต่อมามีการเปิดคลิปเสียงสนทนาระหว่างชายกับหญิง ที่ไม่ขอยืนยันว่าเป็นเสียงของใคร พบว่า ฝ่ายชายพยายามคาดคั้นฝ่ายหญิง ถามว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ฝ่ายหญิงหลอกตนมาโดยตลอดหรือไม่ ซึ่งฝ่ายหญิงก็ยอมรับแต่โดยดี 

            และเมื่อฝ่ายชายเค้นถามว่าแม่ของฝ่ายหญิงให้มาหลอกแม่ของตนใช่ไหม ฝ่ายหญิงก็ยอมรับว่าใช่ พร้อมรับว่ามีการสร้างเรื่องโกหก ตั้งแต่เรื่องภาพอัลตราซาวด์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าตั้งครรภ์จริง 

            ฝ่ายหญิงยังอ้างว่า ตัวเองไม่ได้อยากนำเด็กมาเลี้ยง ไม่เคยขอลูกมาเลี้ยง แถมแม่เด็กยังมาขอยืมเงินตนไปจ่ายค่าโรงพยาบาลด้วย 

            แต่เมื่อฝ่ายชายจี้ประเด็นว่า เป็นเรื่องของฝ่ายหญิงที่เอาลูกคนอื่นมาหลอกตน ฝ่ายหญิงก็ตอบชัดว่า "แม่กูให้หลอกไง"

อุ้มลูกคนอื่น
ภาพจาก โหนกระแส 

            อย่างไรก็ตาม ต่อมาพบว่าแม่ของฝ่ายแหวนได้โฟนอินเข้ามาในรายการ อ้างว่าตนเองไม่มีส่วนรู้เห็นกับการการทำของลูกสาว ย้ำว่าไม่เคยทราบเรื่องท้องทิพย์หรือแผนหลอกลวงใด ๆ อีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินใด ๆ แม่ไม่เคยเห็น ไม่ได้ถามลูกว่าเงินอยู่ไหน พร้อมท้าให้คู่กรณีไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของตนได้ทันที 

            แม่ของฝ่ายหญิง เล่าว่า ตนแยกทางกับพ่อของลูกมานานแล้ว ปัจจุบันลูกสาวอยู่กับพ่อ ไป ๆ มา ๆ แต่ไม่ได้อยู่กับแม่ ซึ่งฟิล์มบอกว่าเห็นแหวนอยู่กับแม่ แม่แหวนบอก อยู่กับแม่เดือนก่อน แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่

อุ้มลูกคนอื่น
ภาพจาก โหนกระแส 

            แม่แหวนยังบอกอีกว่า ตนไม่ทราบความเคลื่อนไหวของลูกในแต่ละวัน ส่วนเรื่องที่ลูกสาวอ้างในคลิปเสียงว่า แม่นำเงินไปเล่นแชร์จนหมด ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะตนเลิกเล่นแชร์ไปตั้งแต่ปีที่แล้ว และไม่มีประวัติโกงเงินใคร 
 
            ส่วนเรื่องหนี้สินที่ตัวเองมี ก็เป็นการกู้ยืมมาหมุนเวียนในธุรกิจและใช้จ่ายส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับการนำมารักษาหลานหรือสร้างสถานการณ์เพื่อหลอกลวง

            ทั้งนี้ เมื่อถามแม่ของฝ่ายหญิงเรื่องเงินกว่า 7 แสนที่ฝ่ายชายเสียไป แม่ของฝ่ายหญิงตอบชั้ว่าเป็นเรื่องตัวใครตัวมัน เพราะตัวเองไม่ได้ก่อเหตุ ไม่รับรู้ และไม่เคยเห็นเงินจำนวนดังกล่าว จึงไม่สามารถหามาใช้คืนได้ 

           พร้อมย้ำว่าหากตนได้เงินไปจริงก็พร้อมจะช่วยลูก แต่เนื่องจากไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไร ตนจึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย 

อุ้มลูกคนอื่น
ภาพจาก โหนกระแส 


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส, โหนกระแส 



